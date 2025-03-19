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ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действия группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 19.03.2025
ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действия группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 270 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:10:00+03:00
2025-03-19T13:10:00+03:00
2025-03-19T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 270 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад, бригады охраны генерального штаба, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Полтавка, Зеленое Поле, Дзержинск, Новомарково, Краматорск, Часов Яр и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, северск, краматорск, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Северск, Краматорск, Часов Яр
ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действия группировки "Юг" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 270 военных и танк в зоне действия группировки "Юг" за сутки