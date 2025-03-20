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Кемпинг в России 2025 | Лучшие места для отдыха с палатками и для автокемпинга
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Туризм
 
19:29 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/avtokemping-1812108738.html
Кемпинг в России: лучшие места для отдыха и советы туристов
Кемпинг в России 2025 | Лучшие места для отдыха с палатками и для автокемпинга
Кемпинг в России: лучшие места для отдыха и советы туристов
Кемпинг - это лагерь под открытым небом для отдыхающих. Все виды кемпинга в России безопасны, так как предназначенные для него места находятся недалеко от... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:29:00+03:00
2025-03-20T19:29:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Кемпинг - это лагерь под открытым небом для отдыхающих. Все виды кемпинга в России безопасны, так как предназначенные для него места находятся недалеко от населенных пунктов и добраться до них можно на общественном транспорте. Также почти везде разрешается поставить несколько палаток и развести костер. Лучшие места с красивой природой для кемпинга и автокемпинга, куда поехать на отдых в 2025 году, - в материале РИА Новости. Кемпинг в РоссииСлово “кемпинг” в переводе с английского языка означает “стоянка лагерем под открытым небом”. Такая стоянка может быть организованной официально, обустроенной или стихийной. Официально зарегистрированные кемпинги обычно располагаются в местах, окруженных живописной природой, недалеко от магистралей, туристы сюда приезжают отдохнуть от дороги и переночевать или провести некоторое время на природе в палатках и автодомах. В таких местах путешественникам обычно предлагают дополнительные удобства: душ, туалеты, электричество, вывоз мусора, кухню, возможность постирать белье, детские площадки и многое другое.Стихийный кемпинг - это хорошо известный многим отдых дикарями, когда туристы самостоятельно выбирают место для отдыха и организуют быт.Виды кемпинговОтдыхать на природе можно в палатке, автодоме или комфортном домике.Кемпинг с палаткойПалаточный лагерь можно разбить самостоятельно в лесу или арендовать палатку в обустроенном кемпинге. В первом случае стоит внимательно отнестись к выбору места для стоянки: например, в заказники и заповедники запрещено въезжать на автомобиле, а во время действующего противопожарного режима нельзя зажигать открытый огонь или вовсе заходить в лес.АвтокемпингЕсли привычный отдых с палатками не привлекает и хочется чего-то более комфортного, стоит присмотреться к автодомам. В таких автомобилях, в зависимости от комплектации, могут быть не только кровати, но и кухня с газовой плитой, душевая, туалет и прочие удобства. Не нужно ни о чем беспокоиться - все находится под боком. В оборудованных автокемпингах за плату предоставляется парковка, доступ к электричеству, возможность слить канализацию и пополнить запасы воды. В автодоме удобно путешествовать с детьми и домашними питомцами, отправляться в дальнюю дорогу или просто загород, чтобы отдохнуть от суеты.ГлэмпингЭто понятие появилось в начале двухтысячных годов в Великобритании, а потом распространилось по всему миру. Слово образовано от двух английских: glamorous и camping, то есть “гламурный лагерь”. Современная разновидность кемпинга предполагает отдых на природе в палатке или домике с максимальным отельным комфортом. Отечественные глэмпинги предлагают разные типы проживания: купольные прозрачные домики, типи, сафари-тенты, стилизованные под землянки, жилища на деревьях и прочее. Отдыхающим предлагаются удобные кровати, туалет, душ и другие удобства. Еду можно готовить самостоятельно или питаться в кафе. Организован активный отдых: пешие прогулки по лесу, горные походы, сплавы, катание на парапланах, квадроциклах, снегоходах и прочие развлечения.Как выбрать идеальное место для кемпингаВыбор места для кемпинга - ответственное дело, стоит предусмотреть все нюансы, так как переезд займет потом много времени и сил. Перед тем, как обустроиться, нужно:Кемпинг на мореВо многих регионах России побережья предлагают туристам множество красивых и пустых кемпингов.Краснодарский крайВ каждом кемпинге на Черном море берег бывает разным. Иногда это каменистый пляж из черных камней, расположенный возле леса, а если проехать несколько десятков километров, то можно попасть на луг с высокими соснами и белыми горами.В любом случае, такие пляжи скорее всего пусты. Можно провести целый день на свежем воздухе и увидеть других людей всего два или три раза.КрымВ Крыму много кемпингов и красивых мест для отдыха с палаткой. Они есть как в окрестностях известных курортов, так и в глуши. Лучше располагаться на западном и восточном берегах, так как там еще остались незанятые территории. На самом западе лазурного берега Караджинской бухты находится одно из самых живописных мест в Крыму - "Оленевка".Кемпинг в лесуВ России есть много оборудованных зон для кемпинга в лесу. Благодаря разнообразию предлагаемых удобств, начиная от полного оснащения (наличие кровати, оборудованной кухни, ванной комнаты и террасы) и заканчивая местами в глуши. Каждый сможет найти то, что ему по душе, например, живописные поляны или отдых в комфортабельных домиках на дереве.Московская областьНесмотря на то, что это не самое необычное место для кемпинга, "Сокольники" - единственный официальный кемпинг в Москве. Он находится в парке "Сокольники", который является одним из крупнейших парков Москвы недалеко от центра города (около 20-30 минут на машине или 50 минут на общественном транспорте).Кемпинг предоставляет доступ к горячему душу, канализации и электричеству бесплатно или за небольшую плату. На территории организовано сразу несколько зон: парковка, дома на колесах, палаточный лагерь, санитарная зона, детская и спортивная площадка.