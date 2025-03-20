Рейтинг@Mail.ru
Алтайская компания увеличила экспорт в четыре раза благодаря поддержке РЭЦ - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/eksport-2006153351.html
Алтайская компания увеличила экспорт в четыре раза благодаря поддержке РЭЦ
Алтайская компания увеличила экспорт в четыре раза благодаря поддержке РЭЦ - РИА Новости, 20.03.2025
Алтайская компания увеличила экспорт в четыре раза благодаря поддержке РЭЦ
Алтайская компания значительно увеличила объемы своего экспорта в 2024 году, достигнув роста в четыре раза благодаря поддержке Российского экспортного центра... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:48:00+03:00
2025-03-20T11:48:00+03:00
экономика
алтайский край
южная корея
казахстан
россия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189356_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_3f8e1f183d11e3984e2d40bc847586ff.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Алтайская компания значительно увеличила объемы своего экспорта в 2024 году, достигнув роста в четыре раза благодаря поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."На сегодняшний день линейка продукции компании включает 15 различных видов растительных масел, включая подсолнечное, кедровое, облепиховое и авокадо. Экспортную деятельность компания ведет с 2018 года. Сейчас продукция компании представлена в 12 странах, включая Казахстан, Китай, Южную Корею и Германию. В прошлом году объем экспортируемой продукции увеличился на 330% по сравнению с 2023 годом, что стало возможным благодаря участию в международных выставках и бизнес-миссиях, организованных РЭЦ", - говорится в сообщении.В 2024 году экспортер принял участие в таких зарубежных выставках, как GulFood в Дубае и China International Import Expo 2024 в Шанхае. В РЭЦ уточнили, что график бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".РЭЦ напомнил, что является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Росэксимбанк" и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт"."Участие в выставках и деловых миссиях РЭЦ позволяет нам не только находить новых клиентов, но и глубже понимать потребности зарубежных рынков. Мы знакомимся с культурой и спецификой стран, что помогает адаптировать наш продукт под их запросы", — отметила генеральный директор компании Галина Чибитько.В 2023 году бренд вышел на рынок маркетплейсов в Южной Корее. За год экспорт в Южную Корею увеличился в 2,5 раза. Также растет интерес к продукции компании в Казахстане, где доля этого рынка составляет более 35% от общего объема экспортных контрактов, и, по прогнозам, может вырасти до 45-50% к концу 2025 года.Для успешного развития новых экспортных направлений в 2025 году алтайская компания оформила сертификат "Сделано в России", что позволит продвигать продукцию под национальным брендом и воспользоваться различными преференциями. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать — подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20250319/rets-2005955380.html
https://ria.ru/20250319/uslugi-2005908914.html
https://ria.ru/20250318/eksport-2005796127.html
алтайский край
южная корея
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189356_323:0:3052:2047_1920x0_80_0_0_2ce6fef261b7eadf8b54a54a0bf0d677.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алтайский край, южная корея, казахстан, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Алтайский край, Южная Корея, Казахстан, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Алтайская компания увеличила экспорт в четыре раза благодаря поддержке РЭЦ

Алтайская компания в 2024 году увеличила экспорт в четыре раза благодаря РЭЦ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Алтайская компания значительно увеличила объемы своего экспорта в 2024 году, достигнув роста в четыре раза благодаря поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"На сегодняшний день линейка продукции компании включает 15 различных видов растительных масел, включая подсолнечное, кедровое, облепиховое и авокадо. Экспортную деятельность компания ведет с 2018 года. Сейчас продукция компании представлена в 12 странах, включая Казахстан, Китай, Южную Корею и Германию. В прошлом году объем экспортируемой продукции увеличился на 330% по сравнению с 2023 годом, что стало возможным благодаря участию в международных выставках и бизнес-миссиях, организованных РЭЦ", - говорится в сообщении.
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на выставке - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
РЭЦ поддержит российские компании на выставке Smart Cities India Expo
19 марта, 13:41
В 2024 году экспортер принял участие в таких зарубежных выставках, как GulFood в Дубае и China International Import Expo 2024 в Шанхае. В РЭЦ уточнили, что график бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
РЭЦ напомнил, что является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Росэксимбанк" и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Заключение договора страхования - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ЭКСАР и "Сбер Страховой брокер" расширят спектр страховых услуг
19 марта, 11:08
"Участие в выставках и деловых миссиях РЭЦ позволяет нам не только находить новых клиентов, но и глубже понимать потребности зарубежных рынков. Мы знакомимся с культурой и спецификой стран, что помогает адаптировать наш продукт под их запросы", — отметила генеральный директор компании Галина Чибитько.
В 2023 году бренд вышел на рынок маркетплейсов в Южной Корее. За год экспорт в Южную Корею увеличился в 2,5 раза. Также растет интерес к продукции компании в Казахстане, где доля этого рынка составляет более 35% от общего объема экспортных контрактов, и, по прогнозам, может вырасти до 45-50% к концу 2025 года.
Для успешного развития новых экспортных направлений в 2025 году алтайская компания оформила сертификат "Сделано в России", что позволит продвигать продукцию под национальным брендом и воспользоваться различными преференциями. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать — подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Поддержку экспорта новых регионов обсудили в Донецке
18 марта, 18:04
 
ЭкономикаАлтайский крайЮжная КореяКазахстанРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала