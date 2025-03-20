https://ria.ru/20250320/estoniya-2006247120.html

МИД вызвал эстонского дипломата из-за осквернения могил советских воинов

МИД вызвал эстонского дипломата из-за осквернения могил советских воинов - РИА Новости, 20.03.2025

МИД вызвал эстонского дипломата из-за осквернения могил советских воинов

МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамёльдер из-за осквернения могильных плит советских военных в Таллине, ей заявили, что Россия осуждает РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:59:00+03:00

2025-03-20T16:59:00+03:00

2025-03-20T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамёльдер из-за осквернения могильных плит советских военных в Таллине, ей заявили, что Россия осуждает акты глумления над памятью воинов, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."Вызвали в МИД России временную поверенную в делах Эстонии в РФ, заявили, что продолжающиеся в этой стране глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны нашей страны", - сказала Захарова на брифинге.Захарова указала, что Москва требует от властей Эстонии провести расследование.По ее словам, особенно цинично и жутко видеть подобные действия и бездействие эстонских властей накануне годовщины Победы."Будьте добры, проведите тщательное расследование преступлений на Таллинском военном кладбище и примите незамедлительные меры по привлечению виновных к ответственности", - добавила она.

https://ria.ru/20250320/parlament-2006215531.html

https://ria.ru/20250320/muzhchina-2006196123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, эстония, россия, таллин, мария захарова