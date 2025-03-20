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В Анкаре проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула - РИА Новости, 20.03.2025
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21:47 20.03.2025 (обновлено: 22:14 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ankara-2006326359.html
В Анкаре проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула
В Анкаре проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула - РИА Новости, 20.03.2025
В Анкаре проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула
В столице Турции Анкаре проходит акция протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T21:47:00+03:00
2025-03-20T22:14:00+03:00
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АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. В столице Турции Анкаре проходит акция протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости. В ней принимают участие сторонники крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР), представители интеллигенции, активисты и правозащитники. Они движутся из района Кызылай в центре к зданию парламента, скандируя лозунги о верховенстве закона. Каких-либо инцидентов с участием полиции и протестующих не наблюдалось. Дело мэра СтамбулаНакануне Имамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Эрдоган, комментируя задержание мэра Стамбула, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие и подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
https://ria.ru/20250320/stambul-2006274153.html
https://ria.ru/20250320/stambul-2006221442.html
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Акция протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула
В ней участвуют представители крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР), интеллигенции, активисты и правозащитники. Лидер СНР Озгюр Озель на акции предостерег полицию и власти города от применения перцовых баллончиков против протестующих.
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в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Стамбул, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
В Анкаре проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула

В Анкаре проходит акция протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Имамоглу

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АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. В столице Турции Анкаре проходит акция протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости.
В ней принимают участие сторонники крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР), представители интеллигенции, активисты и правозащитники. Они движутся из района Кызылай в центре к зданию парламента, скандируя лозунги о верховенстве закона.
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Каких-либо инцидентов с участием полиции и протестующих не наблюдалось.

Дело мэра Стамбула

Накануне Имамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.
В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
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Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.
При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган, комментируя задержание мэра Стамбула, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие и подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
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