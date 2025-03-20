https://ria.ru/20250320/goroda-2006268170.html

Парламентское собрание СГ поддерживает сотрудничество малых городов

Парламентское собрание СГ поддерживает сотрудничество малых городов - РИА Новости, 20.03.2025

Парламентское собрание СГ поддерживает сотрудничество малых городов

Депутаты парламентского собрания Союза Белоруссии и России поддерживают активное взаимодействие на уровне малых городов двух государств, заявил председатель... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:57:00+03:00

2025-03-20T17:57:00+03:00

2025-03-20T17:57:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар – РИА Новости. Депутаты парламентского собрания Союза Белоруссии и России поддерживают активное взаимодействие на уровне малых городов двух государств, заявил председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи Игорь Луцкий. Информацию о сотрудничестве малых городов Гродненской области Белоруссии и Нижегородской области РФ обсудили на выездном заседании комиссии, которое состоялось в четверг в Нижнем Новгороде. "Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются отношений между нашими государствами, между регионами Российской Федерации и Республики Беларусь. Я надеюсь, что принятые сегодня решения будут благоприятствовать развитию наших отношений, тем более что скоро здесь, на нижегородской земле, пройдет форум регионов Белоруссии и России, к которому все мы готовимся. Мы с надеждой ждем этого большого события", - сказал Луцкий. Он отметил, что прямые горизонтальные связи представителей исполнительной власти, бизнеса и гражданского общества на уровне малых городов очень эффективны и являются важным элементом интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Как подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, регион максимально интегрирован в развитие общих связей с Белоруссией, поскольку на уровне муниципалитетов сотрудничество ведется уже много лет. "Муниципальные образования Нижегородской области и Республики Беларусь очень тесно взаимодействуют: проводят совместные мероприятия, обмениваются опытом по развитию реального сектора экономики, в том числе сельского хозяйства. Это серьезная отрасль, где мы друг у друга учимся, друг друга поддерживаем, обмениваемся опытом, соответственно, внедряем те технологии, которые развиваются у нас, которые развиваются в Республике Беларусь. Для нас это серьезный толчок в развитии экономики и интеграции с нашими партнерами", - подчеркнул Гнеушев. В свою очередь российский сенатор, член комиссии Парламентского собрания по информполитике и информтехнологиям и связи Ольга Щетинина привела в качестве примера приятый в Нижегородской области закон об агроэкотуризме, который основан на белорусском опыте. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин напомнил, что в этом году в белорусском городе Мосты состоится четвертый съезд малых городов Гродненской и Нижегородской областей. "Впервые съезд малых городов двух регионов состоялся в поселке Вача Нижегородской области в 2022 году. С тех пор съезд стал ежегодным. Так, встречи также проводились в белорусской Зельве и нижегородском городе Семенове", - рассказал парламентарий. По итогам заседания решением комиссии было предложено постоянному комитету Союзного государства рассмотреть возможность разработки концепции, регулирующей вопросы поддержки сотрудничества и взаимодействия на уровне малых городов Белоруссии и России.

https://ria.ru/20250320/suverenitet-2006267052.html

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