https://ria.ru/20250319/zaes-2005890372.html

На ЗАЭС прокомментировали договоренности Путина и Трампа по Украине

На ЗАЭС прокомментировали договоренности Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 19.03.2025

На ЗАЭС прокомментировали договоренности Путина и Трампа по Украине

Решение об отказе от ударов конфликтующими сторонами по энергетической инфраструктуре, поддержанное в ходе разговора президентов РФ и США Владимира Путина и... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:41:00+03:00

2025-03-19T09:41:00+03:00

2025-03-19T09:41:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Решение об отказе от ударов конфликтующими сторонами по энергетической инфраструктуре, поддержанное в ходе разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, внушает осторожный оптимизм, так как Запорожская АЭС и Энергодар длительное время являлась целью террористических атак со стороны украинских войск, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора 18 марта поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. "Договоренности не бить по энергетической инфраструктуре внушают осторожный оптимизм. Мы не раз говорили, что ни жители Энергодара, ни Запорожская АЭС не должны становиться объектом террористических атак. Хочется верить, что договоренности, не смотря на предыдущий опыт (например периодического нарушения со стороны ВСУ договоренностях о режиме тишины во время ротации инспекторов МАГАТЭ), будут соблюдены", - сказала Яшина. На станции напомнили, что из-за подобных атак ВСУ за последний год город-спутник Запорожской АЭС не раз оставался без электричества, что создавало угрозы жизнеобеспечения Энергодара. Также обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Запорожской области и самой ЗАЭС не единожды создавали и потенциальную угрозу безопасности станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250319/dugin-2005879915.html

https://ria.ru/20250318/putin-2005823580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, энергодар, сша, владимир путин, дональд трамп, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