https://ria.ru/20250319/yamal-2005990877.html

Глава Ямала поставил цель создать лучшую первичную диагностику в стране

Глава Ямала поставил цель создать лучшую первичную диагностику в стране - РИА Новости, 19.03.2025

Глава Ямала поставил цель создать лучшую первичную диагностику в стране

Создание лучшей первичной диагностики в стране должно стать главной медицинской целью в Ямало-Ненецком автономном округе, заявил глава региона Дмитрий Артюхов в РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:17:00+03:00

2025-03-19T15:17:00+03:00

2025-03-19T15:17:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Создание лучшей первичной диагностики в стране должно стать главной медицинской целью в Ямало-Ненецком автономном округе, заявил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе. "Ставлю перед ямальской медициной следующую цель – создать лучшую первичную диагностику в стране. Это значит, что каждый житель может пройти основные исследования быстро, комфортно и на самом высоком уровне. Задача организаторов здравоохранения в ближайшие годы – сократить сроки диагностики до трех рабочих дней. Это касается и МРТ, и КТ, и УЗИ – всех этих сложных исследований", - сказал Артюхов. По его словам, в настоящее время все больницы округа укомплектованы современным оборудованием, медикаментами и необходимыми расходниками. В следующем году, подчеркнул губернатор, все ямальские города будут обеспечены аппаратами МРТ. Помимо этого, глава региона отметил, что впервые в истории количество врачей на Ямале превысило три тысячи человек. Так, за прошлый год больницы региона пополнили 136 квалифицированных докторов, в том числе генетики, таракальные хирурги, радиотерапевты и медицинские физики. На сегодняшний день Ямал входит в пятерку лидеров среди регионов России по обеспеченности населения врачами. "Этот результат достигнут, в том числе, потому что мы увеличиваем принятые в медицине нормативы обеспеченности врачами на душу населения. Приведу простой пример: северяне, как известно, к сожалению, часто болеют. Попасть к лору много лет было большой проблемой. Мы увеличили норматив в полтора раза и сегодня, вне сезонных подъемов заболеваемости, к лору можно попасть в течение нескольких дней", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20250319/jamal-2005989148.html

https://ria.ru/20250319/yamal-2005984342.html

ямал

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ямал, россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)