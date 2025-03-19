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В Приангарье увеличили выплату участникам СВО в 2,5 раза - РИА Новости, 19.03.2025
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
11:35 19.03.2025 (обновлено: 12:19 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/vyplaty-2005917498.html
В Приангарье увеличили выплату участникам СВО в 2,5 раза
В Приангарье увеличили выплату участникам СВО в 2,5 раза - РИА Новости, 19.03.2025
В Приангарье увеличили выплату участникам СВО в 2,5 раза
Инициативу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об увеличении региональной единовременной выплаты участникам СВО в 2,5 раза поддержали депутаты... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:35:00+03:00
2025-03-19T12:19:00+03:00
игорь кобзев
сво
иркутская область
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ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. Инициативу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об увеличении региональной единовременной выплаты участникам СВО в 2,5 раза поддержали депутаты областного парламента, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Региональная единовременная выплата военнослужащим по контракту, участвующим в СВО, в Иркутской области возросла в 2,5 раза. Внесенный губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым соответствующий законопроект сегодня принят на сессии законодательного собрания региона", - говорится в сообщении. Действие закона будет распространяться на военнослужащих, заключивших контракты с 1 марта 2025 года. Ранее сумма выплаты составляла 400 тысяч рублей. По словам Игоря Кобзева, жители региона, которые заключают контракт, по новому закону получат с учетом федеральных средств разовые выплаты в размере 1,4 миллиона рублей. На сессии Игорь Кобзев отметил значимость поддержки наших бойцов и напомнил о том, что в Иркутской области реализуется образовательная программа для участников СВО "Герои Приангарья". За несколько дней в ней уже зарегистрировалось около 500 человек. Программа разработана по поручению президента Российской Федерации. Она предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, направлена на личностное развитие участников.
https://ria.ru/20241217/priangare-1989760008.html
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игорь кобзев, сво
Игорь Кобзев, СВО, Иркутская область
В Приангарье увеличили выплату участникам СВО в 2,5 раза

В Иркутской области увеличили единовременную выплату участникам СВО в 2,5 раза

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота пункта отбора на военную службу по контракту
Работа пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа пункта отбора на военную службу по контракту
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ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. Инициативу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об увеличении региональной единовременной выплаты участникам СВО в 2,5 раза поддержали депутаты областного парламента, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Региональная единовременная выплата военнослужащим по контракту, участвующим в СВО, в Иркутской области возросла в 2,5 раза. Внесенный губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым соответствующий законопроект сегодня принят на сессии законодательного собрания региона", - говорится в сообщении.
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Действие закона будет распространяться на военнослужащих, заключивших контракты с 1 марта 2025 года. Ранее сумма выплаты составляла 400 тысяч рублей. По словам Игоря Кобзева, жители региона, которые заключают контракт, по новому закону получат с учетом федеральных средств разовые выплаты в размере 1,4 миллиона рублей.
На сессии Игорь Кобзев отметил значимость поддержки наших бойцов и напомнил о том, что в Иркутской области реализуется образовательная программа для участников СВО "Герои Приангарья". За несколько дней в ней уже зарегистрировалось около 500 человек. Программа разработана по поручению президента Российской Федерации. Она предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, направлена на личностное развитие участников.
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