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В Приангарье увеличили выплату участникам СВО в 2,5 раза

В Приангарье увеличили выплату участникам СВО в 2,5 раза - РИА Новости, 19.03.2025

В Приангарье увеличили выплату участникам СВО в 2,5 раза

Инициативу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об увеличении региональной единовременной выплаты участникам СВО в 2,5 раза поддержали депутаты... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:35:00+03:00

2025-03-19T11:35:00+03:00

2025-03-19T12:19:00+03:00

игорь кобзев

сво

иркутская область

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ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. Инициативу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об увеличении региональной единовременной выплаты участникам СВО в 2,5 раза поддержали депутаты областного парламента, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Региональная единовременная выплата военнослужащим по контракту, участвующим в СВО, в Иркутской области возросла в 2,5 раза. Внесенный губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым соответствующий законопроект сегодня принят на сессии законодательного собрания региона", - говорится в сообщении. Действие закона будет распространяться на военнослужащих, заключивших контракты с 1 марта 2025 года. Ранее сумма выплаты составляла 400 тысяч рублей. По словам Игоря Кобзева, жители региона, которые заключают контракт, по новому закону получат с учетом федеральных средств разовые выплаты в размере 1,4 миллиона рублей. На сессии Игорь Кобзев отметил значимость поддержки наших бойцов и напомнил о том, что в Иркутской области реализуется образовательная программа для участников СВО "Герои Приангарья". За несколько дней в ней уже зарегистрировалось около 500 человек. Программа разработана по поручению президента Российской Федерации. Она предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, направлена на личностное развитие участников.

https://ria.ru/20241217/priangare-1989760008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь кобзев, сво