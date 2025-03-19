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В Забайкалье у 21 вахтовика подтвердили заболевание сальмонеллезом - РИА Новости, 19.03.2025
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12:37 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/zabajkale-2005935562.html
В Забайкалье у 21 вахтовика подтвердили заболевание сальмонеллезом
В Забайкалье у 21 вахтовика подтвердили заболевание сальмонеллезом - РИА Новости, 19.03.2025
В Забайкалье у 21 вахтовика подтвердили заболевание сальмонеллезом
Заболевание сальмонеллезом подтверждено у 21 работника вахтового поселка "Желтугинской горнорудной компании" в Забайкалье, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:37:00+03:00
2025-03-19T12:37:00+03:00
происшествия
россия
могочинский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Заболевание сальмонеллезом подтверждено у 21 работника вахтового поселка "Желтугинской горнорудной компании" в Забайкалье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ранее управление сообщало, что 45 человек в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной компании" в поселке Ключевский Могочинского округа в Забайкалье госпитализированы, предварительно, с сальмонеллезом, в районную больницу, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Специалисты управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, установление причин заболевания. СУСК РФ по региону сообщало, что с 9 по 13 марта 56 работников горнорудной компании в Могочинском районе были госпитализированы с признаками пищевого отравления, 18 госпитализированным выставлен предварительный диагноз "сальмонеллёзный энтерит". "Лабораторным методом подтверждён 21 случай сальмонеллеза", - сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что после массового отравления вахтовиков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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происшествия, россия, могочинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Могочинский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Забайкалье у 21 вахтовика подтвердили заболевание сальмонеллезом

Роспотребнадзор: 21 вахтовик в Забайкалье заразился сальмонеллезом

© Sangwei Lu, UC BerkeleyБактерия сальмонелла
Бактерия сальмонелла - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Sangwei Lu, UC Berkeley
Бактерия сальмонелла. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Заболевание сальмонеллезом подтверждено у 21 работника вахтового поселка "Желтугинской горнорудной компании" в Забайкалье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее управление сообщало, что 45 человек в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной компании" в поселке Ключевский Могочинского округа в Забайкалье госпитализированы, предварительно, с сальмонеллезом, в районную больницу, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Специалисты управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, установление причин заболевания. СУСК РФ по региону сообщало, что с 9 по 13 марта 56 работников горнорудной компании в Могочинском районе были госпитализированы с признаками пищевого отравления, 18 госпитализированным выставлен предварительный диагноз "сальмонеллёзный энтерит".
"Лабораторным методом подтверждён 21 случай сальмонеллеза", - сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что после массового отравления вахтовиков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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ПроисшествияРоссияМогочинский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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