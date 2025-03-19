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Генпрокурор поручил пресекать незаконное предоставление займов россиянам
Генпрокурор поручил пресекать незаконное предоставление займов россиянам - РИА Новости, 19.03.2025
Генпрокурор поручил пресекать незаконное предоставление займов россиянам
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным пресекать незаконное предоставление займов населению. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:44:00+03:00
2025-03-19T14:44:00+03:00
2025-03-19T14:44:00+03:00
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным пресекать незаконное предоставление займов населению. "Нарушения в сфере потребительского кредитования, при взыскании долгов также создают социальную напряженность. С учётом надзорной практики пресекайте незаконное предоставление займов населению. Важно обеспечить комплексную реакцию на сигналы о неправомерном воздействии на должников со стороны коллекторов. Контролируйте полноту их рассмотрения судебными приставами", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Генпрокурор также добавил, что работа приставов продолжает вызывать "многочисленные нарекания как должников, так и взыскателей, а порой и лиц, по ошибке подвергнутых ограничениям". "Средствами надзора добивайтесь оперативного устранения нарушений и ответственности виновных должностных лиц", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокурор поручил пресекать незаконное предоставление займов россиянам
Генпрокурор Краснов поручил пресекать незаконное предоставление займов населению