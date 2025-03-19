https://ria.ru/20250319/vystavka-2005918688.html

Выставка "Интерлакокраска-2025" открылась в столичном "Экспоцентре"

Выставка "Интерлакокраска-2025" открылась в столичном "Экспоцентре" - РИА Новости, 19.03.2025

Выставка "Интерлакокраска-2025" открылась в столичном "Экспоцентре"

В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" 18 марта открылась 29-я международная специализированная выставка "Интерлакокраска-2025", передает... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:40:00+03:00

2025-03-19T11:40:00+03:00

2025-03-19T11:40:00+03:00

россия

москва

экспоцентр

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" 18 марта открылась 29-я международная специализированная выставка "Интерлакокраска-2025", передает корреспондент РИА Новости. "Интерлакокраска-2025" — отраслевое мероприятие, объединяющее ведущих производителей, поставщиков и разработчиков технологий в сфере лакокрасочных материалов (ЛКМ) и покрытий. В рамках выставки будут представлены новейшие технологии и разработки в области лакокрасочных материалов, защитных и декоративных покрытий, сырья и химических компонентов, оборудование для производства, дозирования и окрашивания. На выставку зарегистрировано более 340 компаний из девяти стран: Индии, Китая, Республики Беларусь, Республики Корея, России, Саудовской Аравии, Сербии, Турции и Узбекистана. Ожидается более 170 компаний из России. "Традиционно выставка пользуется популярностью у российских и иностранных компаний. В этом году мы видим, что экспозиция российских компаний стала на треть больше. Это говорит о том, что они развиваются, уверенно конкурируют с иностранными производителями и предлагают все новые и новые продукты для нашего потребителя", – сказал корреспонденту РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин. Он отметил, что это видно и по рынку в целом. Российские компании обеспечивают полностью все потребности отечественного рынка. Председатель правления ассоциации "Союзкраска", директор АО "Русские краски" Валерий Абрамов сообщил об укреплении позиций отечественных предприятий. "Произошло укрепление позиций российских компаний и многие из нас в этой ситуации пошли в новые темы и новые рыночные ниши, пошли в развитие. Мы наблюдаем в течение последних лет, что появилось много компаний, которые начали работать в индустриальном секторе. Появление азиатских игроков мы тоже серьезно ощутили: Китай, Турция, Иран. Во многих сферах эти игроки заработали. Это наши новые реалии, когда приходит Китай, то он приходит с совершенно другими возможностями, ценами и уровнем материалов. Здесь мы попадаем в другую конкуренцию, чем с европейскими компаниями", – сказал Абрамов. В этом году деловая программа выставки расширена и акцентирована на вопросы развития рынка лакокрасочных материалов в свете реализации новых национальных проектов. В рамках деловой программы обсуждали влияние на индустрию ЛКМ нацпроектов "Новые материалы и химия", "Инфраструктура для жизни", федерального проекта "Профессионалитет" и других программных документов. "Тема последних дней – технологический суверенитет и технологическое лидерство. И могу сказать, что сегодня это основное направление движение в химической промышленности. Достигать этого мы будем в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия". В том числе за счет углубления локализации производства российских компонентов для отрасли лакокрасочных материалов", – добавил Юрин. Кроме того, ключевые темы деловой программы касались итогов прошлого года и перспектив рынка ЛКМ в 2025 году, обеспечения отрасли сырьем, оборудованием и кадрами, взаимодействия производственных предприятий с научными и образовательными учреждениями, безопасности отрасли, актуальных вопросов технического регулирования. Также темы касались новых требований потребителей и способов продвижения продукции на рынке, торгового и инвестиционного воздействия с азиатскими странами, а также цифровизации индустрии ЛКМ. Выставку организует АО "Экспоцентр" при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Российского Союза химиков и ассоциации "Союзкраска". Мероприятие проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка "Интерлакокраска-2025" продлится до 21 марта.

https://ria.ru/20250312/ekspotsentr-2004621018.html

https://ria.ru/20250317/khimproduktsiya-2005109506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, экспоцентр