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Зеленский утверждает, что свяжется с Трампом в среду
Зеленский утверждает, что свяжется с Трампом в среду - РИА Новости, 19.03.2025
Зеленский утверждает, что свяжется с Трампом в среду
Владимир Зеленский заявил, что в среду свяжется с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что надеется услышать детали его разговора с президентом России... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:27:00+03:00
2025-03-19T13:27:00+03:00
2025-03-19T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в среду свяжется с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что надеется услышать детали его разговора с президентом России Владимиром Путиным, стороны, по его словам, обсудят следующие шаги по урегулированию конфликта на Украине."Сегодня у нас будет контакт с президентом Трампом, будем обсуждать детали следующих шагов (по урегулированию конфликта на Украине – ред.)… Мы обсудим детали следующих шагов и, думаю, что услышу детали его разговора с Путиным", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, видео которого транслирует офис Зеленского в YouTube.Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
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Зеленский утверждает, что свяжется с Трампом в среду
Зеленский заявил, что надеется услышать детали разговора Путина с Трампом