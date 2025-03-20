Рейтинг@Mail.ru
Школьник из Казани победил на конкурсе "Национальное достояние России" - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/dostoyanie-2006285838.html
Школьник из Казани победил на конкурсе "Национальное достояние России"
Школьник из Казани победил на конкурсе "Национальное достояние России" - РИА Новости, 20.03.2025
Школьник из Казани победил на конкурсе "Национальное достояние России"
Школьник из Казани Ибрагим Ахмадуллин занял первое место на Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи "Национальное достояние России" с проектом... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:00:00+03:00
2025-03-20T19:00:00+03:00
безопасность
технологии
казань
бпла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40239/06/402390608_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_f17c5b7ee218c0c3210641d069f613ec.jpg
КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости. Школьник из Казани Ибрагим Ахмадуллин занял первое место на Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи "Национальное достояние России" с проектом защиты городов от БПЛА, сообщает министерство образования и науки Татарстана. "Сейчас Ибрагиму 16 лет. После атаки вражеских БПЛА на Казань он разработал комплекс обнаружения беспилотников для защиты городов. Сегодня молодой человек выступил с защитой своего проекта на конкурсе "Национальное достояние России", - говорится в сообщении. По информации министерства образования и науки республики, Ахмадуллин занял первое место в номинации "Технологии, технологическое творчество". Мальчик, как отмечается, интересуется техникой с четырех лет, уже в первом классе он знал, что такое трансмиссия и дизельный двигатель, а в 15 лет спроектировал боевой танк, который оценили профессиональные военные. "Я разработал комплекс в виде модуля с датчиками для обнаружения беспилотников. Такие устройства можно устанавливать на столбах электропередачи, вышках сотовой связи, крышах домов. Устройство способно обнаружить БПЛА на расстоянии до 50 километров. Оно оборудовано дневными оптическими камерами и телевизорами, которые фиксируют тепловое излучение двигателя БПЛА. Комплекс работает не в одиночку, а в сети с другими комплексами, окружая город", - цитирует министерство слова школьника. Юноша надеется, что использование его разработки совместно с применением комплексов ПВО значительно повысит уровень защиты городов от вражеских атак.
https://ria.ru/20250311/programma-2004411671.html
https://ria.ru/20241215/zaripova-1989766761.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40239/06/402390608_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_dc92cdb44d93acce93743c2103d93409.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, казань, бпла
Безопасность, Технологии, Казань, БПЛА
Школьник из Казани победил на конкурсе "Национальное достояние России"

Казанский школьник Ахмадуллин победил на конкурсе Национальное достояние России

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в медиабанк
Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости. Школьник из Казани Ибрагим Ахмадуллин занял первое место на Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи "Национальное достояние России" с проектом защиты городов от БПЛА, сообщает министерство образования и науки Татарстана.
"Сейчас Ибрагиму 16 лет. После атаки вражеских БПЛА на Казань он разработал комплекс обнаружения беспилотников для защиты городов. Сегодня молодой человек выступил с защитой своего проекта на конкурсе "Национальное достояние России", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Татарстане в местный аналог "Времени героев" заявился 1 061 человек
11 марта, 20:57
По информации министерства образования и науки республики, Ахмадуллин занял первое место в номинации "Технологии, технологическое творчество". Мальчик, как отмечается, интересуется техникой с четырех лет, уже в первом классе он знал, что такое трансмиссия и дизельный двигатель, а в 15 лет спроектировал боевой танк, который оценили профессиональные военные.
"Я разработал комплекс в виде модуля с датчиками для обнаружения беспилотников. Такие устройства можно устанавливать на столбах электропередачи, вышках сотовой связи, крышах домов. Устройство способно обнаружить БПЛА на расстоянии до 50 километров. Оно оборудовано дневными оптическими камерами и телевизорами, которые фиксируют тепловое излучение двигателя БПЛА. Комплекс работает не в одиночку, а в сети с другими комплексами, окружая город", - цитирует министерство слова школьника.
Юноша надеется, что использование его разработки совместно с применением комплексов ПВО значительно повысит уровень защиты городов от вражеских атак.
Центр семьи Казан в Казани - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Зарипова: участников СВО в Татарстане готовы переобучить и трудоустроить
15 декабря 2024, 10:30
 
БезопасностьТехнологииКазаньБПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала