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В Газе сообщили о более 500 погибших со вторника из-за ударов Израиля - РИА Новости, 20.03.2025
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15:50 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/gaza-2006227859.html
В Газе сообщили о более 500 погибших со вторника из-за ударов Израиля
В Газе сообщили о более 500 погибших со вторника из-за ударов Израиля - РИА Новости, 20.03.2025
В Газе сообщили о более 500 погибших со вторника из-за ударов Израиля
Более 500 человек погибли, свыше 900 ранены в секторе Газа со вторника из-за израильских обстрелов, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:50:00+03:00
2025-03-20T15:50:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Более 500 человек погибли, свыше 900 ранены в секторе Газа со вторника из-за израильских обстрелов, сообщило министерство здравоохранения Газы. Согласно сводке местного минздрава, с 18 марта в секторе Газа погибли 506 человек, ранения получили 909. По данным министерства, число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 49 617, пострадали почти 113 тысяч человек. Также министерство заявило, что в четверг жертвами израильских обстрелов сектора Газа стали 85 человек, ранены 133. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250320/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250319/udar-2005960787.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Газе сообщили о более 500 погибших со вторника из-за ударов Израиля

Минздрав Газы: более 500 человек погибли со вторника из-за обстрелов Израиля

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Более 500 человек погибли, свыше 900 ранены в секторе Газа со вторника из-за израильских обстрелов, сообщило министерство здравоохранения Газы.
Согласно сводке местного минздрава, с 18 марта в секторе Газа погибли 506 человек, ранения получили 909.
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Вчера, 19:55
По данным министерства, число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 49 617, пострадали почти 113 тысяч человек.
Также министерство заявило, что в четверг жертвами израильских обстрелов сектора Газа стали 85 человек, ранены 133.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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19 марта, 13:53
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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