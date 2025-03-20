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Власти Газы заявили о 590 погибших от израильских ударов за три дня - РИА Новости, 20.03.2025
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19:28 20.03.2025 (обновлено: 19:30 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/gaza-2006299009.html
Власти Газы заявили о 590 погибших от израильских ударов за три дня
Власти Газы заявили о 590 погибших от израильских ударов за три дня - РИА Новости, 20.03.2025
Власти Газы заявили о 590 погибших от израильских ударов за три дня
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа со вторника превысило 590, пострадали более 1 тысячи человек, сообщил медиаофис правительства Газы. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:28:00+03:00
2025-03-20T19:30:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа со вторника превысило 590, пострадали более 1 тысячи человек, сообщил медиаофис правительства Газы."С рассвета 18 марта 2025 года и на данную минуту оккупационная израильская армия совершила десятки массовых убийств в различных районах сектора Газа… В результате 591 палестинец погиб, 1042 пострадали", - говорится в заявлении медиаофиса.В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250320/konflikt-1915630213.html
израиль
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, армия обороны израиля (цахал), сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа
Власти Газы заявили о 590 погибших от израильских ударов за три дня

Власти Газы: от ударов ЦАХАЛ с 18 марта погибли 590 человек, более тысячи ранены

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа со вторника превысило 590, пострадали более 1 тысячи человек, сообщил медиаофис правительства Газы.
«
"С рассвета 18 марта 2025 года и на данную минуту оккупационная израильская армия совершила десятки массовых убийств в различных районах сектора Газа… В результате 591 палестинец погиб, 1042 пострадали", - говорится в заявлении медиаофиса.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Сектор Газа
 
 
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