Также каждый желающий сможет прогуляться по живописным местам парка и насладиться чистым воздухом, кроме того, здесь можно провести вечер у костра или пожарить шашлыки.В Подмосковье много частных кемпингов, предлагающих самый разнообразный отдых или просто дикую природу и возможность провести время в тишине.Тверская областьВ Тверскую область всегда приезжает много туристов, глэмпингов и кемпингов там свыше 15, они могут принять 26 тысяч человек. Здесь запланированы маршруты для водного, вело- и лыжного туризма, пешие тропы. Наиболее популярные - “Завидово”, “Ефимов-бор”, эко-отель “Ново-Окатово”, “Гранд Селигер”.Кемпинг у озераКемпинг у озер всегда популярен, а выбор огромен. Поэтому можно провести отдых в отдаленных уголках России или на территории знаменитых парков.БайкалВосточный берег Байкала славится своими солнечными бухтами и песчаными пляжами. До него можно добраться на машине (250 км или 4 часа езды) от Улан-Удэ. Туда приезжают туристы, которые разбивают маленькие палаточные городки. Восточная сторона занята меньше, чем западная, поэтому она отлично подходит для уединения и семейного отдыха.Также стоит посетить и деревню Горячинск, которая находится всего в паре минут ходьбы от озера Байкал. Сюда часто приезжают туристы на выходные, в будние дни там можно насладится тихим и спокойным отдыхом. Это прежде всего лечебные процедуры (отсюда и название деревни - она была построена вокруг природных термальных источников).КарелияОдин из самых популярных кемпингов в Карелии - это Nord Camping Karelia. На территории есть места для палаток с чудесным видом на озеро или под деревьями. Также здесь оборудована отдельная зона для автодомов. В Nord Camping есть столовая, где можно приготовить завтрак, обед, а также ужин или заказать их.Валдайский заповедникВалдайский национальный парк - хорошо известное место для туристов, которые любят отдых на природе. Здесь много красивых озер, сосновых лесов, летом можно порыбачить, поплавать, собрать ягоды и грибы, а зимой покататься на сноубайках.Озеро Боровно - отличное место для кемпинга, так как оно не слишком многолюдно и расположено всего в 30 минутах езды на машине от новой автомагистрали М11 и скоростного железнодорожного маршрута, соединяющего Москву и Санкт-Петербург. Это означает, что он идеально подходит для короткого отдыха от шумной городской жизни, так как туда можно добраться всего за три часа.Озеро окружено таежными лесами. Можно часами гулять вокруг него, собирая бруснику, клюкву и грибы. Несмотря на то, что лес находится на территории Валдайского национального парка, там разрешено разводить костры и разбивать лагерь, не рискуя быть оштрафованным.Ленинградская областьКемпинг Shanti Home имеет два филиала: в лесу и рядом с озером. Здесь можно наслаждаться потрескиванием открытого камина, ароматным чаем, прогулками на свежем воздухе и, конечно же, потрясающими видами. В двухэтажной хижине есть все необходимое: двуспальная кровать, гамак, туалет, душ, оборудованная кухня, терраса и персональная ванна.Местность отлично подходит для активного отдыха и пеших походов. К услугам гостей прокат лодок и велосипедов, баня на берегу озера и гидромассажная ванна в японском стиле. Сезон здесь открывается в мае и длится до сентября.Кемпинг в горахЛюбителям активного отдыха лучше задуматься о горных походах, чтобы исследовать природу на свежем воздухе. Кемпинг в горах - один из лучших способов увидеть снежные вершины вблизи.АлтайТуристический кемпинг "Золотой Верблюд" расположен в сердце горного Алтая, в долине реки Тыдтуярык. Буквально 100 лет назад там встречались купцы для продажи своего товара. Со временем шумный рынок исчез, но кемпинг сохранил дух этого места.КавказКемпинг "Уют" расположен в Республике Адыгея, в поселке Каменномостский Майкопского района. Удивительная красота гор, водопадов, пещер, знаменитый Кавказский заповедник, достопримечательности плато Лаго-Наки завораживают туристов, оставляя незабываемые впечатления о путешествии по этим уголкам природы. В кемпинге есть:Кабардино-Балкария славится не только высочайшей вершиной Европы, Эльбрусом, но и своей фантастической первозданной природой - здесь можно отдохнуть как морально, так и физически. Каждый может прогуляться по альпийским лугам, искупаться в минеральных источниках и полюбоваться захватывающими дух горными озерами.Большинство туристов, решивших открыть для себя красоты Приэльбрусья, начинают с ущелья Адыр-Су и альплагеря Уллу-Тау. Все начинается с 14-километрового путешествия на высоту 1000 метров на гигантском горнолыжном подъемнике. А сразу за ним можно увидеть цветущие альпийские луга и завораживающий вид на гору Уллу-Тау.Гора Уллу-Тау и одноименный кемпинг расположены на границе России и Грузии, поэтому нужно иметь при себе удостоверение личности, так как его проверят.УралКемпинги на Урале популярны с весны по раннюю осень, уютных мест под палаточные лагеря здесь предостаточно: от диких лесных стоянок до открытых пляжей со всеми удобствами. Например, кемпинг у озера Тальков камень расположен на территории природного парка “Бажовские места”, есть бесплатные мангальные зоны, деревянные беседки.Дикий пляж на озере Таватуй с чистым песком, пирсом и волейбольной площадкой готов принять любителей пляжного отдыха с палатками и автодомами, заплатить нужно только за стоянку.Национальный парк “Таганай” - настоящее природное достояние Урала, здесь есть возможность устроить стоянку в местах без удобств, но с возможностью разводить костры, или в палаточных лагерях с предоставлением услуг (“Белый ключ”, “Гремучий ключ”, “Таганай”, “Киалимский кордон”, Центральная усадьба).Советы туристамПутешествуя по России, можно исследовать некоторые нетронутые уголки. Однако есть несколько моментов, которые стоит учитывать:
https://ria.ru/20250320/tver-1900420063.html
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отдых, отпуск, путешествия, россия, отдых на море, леса, туристы, актуальное - туризм
Туризм, Отдых, Отпуск, Путешествия, Россия, Отдых на море, Леса, туристы, Актуальное - Туризм

