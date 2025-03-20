Фалькову представили образец отечественного электромобиля
Фалькову представили образец отечественного электромобиля в Московском политехе
© Правительство России/TelegramГлаве Минобрнауки РФ Валерию Фалькову представили предсерийный образец отечественного электромобиля в Московском Политехе
Главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову представили предсерийный образец отечественного электромобиля в Московском Политехе
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову представили образец отечественного электромобиля, сообщается в Telegram-канале правительства.
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"Валерию Фалькову представили предсерийный образец отечественного электромобиля в Московском политехе", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что проект вышел на стадию изготовления предсерийной партии.
В разработке электромобиля категории L7 компании "Автотор Холдинг" участвует передовая инженерная школа электротранспорта.
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"По заказу компании инженеры передовой школы оптимизировали подвеску, рулевое управление, разработали несущие элементы, центральный блок управления и CAN-шину для электромобиля", - сообщается в Telegram-канале.
Также в рамках визита министр ознакомился с разработками инвестиционного предприятия "Авиа-Концепт". Компания выросла из студенческого конструкторского бюро, сегодня трудовой коллектив насчитывает 120 человек, практику на предприятии проходят магистранты Политеха.