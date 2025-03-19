https://ria.ru/20250319/zavod-2005829255.html

Московское фармпредприятие подтвердило статус промышленного комплекса

Московское фармпредприятие подтвердило статус промышленного комплекса - РИА Новости, 19.03.2025

Московское фармпредприятие подтвердило статус промышленного комплекса

Зеленоградский завод "Биннофарм Групп" подтвердил статус промышленного комплекса, он продолжит получать налоговые льготны, что поможет значительно снизить... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:13:00+03:00

2025-03-19T09:13:00+03:00

2025-03-19T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

сергей собянин

промышленность

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Зеленоградский завод "Биннофарм Групп" подтвердил статус промышленного комплекса, он продолжит получать налоговые льготны, что поможет значительно снизить финансовую нагрузку, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в Москве в январе при поддержке города увеличились объемы производства лекарств на 12,3%."Сергей Собянин определил развитие фармацевтического комплекса одним из ключевых приоритетов города. В столице реализуется ряд проектов для укрепления лекарственного суверенитета страны и действует пул всесторонних инструментов поддержки предприятий. В их числе — присвоение статуса промышленного комплекса, который предусматривает особый налоговый режим для компаний. Так, один из столичных фармзаводов подтвердил право на спецстатус, что позволит и дальше получать налоговые льготы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что на сегодняшний день предприятие занимается производством широкого спектра лекарственных препаратов и вакцин в соответствии с международными стандартами качества. С начала текущего года им было выпущено свыше 890 тысяч упаковок лекарственных средств. Среди них — препараты для лечения почечной недостаточности, гемостатические средства для местного применения, иммуномодуляторы, бронхолитические препараты и местные анестетики для российского и зарубежного рынков.Отмечается, что для данного предприятия в два раза уменьшен налог на имущество, а ставка арендной платы сокращена в пять раз, до 0,3% от кадастровой стоимости участка. Сэкономленные средства завод будет направлять в собственное развитие."Сегодня на площадке идет финальная подготовка к запуску производства препаратов на основе моноклональных антител против ревматоидного артрита и для лечения остеопороза. Первые партии лекарств поступят в гражданский оборот уже к концу 2025 — началу 2026 года", – сказал, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Кроме того, ранее для данного проекта была привлечена помощь Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в виде компенсации части процентов по инвестиционному кредиту в размере 1,5 миллиардов рублей, отметили в департаменте.По словам корпоративного директора по производству "Биннофарм Групп" Анатолия Ягленко, планируется запустить данное производство примерно через месяц. Поддержка от московских властей помогает снизить налоговую нагрузку и меньше отвлекать финансовые ресурсы от реализации проекта.Ранее Ликсутов сообщал, что московские предприятия, специализирующиеся на выпуске медицинских изделий, нарастили производство продукции на 36% в январе текущего года.

https://ria.ru/20250314/liksutov-2004923958.html

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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , сергей собянин, промышленность