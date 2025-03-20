https://ria.ru/20250320/elektromobil-2006320610.html

Фалькову представили образец отечественного электромобиля

Фалькову представили образец отечественного электромобиля - РИА Новости, 20.03.2025

Фалькову представили образец отечественного электромобиля

Главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову представили образец отечественного электромобиля, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T21:00:00+03:00

2025-03-20T21:00:00+03:00

2025-03-20T21:00:00+03:00

технологии

россия

валерий фальков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006320147_171:0:1078:510_1920x0_80_0_0_64698f6540c64058c899ce04395c7a66.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову представили образец отечественного электромобиля, сообщается в Telegram-канале правительства. "Валерию Фалькову представили предсерийный образец отечественного электромобиля в Московском политехе", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект вышел на стадию изготовления предсерийной партии. В разработке электромобиля категории L7 компании "‎Автотор Холдинг" участвует передовая инженерная школа электротранспорта. "По заказу компании инженеры передовой школы оптимизировали подвеску, рулевое управление, разработали несущие элементы, центральный блок управления и CAN-шину для электромобиля", - сообщается в Telegram-канале. Также в рамках визита министр ознакомился с разработками инвестиционного предприятия "Авиа-Концепт". Компания выросла из студенческого конструкторского бюро, сегодня трудовой коллектив насчитывает 120 человек, практику на предприятии проходят магистранты Политеха.

https://ria.ru/20250128/kama-1995920720.html

https://ria.ru/20250226/moskva-2001649591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, валерий фальков