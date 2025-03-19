https://ria.ru/20250319/vov-2006008525.html

Вывезенная из Суджи 101-летняя женщина рассказала о ВОВ

Вывезенная из Суджи 101-летняя женщина рассказала о ВОВ - РИА Новости, 19.03.2025

Вывезенная из Суджи 101-летняя женщина рассказала о ВОВ

Эвакуированная из курской Суджи 101-летняя Ольга Митченко рассказала, что Великая Отечественная война началась в день ее рождения, а она осталась в семье за... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:44:00+03:00

2025-03-19T16:44:00+03:00

2025-03-19T16:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

суджа

курская область

тула

александр хинштейн

дмитрий миляев

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КУРСК, 19 мар – РИА Новости. Эвакуированная из курской Суджи 101-летняя Ольга Митченко рассказала, что Великая Отечественная война началась в день ее рождения, а она осталась в семье за старшую, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее эвакуированную из Суджи пережившую две войны Ольгу Михайловну осмотрели медики и забрали в медучреждение. Хинштейн сообщил, что навестил ее в больнице. "Сегодня навестил в больнице нашего ветерана — Ольгу Михайловну Минченко, одну из старейшин из числа освобожденных суджанцев. 22 июня ей исполнится 102 года!.. Ольга Михайловна хорошо помнит Великую Отечественную, которая началась в день ее рождения. Спасала людей, хотя по ним в упор открывали огонь, бросали в овраг, избивали. Отец воевал, а девчонка Оля осталась за старшую из всех трех детей в семье", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что спустя много лет женщине тяжело было видеть, как нашим военным вновь пришлось бороться с врагом. "Самое главное ее пожелание — быть добрее и помогать всем, кто вокруг нас. Всем нам — скорейшей победы. Очень переживает за всех, кто еще там, но верит, что скоро все будет хорошо. Договорились, что все вместе обязательно вернемся в Суджу!" - добавил Хинштейн. По его словам, бабушку заберет племянница из Тулы, где ее ждут внуки и правнуки. "Связался с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым — Ольгу Михайловну обязательно встретят, окажут всю необходимую помощь. Из больницы проводили ее на вокзал, организовали машину, чтобы в комфорте и безопасности доставить женщину к поезду", - сообщил врио губернатора.

https://ria.ru/20250319/hinshtejn-2005987556.html

https://ria.ru/20250319/sudzha-2005996078.html

суджа

курская область

тула

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Эвакуация 101-летней жительницы Суджанского района, пережившей оккупацию ВСУ в Курской области Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня ее эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. Пожилая женщина плохо слышит и ходит. Бабушку осмотрели медики - предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения. 2025-03-19T16:44 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, суджа, курская область, тула, александр хинштейн, дмитрий миляев