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Генпрокурор поручил пресекать незаконное предоставление займов россиянам - РИА Новости, 19.03.2025
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14:44 19.03.2025
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Генпрокурор поручил пресекать незаконное предоставление займов россиянам
Генпрокурор поручил пресекать незаконное предоставление займов россиянам - РИА Новости, 19.03.2025
Генпрокурор поручил пресекать незаконное предоставление займов россиянам
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным пресекать незаконное предоставление займов населению. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:44:00+03:00
2025-03-19T14:44:00+03:00
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным пресекать незаконное предоставление займов населению. "Нарушения в сфере потребительского кредитования, при взыскании долгов также создают социальную напряженность. С учётом надзорной практики пресекайте незаконное предоставление займов населению. Важно обеспечить комплексную реакцию на сигналы о неправомерном воздействии на должников со стороны коллекторов. Контролируйте полноту их рассмотрения судебными приставами", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Генпрокурор также добавил, что работа приставов продолжает вызывать "многочисленные нарекания как должников, так и взыскателей, а порой и лиц, по ошибке подвергнутых ограничениям". "Средствами надзора добивайтесь оперативного устранения нарушений и ответственности виновных должностных лиц", - сказал он.
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокурор поручил пресекать незаконное предоставление займов россиянам

Генпрокурор Краснов поручил пресекать незаконное предоставление займов населению

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Depositphotos.com / terovesalainen
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным пресекать незаконное предоставление займов населению.
«
"Нарушения в сфере потребительского кредитования, при взыскании долгов также создают социальную напряженность. С учётом надзорной практики пресекайте незаконное предоставление займов населению. Важно обеспечить комплексную реакцию на сигналы о неправомерном воздействии на должников со стороны коллекторов. Контролируйте полноту их рассмотрения судебными приставами", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Генпрокурор также добавил, что работа приставов продолжает вызывать "многочисленные нарекания как должников, так и взыскателей, а порой и лиц, по ошибке подвергнутых ограничениям".
"Средствами надзора добивайтесь оперативного устранения нарушений и ответственности виновных должностных лиц", - сказал он.
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