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Парламент Карелии принял изменения в бюджет на 6,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.03.2025
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14:23 20.03.2025
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Парламент Карелии принял изменения в бюджет на 6,8 миллиарда рублей
Парламент Карелии принял изменения в бюджет на 6,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.03.2025
Парламент Карелии принял изменения в бюджет на 6,8 миллиарда рублей
Парламент Карелии в четверг на заседании принял изменения в бюджет на 6,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба республиканского парламента. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:23:00+03:00
2025-03-20T14:23:00+03:00
республика карелия
петрозаводск
артур парфенчиков
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Парламент Карелии в четверг на заседании принял изменения в бюджет на 6,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба республиканского парламента. С учетом предложенных главой Карелии Артуром Парфенчиковым изменений доходы Карелии в 2025 году составят 79,2 миллиарда рублей, расходы – 80,3 миллиарда рублей. Собственные доходы региона увеличены на 3,8 миллиарда рублей за счет роста налоговых и неналоговых поступлений – НДФЛ, налога на имущество, платежей за пользование природными ресурсами, акцизов и других. Общий объем расходов увеличится на 6,8 миллиарда рублей. "Это заслуга наших жителей, промышленных и сельхозпредприятий, которые активно работают и трудятся на благо Карелии. В том числе в этом есть и наш вклад, потому что в предыдущие периоды мы рассматривали выделение средств на развитие этих отраслей, и есть накопительный эффект. Конечно, необходимо отметить и грамотную финансово-экономическую политику, которую проводит Правительство республики во взаимодействии с Законодательным собранием Карелии", — отметил спикер регионального парламента Элиссан Шандалович, слова которого приводит пресс-служба. Он добавил, что средства предусмотрены на укрепление экономики и жилищной инфраструктуры, повышение качества жизни граждан, поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, инициативные проекты граждан и другие важные направления. В частности, по предложению главы Карелии 937 миллионов рублей предусмотрены на софинансирование нового этапа федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья, 211 миллионов рублей – на компенсацию расходов на оплату ЖКУ для льготников, 61 миллион рублей – на адресную социальную помощь, 478 миллионов рублей – на ремонт региональных дорог и мостов. На предоставление выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, направлено 905,6 миллиона рублей. Шандалович подчеркнул важность выплат детям войны в размере пяти тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Всего это 128,6 миллиона, и у нас такая возможность появилась благодаря тому, что наша экономика активно работает", — сказал Шандалович. Выплату получат 24 777 жителей, уточнил он. Кроме этого, 550 миллионов рублей депутаты направили на строительство новой роботизированной фермы и ремонта имеющихся помещений в Ведлозерском совхозе, пополнение производственных фондов совхоза "Толвуйский", внедрение интенсивных технологий в кормопроизводстве и повышение почвенного плодородия. Еще 150 миллионов рублей выделены на расширение дойного стада производителям молока, модернизацию животноводческого комплекса в Видлице и коровника в Эссойле. По инициативе депутатов финансирование программ инициативного бюджетирования в Карелии выросло в два раза, до 150 миллионов рублей. Законодательное собрание Карелии также поддержало поправку главы Петрозаводского городского округа Инны Колыхматовой о выделении 50 миллионов рублей на благоустройство и подготовку Петрозаводска – города воинской славы – к юбилею Победы.
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республика карелия, петрозаводск, артур парфенчиков
Республика Карелия, Петрозаводск, Артур Парфенчиков
Парламент Карелии принял изменения в бюджет на 6,8 миллиарда рублей

Парламент Карелии поддержал изменения в бюджет на 6,8 миллиарда рублей

© Фото : Администрация Главы Республики КарелияПарламент Карелии принял изменения в бюджет на 6,8 миллиарда рублей
Парламент Карелии принял изменения в бюджет на 6,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Администрация Главы Республики Карелия
Парламент Карелии принял изменения в бюджет на 6,8 миллиарда рублей
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Парламент Карелии в четверг на заседании принял изменения в бюджет на 6,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
С учетом предложенных главой Карелии Артуром Парфенчиковым изменений доходы Карелии в 2025 году составят 79,2 миллиарда рублей, расходы – 80,3 миллиарда рублей. Собственные доходы региона увеличены на 3,8 миллиарда рублей за счет роста налоговых и неналоговых поступлений – НДФЛ, налога на имущество, платежей за пользование природными ресурсами, акцизов и других. Общий объем расходов увеличится на 6,8 миллиарда рублей.
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"Это заслуга наших жителей, промышленных и сельхозпредприятий, которые активно работают и трудятся на благо Карелии. В том числе в этом есть и наш вклад, потому что в предыдущие периоды мы рассматривали выделение средств на развитие этих отраслей, и есть накопительный эффект. Конечно, необходимо отметить и грамотную финансово-экономическую политику, которую проводит Правительство республики во взаимодействии с Законодательным собранием Карелии", — отметил спикер регионального парламента Элиссан Шандалович, слова которого приводит пресс-служба.
Он добавил, что средства предусмотрены на укрепление экономики и жилищной инфраструктуры, повышение качества жизни граждан, поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, инициативные проекты граждан и другие важные направления.
В частности, по предложению главы Карелии 937 миллионов рублей предусмотрены на софинансирование нового этапа федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья, 211 миллионов рублей – на компенсацию расходов на оплату ЖКУ для льготников, 61 миллион рублей – на адресную социальную помощь, 478 миллионов рублей – на ремонт региональных дорог и мостов. На предоставление выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, направлено 905,6 миллиона рублей.
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Шандалович подчеркнул важность выплат детям войны в размере пяти тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Всего это 128,6 миллиона, и у нас такая возможность появилась благодаря тому, что наша экономика активно работает", — сказал Шандалович.
Выплату получат 24 777 жителей, уточнил он.
Кроме этого, 550 миллионов рублей депутаты направили на строительство новой роботизированной фермы и ремонта имеющихся помещений в Ведлозерском совхозе, пополнение производственных фондов совхоза "Толвуйский", внедрение интенсивных технологий в кормопроизводстве и повышение почвенного плодородия. Еще 150 миллионов рублей выделены на расширение дойного стада производителям молока, модернизацию животноводческого комплекса в Видлице и коровника в Эссойле.
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По инициативе депутатов финансирование программ инициативного бюджетирования в Карелии выросло в два раза, до 150 миллионов рублей.
Законодательное собрание Карелии также поддержало поправку главы Петрозаводского городского округа Инны Колыхматовой о выделении 50 миллионов рублей на благоустройство и подготовку Петрозаводска – города воинской славы – к юбилею Победы.
 
Республика КарелияПетрозаводскАртур Парфенчиков
 
 
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