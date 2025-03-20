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МИД вызвал эстонского дипломата из-за осквернения могил советских воинов - РИА Новости, 20.03.2025
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16:59 20.03.2025 (обновлено: 18:26 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/estoniya-2006247120.html
МИД вызвал эстонского дипломата из-за осквернения могил советских воинов
МИД вызвал эстонского дипломата из-за осквернения могил советских воинов - РИА Новости, 20.03.2025
МИД вызвал эстонского дипломата из-за осквернения могил советских воинов
МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамёльдер из-за осквернения могильных плит советских военных в Таллине, ей заявили, что Россия осуждает РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:59:00+03:00
2025-03-20T18:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамёльдер из-за осквернения могильных плит советских военных в Таллине, ей заявили, что Россия осуждает акты глумления над памятью воинов, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."Вызвали в МИД России временную поверенную в делах Эстонии в РФ, заявили, что продолжающиеся в этой стране глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны нашей страны", - сказала Захарова на брифинге.Захарова указала, что Москва требует от властей Эстонии провести расследование.По ее словам, особенно цинично и жутко видеть подобные действия и бездействие эстонских властей накануне годовщины Победы."Будьте добры, проведите тщательное расследование преступлений на Таллинском военном кладбище и примите незамедлительные меры по привлечению виновных к ответственности", - добавила она.
https://ria.ru/20250320/parlament-2006215531.html
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в мире, эстония, россия, таллин, мария захарова
В мире, Эстония, Россия, Таллин, Мария Захарова
МИД вызвал эстонского дипломата из-за осквернения могил советских воинов

МИД вызвал эстонского дипломата из-за осквернения могил военных в Таллине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамёльдер из-за осквернения могильных плит советских военных в Таллине, ей заявили, что Россия осуждает акты глумления над памятью воинов, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Вызвали в МИД России временную поверенную в делах Эстонии в РФ, заявили, что продолжающиеся в этой стране глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны нашей страны", - сказала Захарова на брифинге.
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Захарова указала, что Москва требует от властей Эстонии провести расследование.
По ее словам, особенно цинично и жутко видеть подобные действия и бездействие эстонских властей накануне годовщины Победы.
"Будьте добры, проведите тщательное расследование преступлений на Таллинском военном кладбище и примите незамедлительные меры по привлечению виновных к ответственности", - добавила она.
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