https://ria.ru/20250319/vybrosy-2005933454.html

На трех участках побережья Анапы зафиксировали выбросы мазута

На трех участках побережья Анапы зафиксировали выбросы мазута - РИА Новости, 19.03.2025

На трех участках побережья Анапы зафиксировали выбросы мазута

Выбросы небольших фрагментов мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на трех участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 19.03.2025

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2025-03-19T12:19:00+03:00

2025-03-19T12:19:00+03:00

происшествия

анапа

краснодар

кавказский район

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Выбросы небольших фрагментов мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на трех участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. "Небольшие фрагменты нефтепродуктов подтвердили представители Краснодара, они убирают участок пляжа в поселке Джемете Анапы. Также мелкие выбросы зафиксировали на участках Выселковского и Кавказского районов – за ними закреплены территории на пляжах Анапы - в районе центра "Премьера" и санатория "Кристалл". На остальных участках, за которые отвечают команды муниципалитетов, выбросов мазута не обнаружили" - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250312/anapa-2004535007.html

анапа

краснодар

кавказский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, анапа, краснодар, кавказский район, крушение двух танкеров в керченском проливе