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На Западе предупредили Трампа о коварных замыслах Зеленского - РИА Новости, 19.03.2025
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22:50 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006080809.html
На Западе предупредили Трампа о коварных замыслах Зеленского
На Западе предупредили Трампа о коварных замыслах Зеленского - РИА Новости, 19.03.2025
На Западе предупредили Трампа о коварных замыслах Зеленского
Владимир Зеленский может выступить против президента США Дональда Трампа, когда заручится достаточной поддержкой Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T22:50:00+03:00
2025-03-19T22:50:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский может выступить против президента США Дональда Трампа, когда заручится достаточной поддержкой Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Этот опасный мошенник (Зеленский. — Прим. ред.) пытается переиграть Трампа. Он ждет, когда его приверженцы в Европе (которые презирают Трампа) увеличат финансовую и военную помощь. Затем он откажется от США и отвернется от Трампа, которого тоже презирает. Теперь он пес Европы. И будет действовать соответствующе", — написал он.В среду американский лидер написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины.Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас раскритиковала итоги разговора президентов России и США, указав на "неприемлемые", по ее мнению, российские требования о прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада.Руководство ЕС неоднократно заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. Европейские политики также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html
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в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, чей боуз
В мире, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Чей Боуз
На Западе предупредили Трампа о коварных замыслах Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский может пойти наперекор Трампу, получив помощь от Европы

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский может выступить против президента США Дональда Трампа, когда заручится достаточной поддержкой Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Этот опасный мошенник (Зеленский. — Прим. ред.) пытается переиграть Трампа. Он ждет, когда его приверженцы в Европе (которые презирают Трампа) увеличат финансовую и военную помощь. Затем он откажется от США и отвернется от Трампа, которого тоже презирает. Теперь он пес Европы. И будет действовать соответствующе", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Дело решенное". В Раде раскрыли, что США уготовили Зеленскому
Вчера, 17:15
В среду американский лидер написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас раскритиковала итоги разговора президентов России и США, указав на "неприемлемые", по ее мнению, российские требования о прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада.
Руководство ЕС неоднократно заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. Европейские политики также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
На Западе высмеяли план Макрона и Стармера по Украине
Вчера, 14:55
 
В миреСШАЕвропаУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзЧей Боуз
 
 
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