На трех участках побережья Анапы зафиксировали выбросы мазута
На трех участках побережья Анапы зафиксировали небольшие выбросы мазута
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Выбросы небольших фрагментов мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на трех участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани.
"Небольшие фрагменты нефтепродуктов подтвердили представители Краснодара, они убирают участок пляжа в поселке Джемете Анапы. Также мелкие выбросы зафиксировали на участках Выселковского и Кавказского районов – за ними закреплены территории на пляжах Анапы - в районе центра "Премьера" и санатория "Кристалл". На остальных участках, за которые отвечают команды муниципалитетов, выбросов мазута не обнаружили" - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.