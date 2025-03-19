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Захарова назвала политическую систему США наиболее мстительной - РИА Новости, 19.03.2025
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00:40 19.03.2025 (обновлено: 00:41 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/zaharova-2005849795.html
Захарова назвала политическую систему США наиболее мстительной
Захарова назвала политическую систему США наиболее мстительной - РИА Новости, 19.03.2025
Захарова назвала политическую систему США наиболее мстительной
Американская политическая система является наиболее мстительной, её главная характеристика - это возмездие, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T00:40:00+03:00
2025-03-19T00:41:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Американская политическая система является наиболее мстительной, её главная характеристика - это возмездие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале. "И вот ещё одна характеристика, это уже политического класса. Это уже государственная машина США. Вот если люди, я их чувствую как открытых, где-то наивных, где-то по-детски смотрящих на мир, то государственная система, как мне кажется, она как раз очень настроена. Или одна из её главных характеристик - это возмездие, это месть. Наиболее мстительная система, на мой взгляд, - это американская", - сказала она. Захарова добавила, что идеология возмездия в политической системе США "сквозит во всём". "Не буду вдаваться в подробности, но мне кажется, это как раз и то, что мешает США стать снова обратно великими или вообще просто великими. Величие и месть несопоставимы. Величие - это про великодушие. И величие это про истинные ценности. Нельзя буксовать бесконечно в собственных фобиях, ненависти и злобе, желании и стремлении отомстить", - заключила она.
https://ria.ru/20250313/mid-2004745102.html
https://ria.ru/20250318/zaharova-2005846226.html
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в мире, сша, россия, мария захарова, скотт риттер
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Скотт Риттер
Захарова назвала политическую систему США наиболее мстительной

Захарова назвала возмездие главной характеристикой политической системы США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Американская политическая система является наиболее мстительной, её главная характеристика - это возмездие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
"И вот ещё одна характеристика, это уже политического класса. Это уже государственная машина США. Вот если люди, я их чувствую как открытых, где-то наивных, где-то по-детски смотрящих на мир, то государственная система, как мне кажется, она как раз очень настроена. Или одна из её главных характеристик - это возмездие, это месть. Наиболее мстительная система, на мой взгляд, - это американская", - сказала она.
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Захарова добавила, что идеология возмездия в политической системе США "сквозит во всём".
"Не буду вдаваться в подробности, но мне кажется, это как раз и то, что мешает США стать снова обратно великими или вообще просто великими. Величие и месть несопоставимы. Величие - это про великодушие. И величие это про истинные ценности. Нельзя буксовать бесконечно в собственных фобиях, ненависти и злобе, желании и стремлении отомстить", - заключила она.
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