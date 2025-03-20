https://ria.ru/20250320/dostoyanie-2006285838.html
Школьник из Казани победил на конкурсе "Национальное достояние России"
Школьник из Казани победил на конкурсе "Национальное достояние России" - РИА Новости, 20.03.2025
Школьник из Казани победил на конкурсе "Национальное достояние России"
Школьник из Казани Ибрагим Ахмадуллин занял первое место на Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи "Национальное достояние России" с проектом... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:00:00+03:00
2025-03-20T19:00:00+03:00
2025-03-20T19:00:00+03:00
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КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости. Школьник из Казани Ибрагим Ахмадуллин занял первое место на Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи "Национальное достояние России" с проектом защиты городов от БПЛА, сообщает министерство образования и науки Татарстана. "Сейчас Ибрагиму 16 лет. После атаки вражеских БПЛА на Казань он разработал комплекс обнаружения беспилотников для защиты городов. Сегодня молодой человек выступил с защитой своего проекта на конкурсе "Национальное достояние России", - говорится в сообщении. По информации министерства образования и науки республики, Ахмадуллин занял первое место в номинации "Технологии, технологическое творчество". Мальчик, как отмечается, интересуется техникой с четырех лет, уже в первом классе он знал, что такое трансмиссия и дизельный двигатель, а в 15 лет спроектировал боевой танк, который оценили профессиональные военные. "Я разработал комплекс в виде модуля с датчиками для обнаружения беспилотников. Такие устройства можно устанавливать на столбах электропередачи, вышках сотовой связи, крышах домов. Устройство способно обнаружить БПЛА на расстоянии до 50 километров. Оно оборудовано дневными оптическими камерами и телевизорами, которые фиксируют тепловое излучение двигателя БПЛА. Комплекс работает не в одиночку, а в сети с другими комплексами, окружая город", - цитирует министерство слова школьника. Юноша надеется, что использование его разработки совместно с применением комплексов ПВО значительно повысит уровень защиты городов от вражеских атак.
https://ria.ru/20250311/programma-2004411671.html
https://ria.ru/20241215/zaripova-1989766761.html
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безопасность, технологии, казань, бпла
Безопасность, Технологии, Казань, БПЛА
Школьник из Казани победил на конкурсе "Национальное достояние России"
Казанский школьник Ахмадуллин победил на конкурсе Национальное достояние России
КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости. Школьник из Казани Ибрагим Ахмадуллин занял первое место на Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи "Национальное достояние России" с проектом защиты городов от БПЛА, сообщает министерство образования и науки Татарстана.
"Сейчас Ибрагиму 16 лет. После атаки вражеских БПЛА на Казань он разработал комплекс обнаружения беспилотников для защиты городов. Сегодня молодой человек выступил с защитой своего проекта на конкурсе "Национальное достояние России", - говорится в сообщении.
По информации министерства образования и науки республики, Ахмадуллин занял первое место в номинации "Технологии, технологическое творчество". Мальчик, как отмечается, интересуется техникой с четырех лет, уже в первом классе он знал, что такое трансмиссия и дизельный двигатель, а в 15 лет спроектировал боевой танк, который оценили профессиональные военные.
"Я разработал комплекс в виде модуля с датчиками для обнаружения беспилотников. Такие устройства можно устанавливать на столбах электропередачи, вышках сотовой связи, крышах домов. Устройство способно обнаружить БПЛА на расстоянии до 50 километров. Оно оборудовано дневными оптическими камерами и телевизорами, которые фиксируют тепловое излучение двигателя БПЛА. Комплекс работает не в одиночку, а в сети с другими комплексами, окружая город", - цитирует министерство слова школьника.
Юноша надеется, что использование его разработки совместно с применением комплексов ПВО значительно повысит уровень защиты городов от вражеских атак.