Власти Газы заявили о 590 погибших от израильских ударов за три дня
Власти Газы: от ударов ЦАХАЛ с 18 марта погибли 590 человек, более тысячи ранены
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа со вторника превысило 590, пострадали более 1 тысячи человек, сообщил медиаофис правительства Газы.
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"С рассвета 18 марта 2025 года и на данную минуту оккупационная израильская армия совершила десятки массовых убийств в различных районах сектора Газа… В результате 591 палестинец погиб, 1042 пострадали", - говорится в заявлении медиаофиса.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.