Кемпинг в России: лучшие места для отдыха и советы туристов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКемпинг отдыхающих на пляже бухты Рифовой вблизи поселка Ливадия Приморского края
Кемпинг отдыхающих на пляже бухты Рифовой вблизи поселка Ливадия Приморского края - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Кемпинг - это лагерь под открытым небом для отдыхающих. Все виды кемпинга в России безопасны, так как предназначенные для него места находятся недалеко от населенных пунктов и добраться до них можно на общественном транспорте. Также почти везде разрешается поставить несколько палаток и развести костер. Лучшие места с красивой природой для кемпинга и автокемпинга, куда поехать на отдых в 2025 году, - в материале РИА Новости.

Кемпинг в России

Слово “кемпинг” в переводе с английского языка означает “стоянка лагерем под открытым небом”. Такая стоянка может быть организованной официально, обустроенной или стихийной. Официально зарегистрированные кемпинги обычно располагаются в местах, окруженных живописной природой, недалеко от магистралей, туристы сюда приезжают отдохнуть от дороги и переночевать или провести некоторое время на природе в палатках и автодомах. В таких местах путешественникам обычно предлагают дополнительные удобства: душ, туалеты, электричество, вывоз мусора, кухню, возможность постирать белье, детские площадки и многое другое.
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Виды кемпингов

Отдыхать на природе можно в палатке, автодоме или комфортном домике.

