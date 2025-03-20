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"Аэрофлот" введет новые дорожные наборы на бортах самолетов - РИА Новости, 20.03.2025
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14:49 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/aeroflot-2006212691.html
"Аэрофлот" введет новые дорожные наборы на бортах самолетов
"Аэрофлот" введет новые дорожные наборы на бортах самолетов - РИА Новости, 20.03.2025
"Аэрофлот" введет новые дорожные наборы на бортах самолетов
"Аэрофлот" впервые введет наборы для пассажиров в классе "Бизнес" на рейсах до трех часов и в классе "Комфорт" в рейсах более шести часов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:49:00+03:00
2025-03-20T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. "Аэрофлот" впервые введет наборы для пассажиров в классе "Бизнес" на рейсах до трех часов и в классе "Комфорт" в рейсах более шести часов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. На коротких рейсах до трех часов пассажирам бизнес-класса впервые предложат дополнительные предметы комфорта: компактную сумку-футляр с тапочками, рожком для обуви, берушами и кремом для рук. На рейсах свыше шести часов в классе "Комфорт" станут доступны новые дорожные наборы, разработанные для продолжительных перелетов. В их состав входят фирменная косметичка, маска для сна, беруши, рожок для обуви, салфетка для обуви и бальзам для губ. Помимо этого, перевозчик обновил дорожные наборы класса "Бизнес" на рейсах свыше трех часов. В косметичке путешественники найдут беруши, ложку для обуви, фирменную шариковую ручку "Аэрофлот", маску для сна, зубную пасту, зубную щетку и флоссер, а также набор премиальной увлажняющей косметики в тревел-формате: крем для лица, крем для рук и бальзам для губ. Косметички разработаны в двух разных цветах — для направлений туда и обратно. На туристических направлениях между Москвой и Бангкоком, Пхукетом, Мальдивами, Сейшелами пассажиров класса "Бизнес" ожидают дорожные наборы с особенным дизайном и наполнением. "Следуя современным тенденциям по разумному потреблению и защите окружающей среды, авиакомпания сократила в этих наборах использование пластика. Зубная щетка и рожок для обуви выполнены из экологичного бамбука, а предметы комфорта и косметика упакованы в крафтовую бумагу. Вместительную сумочку и маску для сна пассажиры могут забрать их с собой и использовать повторно. Дизайн косметичек будет различаться для направлений из Москвы и обратно", – отметили в пресс-службе компании. Пассажиры, путешествующие из Москвы в Таиланд, на Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении могут также воспользоваться уходовой косметикой премиального бренда. Она будет размещена в свободном доступе в туалетных комнатах всех классов обслуживания. Уберечь кожу от сухого воздуха помогут термальная вода и питательный крем для рук. Атмосферу комфорта создадут диффузоры с ароматом, разработанным специально для "Аэрофлота", уточняют в компании. В пресс-службе отметили, что премиальные косметические средства в дорожных наборах "Аэрофлота" сделаны в России.
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аэрофлот, россия
Аэрофлот, Россия
"Аэрофлот" введет новые дорожные наборы на бортах самолетов

Для пассажиров "Аэрофлота" в классах "Бизнес" и "Комфорт" введут дорожные наборы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. "Аэрофлот" впервые введет наборы для пассажиров в классе "Бизнес" на рейсах до трех часов и в классе "Комфорт" в рейсах более шести часов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
На коротких рейсах до трех часов пассажирам бизнес-класса впервые предложат дополнительные предметы комфорта: компактную сумку-футляр с тапочками, рожком для обуви, берушами и кремом для рук.
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На рейсах свыше шести часов в классе "Комфорт" станут доступны новые дорожные наборы, разработанные для продолжительных перелетов. В их состав входят фирменная косметичка, маска для сна, беруши, рожок для обуви, салфетка для обуви и бальзам для губ.
Помимо этого, перевозчик обновил дорожные наборы класса "Бизнес" на рейсах свыше трех часов. В косметичке путешественники найдут беруши, ложку для обуви, фирменную шариковую ручку "Аэрофлот", маску для сна, зубную пасту, зубную щетку и флоссер, а также набор премиальной увлажняющей косметики в тревел-формате: крем для лица, крем для рук и бальзам для губ. Косметички разработаны в двух разных цветах — для направлений туда и обратно.
На туристических направлениях между Москвой и Бангкоком, Пхукетом, Мальдивами, Сейшелами пассажиров класса "Бизнес" ожидают дорожные наборы с особенным дизайном и наполнением.
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"Следуя современным тенденциям по разумному потреблению и защите окружающей среды, авиакомпания сократила в этих наборах использование пластика. Зубная щетка и рожок для обуви выполнены из экологичного бамбука, а предметы комфорта и косметика упакованы в крафтовую бумагу. Вместительную сумочку и маску для сна пассажиры могут забрать их с собой и использовать повторно. Дизайн косметичек будет различаться для направлений из Москвы и обратно", – отметили в пресс-службе компании.
Пассажиры, путешествующие из Москвы в Таиланд, на Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении могут также воспользоваться уходовой косметикой премиального бренда. Она будет размещена в свободном доступе в туалетных комнатах всех классов обслуживания. Уберечь кожу от сухого воздуха помогут термальная вода и питательный крем для рук. Атмосферу комфорта создадут диффузоры с ароматом, разработанным специально для "Аэрофлота", уточняют в компании.
В пресс-службе отметили, что премиальные косметические средства в дорожных наборах "Аэрофлота" сделаны в России.
 
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