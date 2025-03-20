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Власти Бурятии направили бойцам техсредства для выполнения задач на СВО - РИА Новости, 20.03.2025
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Надежные люди
 
05:25 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/buryatiya-2006101757.html
Власти Бурятии направили бойцам техсредства для выполнения задач на СВО
Власти Бурятии направили бойцам техсредства для выполнения задач на СВО - РИА Новости, 20.03.2025
Власти Бурятии направили бойцам техсредства для выполнения задач на СВО
Власти Бурятии отправили землякам на СВО тепловизионные монокуляры ночного видения, тепловизионные прицелы, лазерные дальномеры, метеостанции, хронографы и... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:25:00+03:00
2025-03-20T05:25:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 20 мар – РИА Новости. Власти Бурятии отправили землякам на СВО тепловизионные монокуляры ночного видения, тепловизионные прицелы, лазерные дальномеры, метеостанции, хронографы и другие техсредства для выполнения боевых задач, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие". "Правительством Бурятии в очередной раз были направлены военным землякам тепловизионные монокуляры ночного видения и комплект креплений к ним, тепловизионные прицелы, лазерные дальномеры, метеостанции и хронографы, предокулярные камеры оптического прицела, зрительные трубы, тепловизионные насадки, зажимы полусферы, площадки для стрельбы и штативы для крепления нескольких видов", - говорится в Telegram-канале организации. Отмечается, что бойцы нескольких подразделений, получивших посылки, благодарят главу Бурятии Алексея Цыденова, правительство республики и АНО "Содействие" за своевременное и регулярное техническое обеспечение. По распоряжению правительства Бурятии, в июне 2022 года было создано АНО "Содействие", оказывающая помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
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донецкая народная республика, республика саха (якутия)
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Республика Саха (Якутия)
Власти Бурятии направили бойцам техсредства для выполнения задач на СВО

Власти Бурятии отправили землякам на СВО техсредства для выполнения боевых задач

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 20 мар – РИА Новости. Власти Бурятии отправили землякам на СВО тепловизионные монокуляры ночного видения, тепловизионные прицелы, лазерные дальномеры, метеостанции, хронографы и другие техсредства для выполнения боевых задач, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие".
"Правительством Бурятии в очередной раз были направлены военным землякам тепловизионные монокуляры ночного видения и комплект креплений к ним, тепловизионные прицелы, лазерные дальномеры, метеостанции и хронографы, предокулярные камеры оптического прицела, зрительные трубы, тепловизионные насадки, зажимы полусферы, площадки для стрельбы и штативы для крепления нескольких видов", - говорится в Telegram-канале организации.
Отмечается, что бойцы нескольких подразделений, получивших посылки, благодарят главу Бурятии Алексея Цыденова, правительство республики и АНО "Содействие" за своевременное и регулярное техническое обеспечение.
По распоряжению правительства Бурятии, в июне 2022 года было создано АНО "Содействие", оказывающая помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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