Кемпинг с палаткой

Палаточный лагерь можно разбить самостоятельно в лесу или арендовать палатку в обустроенном кемпинге. В первом случае стоит внимательно отнестись к выбору места для стоянки: например, в заказники и заповедники запрещено въезжать на автомобиле, а во время действующего противопожарного режима нельзя зажигать открытый огонь или вовсе заходить в лес.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПалаточный городок у горной реки на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия
Палаточный городок у горной реки на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Палаточный городок у горной реки на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия

Автокемпинг

Если привычный отдых с палатками не привлекает и хочется чего-то более комфортного, стоит присмотреться к автодомам. В таких автомобилях, в зависимости от комплектации, могут быть не только кровати, но и кухня с газовой плитой, душевая, туалет и прочие удобства. Не нужно ни о чем беспокоиться - все находится под боком. В оборудованных автокемпингах за плату предоставляется парковка, доступ к электричеству, возможность слить канализацию и пополнить запасы воды. В автодоме удобно путешествовать с детьми и домашними питомцами, отправляться в дальнюю дорогу или просто загород, чтобы отдохнуть от суеты.

Глэмпинг

Это понятие появилось в начале двухтысячных годов в Великобритании, а потом распространилось по всему миру. Слово образовано от двух английских: glamorous и camping, то есть “гламурный лагерь”. Современная разновидность кемпинга предполагает отдых на природе в палатке или домике с максимальным отельным комфортом. Отечественные глэмпинги предлагают разные типы проживания: купольные прозрачные домики, типи, сафари-тенты, стилизованные под землянки, жилища на деревьях и прочее. Отдыхающим предлагаются удобные кровати, туалет, душ и другие удобства. Еду можно готовить самостоятельно или питаться в кафе. Организован активный отдых: пешие прогулки по лесу, горные походы, сплавы, катание на парапланах, квадроциклах, снегоходах и прочие развлечения.
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19 марта, 21:09

Как выбрать идеальное место для кемпинга

Выбор места для кемпинга - ответственное дело, стоит предусмотреть все нюансы, так как переезд займет потом много времени и сил. Перед тем, как обустроиться, нужно:
  • убедиться, что местность не принадлежит частному лицу или заповеднику, заказнику. Если для отдыха намеренно выбрана охраняемая территория, стоит получить разрешение и придерживаться определенных правил, например, на территории национальных парков часто запрещено разжигать костры и передвигаться вне экотроп.
  • для установки лагеря нужно выбирать ровную площадку, а спальное место в палатке должно располагаться так, чтобы голова была выше ног.
  • выбирать стоит большой свободный участок, так как помимо палатки необходимо предусмотреть место для шатра, костра, туалета.
  • место для палатки важно расчистить не только от камней, но и от палок, шишек и прочего мусора, который может повредить дно или даже проколоть коврик.
  • низкие укромные места выглядят соблазнительно и хорошо защищают от ветра, но дождь приведет к тому, что лагерь будет затоплен.
  • если участок зарос высокой травой - нужно ее хорошенько примять и убрать мусор. Кроме того, такая местность - обитель многочисленного гнуса, который обязательно испортит отдых вечером и ночью.
  • не стоит устанавливать лагерь недалеко от муравейников, старых сухих деревьев, непосредственно рядом с водоемом и звериными тропами.

Кемпинг на море

Во многих регионах России побережья предлагают туристам множество красивых и пустых кемпингов.
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19 марта, 18:43

Краснодарский край

В каждом кемпинге на Черном море берег бывает разным. Иногда это каменистый пляж из черных камней, расположенный возле леса, а если проехать несколько десятков километров, то можно попасть на луг с высокими соснами и белыми горами.
В любом случае, такие пляжи скорее всего пусты. Можно провести целый день на свежем воздухе и увидеть других людей всего два или три раза.

Крым

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отдых в Крыму
В Крыму много кемпингов и красивых мест для отдыха с палаткой. Они есть как в окрестностях известных курортов, так и в глуши. Лучше располагаться на западном и восточном берегах, так как там еще остались незанятые территории. На самом западе лазурного берега Караджинской бухты находится одно из самых живописных мест в Крыму - "Оленевка".

