https://ria.ru/20250319/vystavka-2005964398.html
Передвижная выставка "Уголь Донбасса" открылась в Химках
Передвижная выставка "Уголь Донбасса" открылась в Химках - РИА Новости, 19.03.2025
Передвижная выставка "Уголь Донбасса" открылась в Химках
В многофункциональном социальном комплексе "Восход" Химок открылась передвижная выставка "Уголь Донбасса", где представлены графические портреты и истории новых РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:08:00+03:00
2025-03-19T14:08:00+03:00
2025-03-19T14:08:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
сергей марченко
марьяна наумова
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В многофункциональном социальном комплексе "Восход" Химок открылась передвижная выставка "Уголь Донбасса", где представлены графические портреты и истории новых героев современной России – участников специальной военной операции, волонтеров, медиков и мирных жителей, сообщает пресс-служба администрации округа. Автор картин Сергей Марченко лично рассказал химчанам историю каждого. "Вдохновился героями проекта военкора Марьяны Наумовой. Каждый портрет – это олицетворение тех, кто мужественно отстаивает рубежи нашей Родины", – рассказал Марченко, слова которого приводит пресс-служба. Картины выполнены на крафтовой бумаге. Для написания своих работ художник использовал уголь. Рядом с каждой картиной есть кьюар-код, перейдя по которому можно увидеть видеоролик с историей изображенного героя. Экспозиция будет открыта до 21 марта включительно.
https://ria.ru/20250318/khimki-2005742023.html
https://ria.ru/20250314/khimki-2005109139.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), сергей марченко, марьяна наумова
Химки (городской округ в Московской области), Сергей Марченко, Марьяна Наумова
Передвижная выставка "Уголь Донбасса" открылась в Химках
Передвижная выставка "Уголь Донбасса" открылась в комплексе "Восход" в Химках