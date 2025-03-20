https://ria.ru/20250320/gaza-2006227859.html
В Газе сообщили о более 500 погибших со вторника из-за ударов Израиля
В Газе сообщили о более 500 погибших со вторника из-за ударов Израиля - РИА Новости, 20.03.2025
В Газе сообщили о более 500 погибших со вторника из-за ударов Израиля
Более 500 человек погибли, свыше 900 ранены в секторе Газа со вторника из-за израильских обстрелов, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:50:00+03:00
2025-03-20T15:50:00+03:00
2025-03-20T15:50:00+03:00
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Более 500 человек погибли, свыше 900 ранены в секторе Газа со вторника из-за израильских обстрелов, сообщило министерство здравоохранения Газы. Согласно сводке местного минздрава, с 18 марта в секторе Газа погибли 506 человек, ранения получили 909. По данным министерства, число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 49 617, пострадали почти 113 тысяч человек. Также министерство заявило, что в четверг жертвами израильских обстрелов сектора Газа стали 85 человек, ранены 133. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250320/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250319/udar-2005960787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Газе сообщили о более 500 погибших со вторника из-за ударов Израиля
Минздрав Газы: более 500 человек погибли со вторника из-за обстрелов Израиля
КАИР, 20 мар - РИА Новости. Более 500 человек погибли, свыше 900 ранены в секторе Газа со вторника из-за израильских обстрелов, сообщило министерство здравоохранения Газы.
Согласно сводке местного минздрава, с 18 марта в секторе Газа погибли 506 человек, ранения получили 909.
По данным министерства, число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 49 617, пострадали почти 113 тысяч человек.
Также министерство заявило, что в четверг жертвами израильских обстрелов сектора Газа стали 85 человек, ранены 133.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля
возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС
принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.