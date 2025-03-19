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На Ямале разработают программу строительства нового жилья - РИА Новости, 19.03.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:51 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/yamal-2005984342.html
На Ямале разработают программу строительства нового жилья
На Ямале разработают программу строительства нового жилья - РИА Новости, 19.03.2025
На Ямале разработают программу строительства нового жилья
Программу строительства одного миллиона квадратных метров нового жилья на ближайшие пять лет разработают в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:51:00+03:00
2025-03-19T14:51:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
жилье
ямал
новый уренгой
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Программу строительства одного миллиона квадратных метров нового жилья на ближайшие пять лет разработают в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе. "Все мы видим, как меняется отношения северян к нашему региону, – все больше людей считают своим домом, а не местом временного заработка. Поэтому Ямал должен развиваться и строиться. Поручаю своему заместителю представить программу строительства миллиона квадратных метров нового жилья в ближайшие годы. Мы уверенно идем к нашей цели – оставить деревянный Ямал в прошлом", - сказал Артюхов. Он подчеркнул, что в текущем году будет выполнена поставленная четыре года назад задача по расселению первого миллиона квадратных метров деревянного фонда. Помимо этого, в Новом Уренгое уже в этом году не останется ни одного аварийного дома. Губернатор добавил, что в прошлом году была введена 331 тысяча квадратных метров жилья, что является максимальным показателем за последние 30 лет. В настоящее время, по его словам, в округе возводится 253 многоквартирных дома. Как уточнили в правительстве региона, новая программа будет рассчитана на пять лет.
https://ria.ru/20250311/artyukhov-2004418385.html
https://ria.ru/20250311/yamal-2004418085.html
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жилье, ямал, новый уренгой, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Жилье, Ямал, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов
На Ямале разработают программу строительства нового жилья

На Ямале разработают программу строительства нового жилья на пять лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Программу строительства одного миллиона квадратных метров нового жилья на ближайшие пять лет разработают в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе.
"Все мы видим, как меняется отношения северян к нашему региону, – все больше людей считают своим домом, а не местом временного заработка. Поэтому Ямал должен развиваться и строиться. Поручаю своему заместителю представить программу строительства миллиона квадратных метров нового жилья в ближайшие годы. Мы уверенно идем к нашей цели – оставить деревянный Ямал в прошлом", - сказал Артюхов.
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Он подчеркнул, что в текущем году будет выполнена поставленная четыре года назад задача по расселению первого миллиона квадратных метров деревянного фонда. Помимо этого, в Новом Уренгое уже в этом году не останется ни одного аварийного дома.
Губернатор добавил, что в прошлом году была введена 331 тысяча квадратных метров жилья, что является максимальным показателем за последние 30 лет. В настоящее время, по его словам, в округе возводится 253 многоквартирных дома.
Как уточнили в правительстве региона, новая программа будет рассчитана на пять лет.
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Ямало-Ненецкий автономный округЖильеЯмалНовый УренгойДмитрий Артюхов
 
 
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