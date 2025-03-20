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Фалькову представили образец отечественного электромобиля - РИА Новости, 20.03.2025
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21:00 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/elektromobil-2006320610.html
Фалькову представили образец отечественного электромобиля
Фалькову представили образец отечественного электромобиля - РИА Новости, 20.03.2025
Фалькову представили образец отечественного электромобиля
Главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову представили образец отечественного электромобиля, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T21:00:00+03:00
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технологии
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову представили образец отечественного электромобиля, сообщается в Telegram-канале правительства. "Валерию Фалькову представили предсерийный образец отечественного электромобиля в Московском политехе", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект вышел на стадию изготовления предсерийной партии. В разработке электромобиля категории L7 компании "‎Автотор Холдинг" участвует передовая инженерная школа электротранспорта. "По заказу компании инженеры передовой школы оптимизировали подвеску, рулевое управление, разработали несущие элементы, центральный блок управления и CAN-шину для электромобиля", - сообщается в Telegram-канале. Также в рамках визита министр ознакомился с разработками инвестиционного предприятия "Авиа-Концепт". Компания выросла из студенческого конструкторского бюро, сегодня трудовой коллектив насчитывает 120 человек, практику на предприятии проходят магистранты Политеха.
https://ria.ru/20250128/kama-1995920720.html
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технологии, россия, валерий фальков
Технологии, Россия, Валерий Фальков
Фалькову представили образец отечественного электромобиля

Фалькову представили образец отечественного электромобиля в Московском политехе

© Правительство России/TelegramГлаве Минобрнауки РФ Валерию Фалькову представили предсерийный образец отечественного электромобиля в Московском Политехе
Главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову представили предсерийный образец отечественного электромобиля в Московском Политехе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Правительство России/Telegram
Главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову представили предсерийный образец отечественного электромобиля в Московском Политехе
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову представили образец отечественного электромобиля, сообщается в Telegram-канале правительства.
«
"Валерию Фалькову представили предсерийный образец отечественного электромобиля в Московском политехе", - говорится в сообщении.
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28 января, 14:35
Уточняется, что проект вышел на стадию изготовления предсерийной партии.
В разработке электромобиля категории L7 компании "‎Автотор Холдинг" участвует передовая инженерная школа электротранспорта.
«
"По заказу компании инженеры передовой школы оптимизировали подвеску, рулевое управление, разработали несущие элементы, центральный блок управления и CAN-шину для электромобиля", - сообщается в Telegram-канале.
Также в рамках визита министр ознакомился с разработками инвестиционного предприятия "Авиа-Концепт". Компания выросла из студенческого конструкторского бюро, сегодня трудовой коллектив насчитывает 120 человек, практику на предприятии проходят магистранты Политеха.
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