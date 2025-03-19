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В Приангарье увеличили выплату участникам СВО в 2,5 раза
В Приангарье увеличили выплату участникам СВО в 2,5 раза - РИА Новости, 19.03.2025
В Приангарье увеличили выплату участникам СВО в 2,5 раза
Инициативу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об увеличении региональной единовременной выплаты участникам СВО в 2,5 раза поддержали депутаты... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:35:00+03:00
2025-03-19T11:35:00+03:00
2025-03-19T12:19:00+03:00
игорь кобзев
сво
иркутская область
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ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. Инициативу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об увеличении региональной единовременной выплаты участникам СВО в 2,5 раза поддержали депутаты областного парламента, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Региональная единовременная выплата военнослужащим по контракту, участвующим в СВО, в Иркутской области возросла в 2,5 раза. Внесенный губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым соответствующий законопроект сегодня принят на сессии законодательного собрания региона", - говорится в сообщении. Действие закона будет распространяться на военнослужащих, заключивших контракты с 1 марта 2025 года. Ранее сумма выплаты составляла 400 тысяч рублей. По словам Игоря Кобзева, жители региона, которые заключают контракт, по новому закону получат с учетом федеральных средств разовые выплаты в размере 1,4 миллиона рублей. На сессии Игорь Кобзев отметил значимость поддержки наших бойцов и напомнил о том, что в Иркутской области реализуется образовательная программа для участников СВО "Герои Приангарья". За несколько дней в ней уже зарегистрировалось около 500 человек. Программа разработана по поручению президента Российской Федерации. Она предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, направлена на личностное развитие участников.
https://ria.ru/20241217/priangare-1989760008.html
https://ria.ru/20241206/kobzev-1987768531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, сво
Игорь Кобзев, СВО, Иркутская область
В Приангарье увеличили выплату участникам СВО в 2,5 раза
В Иркутской области увеличили единовременную выплату участникам СВО в 2,5 раза
ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. Инициативу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об увеличении региональной единовременной выплаты участникам СВО в 2,5 раза поддержали депутаты областного парламента, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Региональная единовременная выплата военнослужащим по контракту, участвующим в СВО, в Иркутской области
возросла в 2,5 раза. Внесенный губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым
соответствующий законопроект сегодня принят на сессии законодательного собрания региона", - говорится в сообщении.
Действие закона будет распространяться на военнослужащих, заключивших контракты с 1 марта 2025 года. Ранее сумма выплаты составляла 400 тысяч рублей. По словам Игоря Кобзева, жители региона, которые заключают контракт, по новому закону получат с учетом федеральных средств разовые выплаты в размере 1,4 миллиона рублей.
На сессии Игорь Кобзев отметил значимость поддержки наших бойцов и напомнил о том, что в Иркутской области реализуется образовательная программа для участников СВО "Герои Приангарья". За несколько дней в ней уже зарегистрировалось около 500 человек. Программа разработана по поручению президента Российской Федерации. Она предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, направлена на личностное развитие участников.