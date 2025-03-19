На ЗАЭС прокомментировали договоренности Путина и Трампа по Украине
Директор ЗАЭС Яшина: отказ от ударов по энергоинфраструктуре внушает оптимизм
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Решение об отказе от ударов конфликтующими сторонами по энергетической инфраструктуре, поддержанное в ходе разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, внушает осторожный оптимизм, так как Запорожская АЭС и Энергодар длительное время являлась целью террористических атак со стороны украинских войск, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора 18 марта поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.
"Договоренности не бить по энергетической инфраструктуре внушают осторожный оптимизм. Мы не раз говорили, что ни жители Энергодара, ни Запорожская АЭС не должны становиться объектом террористических атак. Хочется верить, что договоренности, не смотря на предыдущий опыт (например периодического нарушения со стороны ВСУ договоренностях о режиме тишины во время ротации инспекторов МАГАТЭ), будут соблюдены", - сказала Яшина.
На станции напомнили, что из-за подобных атак ВСУ за последний год город-спутник Запорожской АЭС не раз оставался без электричества, что создавало угрозы жизнеобеспечения Энергодара. Также обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Запорожской области и самой ЗАЭС не единожды создавали и потенциальную угрозу безопасности станции.