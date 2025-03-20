https://ria.ru/20250320/buryatiya-2006101757.html

Власти Бурятии направили бойцам техсредства для выполнения задач на СВО

Власти Бурятии направили бойцам техсредства для выполнения задач на СВО - РИА Новости, 20.03.2025

Власти Бурятии направили бойцам техсредства для выполнения задач на СВО

Власти Бурятии отправили землякам на СВО тепловизионные монокуляры ночного видения, тепловизионные прицелы, лазерные дальномеры, метеостанции, хронографы и... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T05:25:00+03:00

2025-03-20T05:25:00+03:00

2025-03-20T05:25:00+03:00

надежные люди

донецкая народная республика

республика саха (якутия)

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УЛАН-УДЭ, 20 мар – РИА Новости. Власти Бурятии отправили землякам на СВО тепловизионные монокуляры ночного видения, тепловизионные прицелы, лазерные дальномеры, метеостанции, хронографы и другие техсредства для выполнения боевых задач, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие". "Правительством Бурятии в очередной раз были направлены военным землякам тепловизионные монокуляры ночного видения и комплект креплений к ним, тепловизионные прицелы, лазерные дальномеры, метеостанции и хронографы, предокулярные камеры оптического прицела, зрительные трубы, тепловизионные насадки, зажимы полусферы, площадки для стрельбы и штативы для крепления нескольких видов", - говорится в Telegram-канале организации. Отмечается, что бойцы нескольких подразделений, получивших посылки, благодарят главу Бурятии Алексея Цыденова, правительство республики и АНО "Содействие" за своевременное и регулярное техническое обеспечение. По распоряжению правительства Бурятии, в июне 2022 года было создано АНО "Содействие", оказывающая помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20250319/pomosch-2005943045.html

донецкая народная республика

республика саха (якутия)

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донецкая народная республика, республика саха (якутия)