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Зеленский утверждает, что свяжется с Трампом в среду - РИА Новости, 19.03.2025
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13:27 19.03.2025 (обновлено: 13:57 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2005949126.html
Зеленский утверждает, что свяжется с Трампом в среду
Зеленский утверждает, что свяжется с Трампом в среду - РИА Новости, 19.03.2025
Зеленский утверждает, что свяжется с Трампом в среду
Владимир Зеленский заявил, что в среду свяжется с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что надеется услышать детали его разговора с президентом России... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:27:00+03:00
2025-03-19T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в среду свяжется с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что надеется услышать детали его разговора с президентом России Владимиром Путиным, стороны, по его словам, обсудят следующие шаги по урегулированию конфликта на Украине."Сегодня у нас будет контакт с президентом Трампом, будем обсуждать детали следующих шагов (по урегулированию конфликта на Украине – ред.)… Мы обсудим детали следующих шагов и, думаю, что услышу детали его разговора с Путиным", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, видео которого транслирует офис Зеленского в YouTube.Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
https://ria.ru/20250319/starmer--2005948818.html
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В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, YouTube, Евросоюз, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Зеленский утверждает, что свяжется с Трампом в среду

Зеленский заявил, что надеется услышать детали разговора Путина с Трампом

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в среду свяжется с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что надеется услышать детали его разговора с президентом России Владимиром Путиным, стороны, по его словам, обсудят следующие шаги по урегулированию конфликта на Украине.
"Сегодня у нас будет контакт с президентом Трампом, будем обсуждать детали следующих шагов (по урегулированию конфликта на Украине – ред.)… Мы обсудим детали следующих шагов и, думаю, что услышу детали его разговора с Путиным", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, видео которого транслирует офис Зеленского в YouTube.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева
13:26
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Хватит трех дивизий". Европа предложила Зеленскому самоубийственный план
08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинYouTubeЕвросоюзДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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