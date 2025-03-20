https://ria.ru/20250320/frantsija-2006157071.html

Во Франции для граждан создали вклады для финансирования обороны

Во Франции для граждан создали вклады для финансирования обороны - РИА Новости, 20.03.2025

Во Франции для граждан создали вклады для финансирования обороны

Во Франции созданы специальные вклады для граждан, желающих вложить свои сбережения в финансирование "военных усилий" страны, сообщил глава минфина Эрик Ломбар. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:05:00+03:00

2025-03-20T12:05:00+03:00

2025-03-20T12:05:00+03:00

франция

себастьян лекорню

франсуа байру

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Во Франции созданы специальные вклады для граждан, желающих вложить свои сбережения в финансирование "военных усилий" страны, сообщил глава минфина Эрик Ломбар. "Это будет на добровольной основе. Многие французы захотят вложиться в оборонное производство. Bpifrance (французский государственный инвестиционный банк - ред.) запустит вклады от 500 евро, чтобы вы могли стать прямым акционером оборонной компании, как и частные фонды. Это долгосрочные вклады, так как мы должны укреплять нашу национальную оборону", - сказал он в эфире телеканала TF1. По его словам, оборонным предприятиям нужно минимум 5 миллиардов евро чистых инвестиций, чтобы нарастить производство. Ставка по гражданским вкладам еще не определена, но минимальный срок составит 5 лет, уточнил министр. "Я призываю французов больше инвестировать в экономику. Конечно есть риски, но это прекрасные оборонные компании, и конечно в долгосрочной перспективе выгода от вклада будет больше", - сказал он. В четверг в минфине в присутствии министра финансов и министра обороны Себастьяна Лекорню состоится встреча между частными инвесторами и представителями оборонных компаний. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил премьеру Франсуа Байру найти способы дополнительного финансирования обороны, "не повышая налоги". Байру, в свою очередь, сообщил, что возможность создания нового типа вкладов, регулируемых государством, куда французы смогут направлять свои сбережения для финансирования оборонных компаний страны, обсуждается. Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро больше, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год.

https://ria.ru/20250303/makron-2002752629.html

https://ria.ru/20250308/frantsiya-2003834310.html

https://ria.ru/20250307/frantsija-2003592987.html

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франция, себастьян лекорню, франсуа байру, эммануэль макрон, в мире