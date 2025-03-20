Рейтинг@Mail.ru
В Германии предложили вернуться к закупке российского газа - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/germanija-2006139560.html
В Германии предложили вернуться к закупке российского газа
В Германии предложили вернуться к закупке российского газа - РИА Новости, 20.03.2025
В Германии предложили вернуться к закупке российского газа
Германия могла бы вернуться к закупке газа из России после мирного урегулирования украинского конфликта, считает член победившего на парламентских выборах в ФРГ РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:12:00+03:00
2025-03-20T11:12:00+03:00
россия
германия
европа
владимир путин
хдс/хсс
евросоюз
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002163_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cb58faea602c7188aeaf5c20186b43e.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Германия могла бы вернуться к закупке газа из России после мирного урегулирования украинского конфликта, считает член победившего на парламентских выборах в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Ян Хайниш. Издание Politico отмечает, что Хайниш состоит в рабочей группе по энергетике и климату в рамках переговоров о формировании коалиции с Социал-демократической партией (СДПГ). "Если однажды будет установлен справедливый и надежный мир с Украиной, то мы также должны иметь возможность снова обсудить закупку российского газа", - заявил он в комментарии газете. При этом, по словам Хайниша, Германия при таком развитии событий не должна позволить, чтобы ей "диктовали цену" газа, и чтобы она стала зависимой от единственного поставщика. Ранее депутат бундестага от ХДС Томас Барайс, который принимает участие в переговорах о коалиции с социал-демократами, высказался за перезапуск "Северного потока-2" после завершения украинского конфликта. В соцсети LinkedIn он высказал мнение, что российский газ быстро снова найдет покупателей в Европе из-за более выгодной по сравнению с СПГ ценой и допустил поставки газа по трубопроводу из РФ "под контролем США". Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда в полном объеме выполняет все свои обязательства.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005680519.html
https://ria.ru/20250312/gaz-2004460842.html
https://ria.ru/20250211/germaniya-1998637273.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002163_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_fd1c699c0f7bae30df102930d0e898c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, европа, владимир путин, хдс/хсс, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Германия, Европа, Владимир Путин, ХДС/ХСС, Евросоюз, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
В Германии предложили вернуться к закупке российского газа

Хайниш: ФРГ могла бы снова закупать газ из РФ после урегулирования на Украине

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище
Рабочий на газовом хранилище - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Германия могла бы вернуться к закупке газа из России после мирного урегулирования украинского конфликта, считает член победившего на парламентских выборах в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Ян Хайниш.
Издание Politico отмечает, что Хайниш состоит в рабочей группе по энергетике и климату в рамках переговоров о формировании коалиции с Социал-демократической партией (СДПГ).
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Германии раскрыли, к чему готовится ЕС на фоне беседы Путина и Трампа
18 марта, 12:22
"Если однажды будет установлен справедливый и надежный мир с Украиной, то мы также должны иметь возможность снова обсудить закупку российского газа", - заявил он в комментарии газете.
При этом, по словам Хайниша, Германия при таком развитии событий не должна позволить, чтобы ей "диктовали цену" газа, и чтобы она стала зависимой от единственного поставщика.
Ранее депутат бундестага от ХДС Томас Барайс, который принимает участие в переговорах о коалиции с социал-демократами, высказался за перезапуск "Северного потока-2" после завершения украинского конфликта. В соцсети LinkedIn он высказал мнение, что российский газ быстро снова найдет покупателей в Европе из-за более выгодной по сравнению с СПГ ценой и допустил поставки газа по трубопроводу из РФ "под контролем США".
Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Лавров прокомментировал отказ Германии от импорта газа из России
12 марта, 09:25
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда в полном объеме выполняет все свои обязательства.
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Кандидат в канцлеры Германии не рассчитывает на возврат к российскому газу
11 февраля, 14:53
 
РоссияГерманияЕвропаВладимир ПутинХДС/ХССЕвросоюзСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала