https://ria.ru/20250319/zhkkh-2006074822.html

Краснояружский район Белгородской области освободили от оплаты ЖКХ

Краснояружский район Белгородской области освободили от оплаты ЖКХ - РИА Новости, 19.03.2025

Краснояружский район Белгородской области освободили от оплаты ЖКХ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ресурсоснабжающим организациям не выставлять жителям Краснояружского района платежи за жилищные и... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:39:00+03:00

2025-03-19T21:39:00+03:00

2025-03-19T21:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

жкх

белгородская область

россия

сша

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_418a059fe4eb5b7c13919cfe61933120.jpg

БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ресурсоснабжающим организациям не выставлять жителям Краснояружского района платежи за жилищные и коммунальные услуги за март 2025 года, за исключением начислений по счетчикам. "Руководителям ресурсоснабжающих организаций не предъявлять платежи за жилищные и коммунальные услуги жителям Краснояружского района за март 2025 года", - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба. Губернатор уточнил, что исключением являются те платежи, которые начисляются по счетчикам. Главе администрации Краснояружского района Виталию Кутоманову совместно с "БАРС-Белгород" поручено организовать ежедневное кормление домашних животных в населенных пунктах района по заявкам жителей с учетом оперативной обстановки, добавил Гладков. Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. По данным Минобороны РФ, 18 марта противник предпринял попытку проникновения на территорию Белгородской области, что могло быть направлено на создание негативного фона вокруг предстоящих переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине. Противнику нанесены значительные потери: до 60 военнослужащих, один танк, семь боевых бронированных машин и три инженерные машины.

https://ria.ru/20250319/belgorod-2006035435.html

белгородская область

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, белгородская область, россия, сша, вячеслав гладков, вооруженные силы украины