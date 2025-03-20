https://ria.ru/20250320/germanija-2006139560.html

В Германии предложили вернуться к закупке российского газа

В Германии предложили вернуться к закупке российского газа - РИА Новости, 20.03.2025

В Германии предложили вернуться к закупке российского газа

Германия могла бы вернуться к закупке газа из России после мирного урегулирования украинского конфликта, считает член победившего на парламентских выборах в ФРГ РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:12:00+03:00

2025-03-20T11:12:00+03:00

2025-03-20T11:12:00+03:00

россия

германия

европа

владимир путин

хдс/хсс

евросоюз

северный поток

северный поток — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002163_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cb58faea602c7188aeaf5c20186b43e.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Германия могла бы вернуться к закупке газа из России после мирного урегулирования украинского конфликта, считает член победившего на парламентских выборах в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Ян Хайниш. Издание Politico отмечает, что Хайниш состоит в рабочей группе по энергетике и климату в рамках переговоров о формировании коалиции с Социал-демократической партией (СДПГ). "Если однажды будет установлен справедливый и надежный мир с Украиной, то мы также должны иметь возможность снова обсудить закупку российского газа", - заявил он в комментарии газете. При этом, по словам Хайниша, Германия при таком развитии событий не должна позволить, чтобы ей "диктовали цену" газа, и чтобы она стала зависимой от единственного поставщика. Ранее депутат бундестага от ХДС Томас Барайс, который принимает участие в переговорах о коалиции с социал-демократами, высказался за перезапуск "Северного потока-2" после завершения украинского конфликта. В соцсети LinkedIn он высказал мнение, что российский газ быстро снова найдет покупателей в Европе из-за более выгодной по сравнению с СПГ ценой и допустил поставки газа по трубопроводу из РФ "под контролем США". Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда в полном объеме выполняет все свои обязательства.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005680519.html

https://ria.ru/20250312/gaz-2004460842.html

https://ria.ru/20250211/germaniya-1998637273.html

россия

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, европа, владимир путин, хдс/хсс, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, в мире