Кемпинг в лесу

В России есть много оборудованных зон для кемпинга в лесу. Благодаря разнообразию предлагаемых удобств, начиная от полного оснащения (наличие кровати, оборудованной кухни, ванной комнаты и террасы) и заканчивая местами в глуши. Каждый сможет найти то, что ему по душе, например, живописные поляны или отдых в комфортабельных домиках на дереве.
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19 марта, 18:36

Московская область

Несмотря на то, что это не самое необычное место для кемпинга, "Сокольники" - единственный официальный кемпинг в Москве. Он находится в парке "Сокольники", который является одним из крупнейших парков Москвы недалеко от центра города (около 20-30 минут на машине или 50 минут на общественном транспорте).
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18 марта, 19:51
Кемпинг предоставляет доступ к горячему душу, канализации и электричеству бесплатно или за небольшую плату. На территории организовано сразу несколько зон: парковка, дома на колесах, палаточный лагерь, санитарная зона, детская и спортивная площадка.
Также каждый желающий сможет прогуляться по живописным местам парка и насладиться чистым воздухом, кроме того, здесь можно провести вечер у костра или пожарить шашлыки.
В Подмосковье много частных кемпингов, предлагающих самый разнообразный отдых или просто дикую природу и возможность провести время в тишине.
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16 марта, 18:45

Тверская область

В Тверскую область всегда приезжает много туристов, глэмпингов и кемпингов там свыше 15, они могут принять 26 тысяч человек. Здесь запланированы маршруты для водного, вело- и лыжного туризма, пешие тропы. Наиболее популярные - “Завидово”, “Ефимов-бор”, эко-отель “Ново-Окатово”, “Гранд Селигер”.

Кемпинг у озера

Кемпинг у озер всегда популярен, а выбор огромен. Поэтому можно провести отдых в отдаленных уголках России или на территории знаменитых парков.

Байкал

Восточный берег Байкала славится своими солнечными бухтами и песчаными пляжами. До него можно добраться на машине (250 км или 4 часа езды) от Улан-Удэ. Туда приезжают туристы, которые разбивают маленькие палаточные городки. Восточная сторона занята меньше, чем западная, поэтому она отлично подходит для уединения и семейного отдыха.
Также стоит посетить и деревню Горячинск, которая находится всего в паре минут ходьбы от озера Байкал. Сюда часто приезжают туристы на выходные, в будние дни там можно насладится тихим и спокойным отдыхом. Это прежде всего лечебные процедуры (отсюда и название деревни - она была построена вокруг природных термальных источников).

Карелия

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТуристские палатки в лесу Суоярвского района Карелии
Туристские палатки в лесу Суоярвского района Карелии - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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Туристские палатки в лесу Суоярвского района Карелии
Один из самых популярных кемпингов в Карелии - это Nord Camping Karelia. На территории есть места для палаток с чудесным видом на озеро или под деревьями. Также здесь оборудована отдельная зона для автодомов. В Nord Camping есть столовая, где можно приготовить завтрак, обед, а также ужин или заказать их.

Валдайский заповедник

Валдайский национальный парк - хорошо известное место для туристов, которые любят отдых на природе. Здесь много красивых озер, сосновых лесов, летом можно порыбачить, поплавать, собрать ягоды и грибы, а зимой покататься на сноубайках.
Озеро Боровно - отличное место для кемпинга, так как оно не слишком многолюдно и расположено всего в 30 минутах езды на машине от новой автомагистрали М11 и скоростного железнодорожного маршрута, соединяющего Москву и Санкт-Петербург. Это означает, что он идеально подходит для короткого отдыха от шумной городской жизни, так как туда можно добраться всего за три часа.
Озеро окружено таежными лесами. Можно часами гулять вокруг него, собирая бруснику, клюкву и грибы. Несмотря на то, что лес находится на территории Валдайского национального парка, там разрешено разводить костры и разбивать лагерь, не рискуя быть оштрафованным.
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16 марта, 14:47

Ленинградская область

Кемпинг Shanti Home имеет два филиала: в лесу и рядом с озером. Здесь можно наслаждаться потрескиванием открытого камина, ароматным чаем, прогулками на свежем воздухе и, конечно же, потрясающими видами. В двухэтажной хижине есть все необходимое: двуспальная кровать, гамак, туалет, душ, оборудованная кухня, терраса и персональная ванна.
Местность отлично подходит для активного отдыха и пеших походов. К услугам гостей прокат лодок и велосипедов, баня на берегу озера и гидромассажная ванна в японском стиле. Сезон здесь открывается в мае и длится до сентября.

