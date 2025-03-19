https://ria.ru/20250319/vsu-2005941963.html

ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действия группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 19.03.2025

ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действия группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 270 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:10:00+03:00

2025-03-19T13:10:00+03:00

2025-03-19T13:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 270 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад, бригады охраны генерального штаба, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Полтавка, Зеленое Поле, Дзержинск, Новомарково, Краматорск, Часов Яр и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

краматорск

часов яр

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, северск, краматорск, часов яр