https://ria.ru/20250319/zabajkale-2005935562.html

В Забайкалье у 21 вахтовика подтвердили заболевание сальмонеллезом

В Забайкалье у 21 вахтовика подтвердили заболевание сальмонеллезом - РИА Новости, 19.03.2025

В Забайкалье у 21 вахтовика подтвердили заболевание сальмонеллезом

Заболевание сальмонеллезом подтверждено у 21 работника вахтового поселка "Желтугинской горнорудной компании" в Забайкалье, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:37:00+03:00

2025-03-19T12:37:00+03:00

2025-03-19T12:37:00+03:00

происшествия

россия

могочинский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Заболевание сальмонеллезом подтверждено у 21 работника вахтового поселка "Желтугинской горнорудной компании" в Забайкалье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ранее управление сообщало, что 45 человек в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной компании" в поселке Ключевский Могочинского округа в Забайкалье госпитализированы, предварительно, с сальмонеллезом, в районную больницу, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Специалисты управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, установление причин заболевания. СУСК РФ по региону сообщало, что с 9 по 13 марта 56 работников горнорудной компании в Могочинском районе были госпитализированы с признаками пищевого отравления, 18 госпитализированным выставлен предварительный диагноз "сальмонеллёзный энтерит". "Лабораторным методом подтверждён 21 случай сальмонеллеза", - сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что после массового отравления вахтовиков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20250310/kansk-2004055143.html

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происшествия, россия, могочинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)