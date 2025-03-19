https://ria.ru/20250319/yamal-2005984342.html

На Ямале разработают программу строительства нового жилья

На Ямале разработают программу строительства нового жилья - РИА Новости, 19.03.2025

На Ямале разработают программу строительства нового жилья

Программу строительства одного миллиона квадратных метров нового жилья на ближайшие пять лет разработают в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:51:00+03:00

2025-03-19T14:51:00+03:00

2025-03-19T14:51:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

жилье

ямал

новый уренгой

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Программу строительства одного миллиона квадратных метров нового жилья на ближайшие пять лет разработают в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе. "Все мы видим, как меняется отношения северян к нашему региону, – все больше людей считают своим домом, а не местом временного заработка. Поэтому Ямал должен развиваться и строиться. Поручаю своему заместителю представить программу строительства миллиона квадратных метров нового жилья в ближайшие годы. Мы уверенно идем к нашей цели – оставить деревянный Ямал в прошлом", - сказал Артюхов. Он подчеркнул, что в текущем году будет выполнена поставленная четыре года назад задача по расселению первого миллиона квадратных метров деревянного фонда. Помимо этого, в Новом Уренгое уже в этом году не останется ни одного аварийного дома. Губернатор добавил, что в прошлом году была введена 331 тысяча квадратных метров жилья, что является максимальным показателем за последние 30 лет. В настоящее время, по его словам, в округе возводится 253 многоквартирных дома. Как уточнили в правительстве региона, новая программа будет рассчитана на пять лет.

https://ria.ru/20250311/artyukhov-2004418385.html

https://ria.ru/20250311/yamal-2004418085.html

ямал

новый уренгой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, ямал, новый уренгой, дмитрий артюхов