https://ria.ru/20250319/zaymy-2005982173.html

Генпрокурор поручил пресекать незаконное предоставление займов россиянам

Генпрокурор поручил пресекать незаконное предоставление займов россиянам - РИА Новости, 19.03.2025

Генпрокурор поручил пресекать незаконное предоставление займов россиянам

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным пресекать незаконное предоставление займов населению. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:44:00+03:00

2025-03-19T14:44:00+03:00

2025-03-19T14:44:00+03:00

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным пресекать незаконное предоставление займов населению. "Нарушения в сфере потребительского кредитования, при взыскании долгов также создают социальную напряженность. С учётом надзорной практики пресекайте незаконное предоставление займов населению. Важно обеспечить комплексную реакцию на сигналы о неправомерном воздействии на должников со стороны коллекторов. Контролируйте полноту их рассмотрения судебными приставами", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Генпрокурор также добавил, что работа приставов продолжает вызывать "многочисленные нарекания как должников, так и взыскателей, а порой и лиц, по ошибке подвергнутых ограничениям". "Средствами надзора добивайтесь оперативного устранения нарушений и ответственности виновных должностных лиц", - сказал он.

https://ria.ru/20250319/kredity-2003042476.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф