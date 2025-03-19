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Краснояружский район Белгородской области освободили от оплаты ЖКХ - РИА Новости, 19.03.2025
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Краснояружский район Белгородской области освободили от оплаты ЖКХ
Краснояружский район Белгородской области освободили от оплаты ЖКХ - РИА Новости, 19.03.2025
Краснояружский район Белгородской области освободили от оплаты ЖКХ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ресурсоснабжающим организациям не выставлять жителям Краснояружского района платежи за жилищные и... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T21:39:00+03:00
2025-03-19T21:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ресурсоснабжающим организациям не выставлять жителям Краснояружского района платежи за жилищные и коммунальные услуги за март 2025 года, за исключением начислений по счетчикам. "Руководителям ресурсоснабжающих организаций не предъявлять платежи за жилищные и коммунальные услуги жителям Краснояружского района за март 2025 года", - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба. Губернатор уточнил, что исключением являются те платежи, которые начисляются по счетчикам. Главе администрации Краснояружского района Виталию Кутоманову совместно с "БАРС-Белгород" поручено организовать ежедневное кормление домашних животных в населенных пунктах района по заявкам жителей с учетом оперативной обстановки, добавил Гладков. Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. По данным Минобороны РФ, 18 марта противник предпринял попытку проникновения на территорию Белгородской области, что могло быть направлено на создание негативного фона вокруг предстоящих переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине. Противнику нанесены значительные потери: до 60 военнослужащих, один танк, семь боевых бронированных машин и три инженерные машины.
https://ria.ru/20250319/belgorod-2006035435.html
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общество, жкх, белгородская область, россия, сша, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, ЖКХ, Белгородская область, Россия, США, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Краснояружский район Белгородской области освободили от оплаты ЖКХ

Гладков поручил освободить жителей Краснояружского района от оплаты ЖКХ за март

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ресурсоснабжающим организациям не выставлять жителям Краснояружского района платежи за жилищные и коммунальные услуги за март 2025 года, за исключением начислений по счетчикам.
«
"Руководителям ресурсоснабжающих организаций не предъявлять платежи за жилищные и коммунальные услуги жителям Краснояружского района за март 2025 года", - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.
Губернатор уточнил, что исключением являются те платежи, которые начисляются по счетчикам.
Главе администрации Краснояружского района Виталию Кутоманову совместно с "БАРС-Белгород" поручено организовать ежедневное кормление домашних животных в населенных пунктах района по заявкам жителей с учетом оперативной обстановки, добавил Гладков.
Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. По данным Минобороны РФ, 18 марта противник предпринял попытку проникновения на территорию Белгородской области, что могло быть направлено на создание негативного фона вокруг предстоящих переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине. Противнику нанесены значительные потери: до 60 военнослужащих, один танк, семь боевых бронированных машин и три инженерные машины.
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