https://ria.ru/20250320/ankara-2006326359.html

В Анкаре проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула

В Анкаре проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула - РИА Новости, 20.03.2025

В Анкаре проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула

В столице Турции Анкаре проходит акция протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T21:47:00+03:00

2025-03-20T21:47:00+03:00

2025-03-20T22:14:00+03:00

в мире

стамбул

турция

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

озгюр озель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006329263_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b39270216758122b1b11d76d314cdc94.jpg

АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. В столице Турции Анкаре проходит акция протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости. В ней принимают участие сторонники крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР), представители интеллигенции, активисты и правозащитники. Они движутся из района Кызылай в центре к зданию парламента, скандируя лозунги о верховенстве закона. Каких-либо инцидентов с участием полиции и протестующих не наблюдалось. Дело мэра СтамбулаНакануне Имамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Эрдоган, комментируя задержание мэра Стамбула, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие и подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.

https://ria.ru/20250320/stambul-2006274153.html

https://ria.ru/20250320/stambul-2006221442.html

https://ria.ru/20250320/genkonsulstvo-2006215682.html

стамбул

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула В ней участвуют представители крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР), интеллигенции, активисты и правозащитники. Лидер СНР Озгюр Озель на акции предостерег полицию и власти города от применения перцовых баллончиков против протестующих. 2025-03-20T21:47 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, озгюр озель