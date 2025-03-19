https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006080809.html

На Западе предупредили Трампа о коварных замыслах Зеленского

На Западе предупредили Трампа о коварных замыслах Зеленского - РИА Новости, 19.03.2025

На Западе предупредили Трампа о коварных замыслах Зеленского

Владимир Зеленский может выступить против президента США Дональда Трампа, когда заручится достаточной поддержкой Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T22:50:00+03:00

2025-03-19T22:50:00+03:00

2025-03-19T22:50:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский может выступить против президента США Дональда Трампа, когда заручится достаточной поддержкой Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Этот опасный мошенник (Зеленский. — Прим. ред.) пытается переиграть Трампа. Он ждет, когда его приверженцы в Европе (которые презирают Трампа) увеличат финансовую и военную помощь. Затем он откажется от США и отвернется от Трампа, которого тоже презирает. Теперь он пес Европы. И будет действовать соответствующе", — написал он.В среду американский лидер написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины.Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас раскритиковала итоги разговора президентов России и США, указав на "неприемлемые", по ее мнению, российские требования о прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада.Руководство ЕС неоднократно заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. Европейские политики также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005986030.html

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