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Гагаузия отметит 80-летие Победы, несмотря на препятствия, заявила Гуцул - РИА Новости, 20.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
01:49 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/gagauziya-2006091566.html
Гагаузия отметит 80-летие Победы, несмотря на препятствия, заявила Гуцул
Гагаузия отметит 80-летие Победы, несмотря на препятствия, заявила Гуцул - РИА Новости, 20.03.2025
Гагаузия отметит 80-летие Победы, несмотря на препятствия, заявила Гуцул
Гагаузская автономия Молдавии масштабно отметит 80-летие Великой Победы, несмотря на препятствия со стороны Кишинева, заявила глава региона Евгения Гуцул. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:49:00+03:00
2025-03-20T01:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
национальный координационный комитет
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Гагаузская автономия Молдавии масштабно отметит 80-летие Великой Победы, несмотря на препятствия со стороны Кишинева, заявила глава региона Евгения Гуцул. Гуцул 22 января сообщила о том, что исполнительный комитет (правительство) Гагаузской автономии Молдавии принял решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил, что это решение исполкома Гагаузии будет тщательно изучено на предмет соответствия правовым нормам. "К сожалению, мы сталкиваемся постоянно с препятствиями по отношению к этому празднику, потому что мы знаем, что некоторые деятели от ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" – ред.), вернее они все, выступают за то, чтобы День Победы стал Днем Европы и всячески также пытаются нас в этом и ущемить, и заставить нас как-то переписать нашу историю, забыть ее. Благо нам полномочия Гагаузской автономии позволяют, и мы 2025 год объявили годом, посвященным 80-летию Великой Победы", - сказала Гуцул в эфире молдавского "Канал 5". По ее словам, исполнительный комитет утвердил программу всех мероприятий на этот год. "Конечно, мы планируем на 9 мая в честь Дня Победы организовать очень большой марш, а также концерт… Мы будем также организовывать экскурсии. Может? за границу, в Российскую Федерацию, а также нашим детям будут организованы экскурсии на Шерпенский плацдарм. То есть готовится очень масштабная программа", - отметила Гуцул. Глава Гагаузии напомнила, что еще с осени прошлого года в разных городах региона демонстрируется выставка фотографий и документов "Сила Слабых. Женское лицо Великой войны", которую подготовил Национальный Координационный комитет "Победа". "Алексей Петрович (глава комитета "Победа" - ред.) приезжает в лицеи, гимназии, в университете Комрата он был, и рассказывает про женщин-героев Великой Отечественной войны, которые воевали против фашизма. В этом году эта программа также будет продолжена во всех учебных заведениях. В детских садах, школах будут проводиться и проводятся открытые уроки", - пояснила она. После прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240823/marsh-1968165042.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, национальный координационный комитет, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Национальный координационный комитет, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Гагаузия отметит 80-летие Победы, несмотря на препятствия, заявила Гуцул

Гуцул: Гагаузия масштабно отметит 80-летие Победы, несмотря на препятствия

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Гагаузская автономия Молдавии масштабно отметит 80-летие Великой Победы, несмотря на препятствия со стороны Кишинева, заявила глава региона Евгения Гуцул.
Гуцул 22 января сообщила о том, что исполнительный комитет (правительство) Гагаузской автономии Молдавии принял решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил, что это решение исполкома Гагаузии будет тщательно изучено на предмет соответствия правовым нормам.
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"К сожалению, мы сталкиваемся постоянно с препятствиями по отношению к этому празднику, потому что мы знаем, что некоторые деятели от ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" – ред.), вернее они все, выступают за то, чтобы День Победы стал Днем Европы и всячески также пытаются нас в этом и ущемить, и заставить нас как-то переписать нашу историю, забыть ее. Благо нам полномочия Гагаузской автономии позволяют, и мы 2025 год объявили годом, посвященным 80-летию Великой Победы", - сказала Гуцул в эфире молдавского "Канал 5".
По ее словам, исполнительный комитет утвердил программу всех мероприятий на этот год. "Конечно, мы планируем на 9 мая в честь Дня Победы организовать очень большой марш, а также концерт… Мы будем также организовывать экскурсии. Может? за границу, в Российскую Федерацию, а также нашим детям будут организованы экскурсии на Шерпенский плацдарм. То есть готовится очень масштабная программа", - отметила Гуцул.
Глава Гагаузии напомнила, что еще с осени прошлого года в разных городах региона демонстрируется выставка фотографий и документов "Сила Слабых. Женское лицо Великой войны", которую подготовил Национальный Координационный комитет "Победа". "Алексей Петрович (глава комитета "Победа" - ред.) приезжает в лицеи, гимназии, в университете Комрата он был, и рассказывает про женщин-героев Великой Отечественной войны, которые воевали против фашизма. В этом году эта программа также будет продолжена во всех учебных заведениях. В детских садах, школах будут проводиться и проводятся открытые уроки", - пояснила она.
После прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуНациональный координационный комитет80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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