https://ria.ru/20250320/anokhin-2006314995.html
Анохин: город-герой Смоленск принял участие в "Марафоне Победы"
Анохин: город-герой Смоленск принял участие в "Марафоне Победы" - РИА Новости, 20.03.2025
Анохин: город-герой Смоленск принял участие в "Марафоне Победы"
Акция "Марафон Победы — преемственность поколений", приуроченная к 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, прошла в Смоленске, сообщил... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T20:11:00+03:00
2025-03-20T20:11:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Акция "Марафон Победы — преемственность поколений", приуроченная к 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, прошла в Смоленске, сообщил губернатор Василий Анохин. Международная информационно-патриотическая акция Росреестра объединяет города-герои. Она освящена вкладу топографов и геодезистов в разгром фашистских захватчиков, отметил Анохин. "Именно благодаря их труду всегда были точные карты, без которых невозможно военное планирование", – написал губернатор в своем телеграм-канале. Торжественный митинг состоялся в Сквере памяти героев. Участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Как рассказал глава региона, в возложении цветов к Вечному огню приняли участие гости из Белоруссии, активисты ветеранских, молодежных и детских организаций, сотрудники регионального управления Росреестра, представители органов власти Смоленской области. Также в рамках мероприятия прошла церемония передачи копии Знамени Победы и флага Росреестра в Минск. Как рассказал Анохин, эти символы доставлены из Мурманска, а ранее побывали в других городах-героях. Руководитель управления Росреестра по Смоленской области Артем Костин прикрепил значок с гербом региона к Знамени Победы, после чего оно было передано в Белоруссию. "Еще раз подчеркну — историческая память для смолян имеет огромное значение. Воспоминания о тех событиях не угасают и продолжают жить в сердцах людей. Помним и чтим память о героическом подвиге тех, кто защищал нашу родину", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250320/programma-2006314489.html
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смоленск, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленск, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: город-герой Смоленск принял участие в "Марафоне Победы"
Анохин: акция "Марафон Победы — преемственность поколений" прошла в Смоленске
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Акция "Марафон Победы — преемственность поколений", приуроченная к 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, прошла в Смоленске, сообщил губернатор Василий Анохин.
Международная информационно-патриотическая акция Росреестра объединяет города-герои. Она освящена вкладу топографов и геодезистов в разгром фашистских захватчиков, отметил Анохин.
"Именно благодаря их труду всегда были точные карты, без которых невозможно военное планирование", – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Торжественный митинг состоялся в Сквере памяти героев. Участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Как рассказал глава региона, в возложении цветов к Вечному огню приняли участие гости из Белоруссии, активисты ветеранских, молодежных и детских организаций, сотрудники регионального управления Росреестра, представители органов власти Смоленской области.
Также в рамках мероприятия прошла церемония передачи копии Знамени Победы и флага Росреестра в Минск. Как рассказал Анохин, эти символы доставлены из Мурманска, а ранее побывали в других городах-героях. Руководитель управления Росреестра по Смоленской области Артем Костин прикрепил значок с гербом региона к Знамени Победы, после чего оно было передано в Белоруссию.
"Еще раз подчеркну — историческая память для смолян имеет огромное значение. Воспоминания о тех событиях не угасают и продолжают жить в сердцах людей. Помним и чтим память о героическом подвиге тех, кто защищал нашу родину", – подчеркнул губернатор.