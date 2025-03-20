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СМИ: во Франции в ДТП с военными автобусами пострадали 36 человек - РИА Новости, 20.03.2025
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02:35 20.03.2025
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СМИ: во Франции в ДТП с военными автобусами пострадали 36 человек
СМИ: во Франции в ДТП с военными автобусами пострадали 36 человек - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ: во Франции в ДТП с военными автобусами пострадали 36 человек
Тридцать шесть человек пострадали в результате столкновения четырех автобусов, перевозивших военнослужащих в департаменте Ивелин в столичном регионе Франции,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T02:35:00+03:00
2025-03-20T02:35:00+03:00
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франция
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ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Тридцать шесть человек пострадали в результате столкновения четырех автобусов, перевозивших военнослужащих в департаменте Ивелин в столичном регионе Франции, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на префектуру департамента. "Столкнулись четыре автобуса национальной жандармерии, перевозившие в общей сложности около 120 военнослужащих... Тридцать шесть человек пострадали, в том числе один серьезно, но его жизнь не находится в опасности", - сообщает телеканал. Причины аварии пока не установлены. Как сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X, автобусы перевозили курсантов, участвовавших в семинаре высших военных школ. Пострадавшие были госпитализированы, добавил министр.
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в мире, франция, себастьян лекорню
В мире, Франция, Себастьян Лекорню
СМИ: во Франции в ДТП с военными автобусами пострадали 36 человек

TF1: во Франции в ДТП с военными автобусами пострадали 36 человек

© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь во Франции
Скорая помощь во Франции - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Тридцать шесть человек пострадали в результате столкновения четырех автобусов, перевозивших военнослужащих в департаменте Ивелин в столичном регионе Франции, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на префектуру департамента.
"Столкнулись четыре автобуса национальной жандармерии, перевозившие в общей сложности около 120 военнослужащих... Тридцать шесть человек пострадали, в том числе один серьезно, но его жизнь не находится в опасности", - сообщает телеканал.
Причины аварии пока не установлены. Как сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X, автобусы перевозили курсантов, участвовавших в семинаре высших военных школ. Пострадавшие были госпитализированы, добавил министр.
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В миреФранцияСебастьян Лекорню
 
 
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