https://ria.ru/20250320/eksport-2006153351.html

Алтайская компания увеличила экспорт в четыре раза благодаря поддержке РЭЦ

Алтайская компания увеличила экспорт в четыре раза благодаря поддержке РЭЦ - РИА Новости, 20.03.2025

Алтайская компания увеличила экспорт в четыре раза благодаря поддержке РЭЦ

Алтайская компания значительно увеличила объемы своего экспорта в 2024 году, достигнув роста в четыре раза благодаря поддержке Российского экспортного центра... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:48:00+03:00

2025-03-20T11:48:00+03:00

2025-03-20T11:48:00+03:00

экономика

алтайский край

южная корея

казахстан

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Алтайская компания значительно увеличила объемы своего экспорта в 2024 году, достигнув роста в четыре раза благодаря поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."На сегодняшний день линейка продукции компании включает 15 различных видов растительных масел, включая подсолнечное, кедровое, облепиховое и авокадо. Экспортную деятельность компания ведет с 2018 года. Сейчас продукция компании представлена в 12 странах, включая Казахстан, Китай, Южную Корею и Германию. В прошлом году объем экспортируемой продукции увеличился на 330% по сравнению с 2023 годом, что стало возможным благодаря участию в международных выставках и бизнес-миссиях, организованных РЭЦ", - говорится в сообщении.В 2024 году экспортер принял участие в таких зарубежных выставках, как GulFood в Дубае и China International Import Expo 2024 в Шанхае. В РЭЦ уточнили, что график бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".РЭЦ напомнил, что является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Росэксимбанк" и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт"."Участие в выставках и деловых миссиях РЭЦ позволяет нам не только находить новых клиентов, но и глубже понимать потребности зарубежных рынков. Мы знакомимся с культурой и спецификой стран, что помогает адаптировать наш продукт под их запросы", — отметила генеральный директор компании Галина Чибитько.В 2023 году бренд вышел на рынок маркетплейсов в Южной Корее. За год экспорт в Южную Корею увеличился в 2,5 раза. Также растет интерес к продукции компании в Казахстане, где доля этого рынка составляет более 35% от общего объема экспортных контрактов, и, по прогнозам, может вырасти до 45-50% к концу 2025 года.Для успешного развития новых экспортных направлений в 2025 году алтайская компания оформила сертификат "Сделано в России", что позволит продвигать продукцию под национальным брендом и воспользоваться различными преференциями. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать — подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250319/rets-2005955380.html

https://ria.ru/20250319/uslugi-2005908914.html

https://ria.ru/20250318/eksport-2005796127.html

алтайский край

южная корея

казахстан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, алтайский край, южная корея, казахстан, россия, российский экспортный центр (рэц)