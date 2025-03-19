https://ria.ru/20250319/vzryv-2006081763.html

В Кировограде прогремел взрыв

В Кировограде прогремел взрыв - РИА Новости, 19.03.2025

В Кировограде прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Кировограде (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:11:00+03:00

2025-03-19T23:11:00+03:00

2025-03-19T23:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

кировоградская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кировограде (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. В Кировоградской области Украины объявлена воздушная тревога. "В Кропивницком слышен взрыв", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250318/vzryvy-2005839591.html

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кировоградская область

украина

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россия, кировоградская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины