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Московское фармпредприятие подтвердило статус промышленного комплекса - РИА Новости, 19.03.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/zavod-2005829255.html
Московское фармпредприятие подтвердило статус промышленного комплекса
Московское фармпредприятие подтвердило статус промышленного комплекса - РИА Новости, 19.03.2025
Московское фармпредприятие подтвердило статус промышленного комплекса
Зеленоградский завод "Биннофарм Групп" подтвердил статус промышленного комплекса, он продолжит получать налоговые льготны, что поможет значительно снизить... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:13:00+03:00
2025-03-19T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
сергей собянин
промышленность
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Зеленоградский завод "Биннофарм Групп" подтвердил статус промышленного комплекса, он продолжит получать налоговые льготны, что поможет значительно снизить финансовую нагрузку, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в Москве в январе при поддержке города увеличились объемы производства лекарств на 12,3%."Сергей Собянин определил развитие фармацевтического комплекса одним из ключевых приоритетов города. В столице реализуется ряд проектов для укрепления лекарственного суверенитета страны и действует пул всесторонних инструментов поддержки предприятий. В их числе — присвоение статуса промышленного комплекса, который предусматривает особый налоговый режим для компаний. Так, один из столичных фармзаводов подтвердил право на спецстатус, что позволит и дальше получать налоговые льготы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что на сегодняшний день предприятие занимается производством широкого спектра лекарственных препаратов и вакцин в соответствии с международными стандартами качества. С начала текущего года им было выпущено свыше 890 тысяч упаковок лекарственных средств. Среди них — препараты для лечения почечной недостаточности, гемостатические средства для местного применения, иммуномодуляторы, бронхолитические препараты и местные анестетики для российского и зарубежного рынков.Отмечается, что для данного предприятия в два раза уменьшен налог на имущество, а ставка арендной платы сокращена в пять раз, до 0,3% от кадастровой стоимости участка. Сэкономленные средства завод будет направлять в собственное развитие."Сегодня на площадке идет финальная подготовка к запуску производства препаратов на основе моноклональных антител против ревматоидного артрита и для лечения остеопороза. Первые партии лекарств поступят в гражданский оборот уже к концу 2025 — началу 2026 года", – сказал, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Кроме того, ранее для данного проекта была привлечена помощь Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в виде компенсации части процентов по инвестиционному кредиту в размере 1,5 миллиардов рублей, отметили в департаменте.По словам корпоративного директора по производству "Биннофарм Групп" Анатолия Ягленко, планируется запустить данное производство примерно через месяц. Поддержка от московских властей помогает снизить налоговую нагрузку и меньше отвлекать финансовые ресурсы от реализации проекта.Ранее Ликсутов сообщал, что московские предприятия, специализирующиеся на выпуске медицинских изделий, нарастили производство продукции на 36% в январе текущего года.
https://ria.ru/20250314/liksutov-2004923958.html
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , сергей собянин, промышленность
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Сергей Собянин, Промышленность
Московское фармпредприятие подтвердило статус промышленного комплекса

Столичный завод "Биннофарм Групп" подтвердил статус промышленного комплекса

© Фото : пресс-служба ДИППСтоличный завод "Биннофарм Групп"
Столичный завод Биннофарм Групп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Столичный завод "Биннофарм Групп"
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Зеленоградский завод "Биннофарм Групп" подтвердил статус промышленного комплекса, он продолжит получать налоговые льготны, что поможет значительно снизить финансовую нагрузку, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в Москве в январе при поддержке города увеличились объемы производства лекарств на 12,3%.
Производство продуктов питания в столице стабильно растет - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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14 марта, 10:13
"Сергей Собянин определил развитие фармацевтического комплекса одним из ключевых приоритетов города. В столице реализуется ряд проектов для укрепления лекарственного суверенитета страны и действует пул всесторонних инструментов поддержки предприятий. В их числе — присвоение статуса промышленного комплекса, который предусматривает особый налоговый режим для компаний. Так, один из столичных фармзаводов подтвердил право на спецстатус, что позволит и дальше получать налоговые льготы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заместитель мэра добавил, что на сегодняшний день предприятие занимается производством широкого спектра лекарственных препаратов и вакцин в соответствии с международными стандартами качества. С начала текущего года им было выпущено свыше 890 тысяч упаковок лекарственных средств. Среди них — препараты для лечения почечной недостаточности, гемостатические средства для местного применения, иммуномодуляторы, бронхолитические препараты и местные анестетики для российского и зарубежного рынков.
Отмечается, что для данного предприятия в два раза уменьшен налог на имущество, а ставка арендной платы сокращена в пять раз, до 0,3% от кадастровой стоимости участка. Сэкономленные средства завод будет направлять в собственное развитие.
"Сегодня на площадке идет финальная подготовка к запуску производства препаратов на основе моноклональных антител против ревматоидного артрита и для лечения остеопороза. Первые партии лекарств поступят в гражданский оборот уже к концу 2025 — началу 2026 года", – сказал, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.
Кроме того, ранее для данного проекта была привлечена помощь Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в виде компенсации части процентов по инвестиционному кредиту в размере 1,5 миллиардов рублей, отметили в департаменте.
По словам корпоративного директора по производству "Биннофарм Групп" Анатолия Ягленко, планируется запустить данное производство примерно через месяц. Поддержка от московских властей помогает снизить налоговую нагрузку и меньше отвлекать финансовые ресурсы от реализации проекта.
Ранее Ликсутов сообщал, что московские предприятия, специализирующиеся на выпуске медицинских изделий, нарастили производство продукции на 36% в январе текущего года.
Выпуск химпродукции в Москве в январе вырос более чем на треть год к году - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаСергей СобянинПромышленность
 
 
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