В Германии предложили вернуться к закупке российского газа
Хайниш: ФРГ могла бы снова закупать газ из РФ после урегулирования на Украине
© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Германия могла бы вернуться к закупке газа из России после мирного урегулирования украинского конфликта, считает член победившего на парламентских выборах в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Ян Хайниш.
Издание Politico отмечает, что Хайниш состоит в рабочей группе по энергетике и климату в рамках переговоров о формировании коалиции с Социал-демократической партией (СДПГ).
"Если однажды будет установлен справедливый и надежный мир с Украиной, то мы также должны иметь возможность снова обсудить закупку российского газа", - заявил он в комментарии газете.
При этом, по словам Хайниша, Германия при таком развитии событий не должна позволить, чтобы ей "диктовали цену" газа, и чтобы она стала зависимой от единственного поставщика.
Ранее депутат бундестага от ХДС Томас Барайс, который принимает участие в переговорах о коалиции с социал-демократами, высказался за перезапуск "Северного потока-2" после завершения украинского конфликта. В соцсети LinkedIn он высказал мнение, что российский газ быстро снова найдет покупателей в Европе из-за более выгодной по сравнению с СПГ ценой и допустил поставки газа по трубопроводу из РФ "под контролем США".
Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда в полном объеме выполняет все свои обязательства.