Кемпинг в горах

Любителям активного отдыха лучше задуматься о горных походах, чтобы исследовать природу на свежем воздухе. Кемпинг в горах - один из лучших способов увидеть снежные вершины вблизи.

Алтай

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЮрточный кемпинг "Тыдтуярык" в Республике Алтай
Юрточный кемпинг Тыдтуярык в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Юрточный кемпинг "Тыдтуярык" в Республике Алтай
Туристический кемпинг "Золотой Верблюд" расположен в сердце горного Алтая, в долине реки Тыдтуярык. Буквально 100 лет назад там встречались купцы для продажи своего товара. Со временем шумный рынок исчез, но кемпинг сохранил дух этого места.

Кавказ

Кемпинг "Уют" расположен в Республике Адыгея, в поселке Каменномостский Майкопского района. Удивительная красота гор, водопадов, пещер, знаменитый Кавказский заповедник, достопримечательности плато Лаго-Наки завораживают туристов, оставляя незабываемые впечатления о путешествии по этим уголкам природы. В кемпинге есть:
  • экскурсии;
  • бани и сауны;
  • парковка;
  • беседки с мангалами.
Кабардино-Балкария славится не только высочайшей вершиной Европы, Эльбрусом, но и своей фантастической первозданной природой - здесь можно отдохнуть как морально, так и физически. Каждый может прогуляться по альпийским лугам, искупаться в минеральных источниках и полюбоваться захватывающими дух горными озерами.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПалатка туристов на горном плато Шаджатмаз в Республике Кабардино-Балкария
Палатка туристов на горном плато Шаджатмаз в Республике Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Палатка туристов на горном плато Шаджатмаз в Республике Кабардино-Балкария
Большинство туристов, решивших открыть для себя красоты Приэльбрусья, начинают с ущелья Адыр-Су и альплагеря Уллу-Тау. Все начинается с 14-километрового путешествия на высоту 1000 метров на гигантском горнолыжном подъемнике. А сразу за ним можно увидеть цветущие альпийские луга и завораживающий вид на гору Уллу-Тау.
Гора Уллу-Тау и одноименный кемпинг расположены на границе России и Грузии, поэтому нужно иметь при себе удостоверение личности, так как его проверят.

Урал

Кемпинги на Урале популярны с весны по раннюю осень, уютных мест под палаточные лагеря здесь предостаточно: от диких лесных стоянок до открытых пляжей со всеми удобствами. Например, кемпинг у озера Тальков камень расположен на территории природного парка “Бажовские места”, есть бесплатные мангальные зоны, деревянные беседки.
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14 марта, 08:00
Дикий пляж на озере Таватуй с чистым песком, пирсом и волейбольной площадкой готов принять любителей пляжного отдыха с палатками и автодомами, заплатить нужно только за стоянку.
Национальный парк “Таганай” - настоящее природное достояние Урала, здесь есть возможность устроить стоянку в местах без удобств, но с возможностью разводить костры, или в палаточных лагерях с предоставлением услуг (“Белый ключ”, “Гремучий ключ”, “Таганай”, “Киалимский кордон”, Центральная усадьба).

Советы туристам

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкТуристы в Прибайкальском национальном парке
Туристы в Прибайкальском национальном парке - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Туристы в Прибайкальском национальном парке
Путешествуя по России, можно исследовать некоторые нетронутые уголки. Однако есть несколько моментов, которые стоит учитывать:
  1. 1.
    Животные. Выбирая место для отдыха, стоит следить за тем, нет ли поблизости животных. Помимо северных оленей и быков можно встретить медведей, снежных барсов, рысей, змей, диких кабанов и волков.
  2. 2.
    Подготовка. К путешествию нужно хорошо подготовиться, особенно если это лесистая местность. Также стоит убедиться, что топлива и еды будет достаточно на несколько дней.
  3. 3.
    Дороги. Особенно вдали от крупных городов дорожные условия иногда очень плохие и даже опасные. По возможности следует избегать езды ночью по неизвестным маршрутам и обращать особое внимание на дорожное покрытие.
Анталья - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Источник: отмена "всё включено" в Турции приведет к поиску альтернатив
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