https://ria.ru/20250319/vystavka-2005964398.html

Передвижная выставка "Уголь Донбасса" открылась в Химках

Передвижная выставка "Уголь Донбасса" открылась в Химках - РИА Новости, 19.03.2025

Передвижная выставка "Уголь Донбасса" открылась в Химках

В многофункциональном социальном комплексе "Восход" Химок открылась передвижная выставка "Уголь Донбасса", где представлены графические портреты и истории новых РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:08:00+03:00

2025-03-19T14:08:00+03:00

2025-03-19T14:08:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

сергей марченко

марьяна наумова

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В многофункциональном социальном комплексе "Восход" Химок открылась передвижная выставка "Уголь Донбасса", где представлены графические портреты и истории новых героев современной России – участников специальной военной операции, волонтеров, медиков и мирных жителей, сообщает пресс-служба администрации округа. Автор картин Сергей Марченко лично рассказал химчанам историю каждого. "Вдохновился героями проекта военкора Марьяны Наумовой. Каждый портрет – это олицетворение тех, кто мужественно отстаивает рубежи нашей Родины", – рассказал Марченко, слова которого приводит пресс-служба. Картины выполнены на крафтовой бумаге. Для написания своих работ художник использовал уголь. Рядом с каждой картиной есть кьюар-код, перейдя по которому можно увидеть видеоролик с историей изображенного героя. Экспозиция будет открыта до 21 марта включительно.

https://ria.ru/20250318/khimki-2005742023.html

https://ria.ru/20250314/khimki-2005109139.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), сергей марченко, марьяна наумова