Рейтинг@Mail.ru
Вывезенная из Суджи 101-летняя женщина рассказала о ВОВ - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/vov-2006008525.html
Вывезенная из Суджи 101-летняя женщина рассказала о ВОВ
Вывезенная из Суджи 101-летняя женщина рассказала о ВОВ - РИА Новости, 19.03.2025
Вывезенная из Суджи 101-летняя женщина рассказала о ВОВ
Эвакуированная из курской Суджи 101-летняя Ольга Митченко рассказала, что Великая Отечественная война началась в день ее рождения, а она осталась в семье за... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:44:00+03:00
2025-03-19T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
суджа
курская область
тула
александр хинштейн
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005751828_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6db3de21d595dd4150646c0617fdc5f3.jpg
КУРСК, 19 мар – РИА Новости. Эвакуированная из курской Суджи 101-летняя Ольга Митченко рассказала, что Великая Отечественная война началась в день ее рождения, а она осталась в семье за старшую, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее эвакуированную из Суджи пережившую две войны Ольгу Михайловну осмотрели медики и забрали в медучреждение. Хинштейн сообщил, что навестил ее в больнице. "Сегодня навестил в больнице нашего ветерана — Ольгу Михайловну Минченко, одну из старейшин из числа освобожденных суджанцев. 22 июня ей исполнится 102 года!.. Ольга Михайловна хорошо помнит Великую Отечественную, которая началась в день ее рождения. Спасала людей, хотя по ним в упор открывали огонь, бросали в овраг, избивали. Отец воевал, а девчонка Оля осталась за старшую из всех трех детей в семье", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что спустя много лет женщине тяжело было видеть, как нашим военным вновь пришлось бороться с врагом. "Самое главное ее пожелание — быть добрее и помогать всем, кто вокруг нас. Всем нам — скорейшей победы. Очень переживает за всех, кто еще там, но верит, что скоро все будет хорошо. Договорились, что все вместе обязательно вернемся в Суджу!" - добавил Хинштейн. По его словам, бабушку заберет племянница из Тулы, где ее ждут внуки и правнуки. "Связался с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым — Ольгу Михайловну обязательно встретят, окажут всю необходимую помощь. Из больницы проводили ее на вокзал, организовали машину, чтобы в комфорте и безопасности доставить женщину к поезду", - сообщил врио губернатора.
https://ria.ru/20250319/hinshtejn-2005987556.html
https://ria.ru/20250319/sudzha-2005996078.html
суджа
курская область
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эвакуация 101-летней жительницы Суджанского района, пережившей оккупацию ВСУ в Курской области
Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня ее эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. Пожилая женщина плохо слышит и ходит. Бабушку осмотрели медики - предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения.
2025-03-19T16:44
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005751828_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_03e9e7151c02a313ee9934c1e07ae86d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, суджа, курская область, тула, александр хинштейн, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Суджа, Курская область, Тула, Александр Хинштейн, Дмитрий Миляев
Вывезенная из Суджи 101-летняя женщина рассказала о ВОВ

Вывезенная из Суджи 101-летняя женщина Митченко: ВОВ началась в день рождения

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 19 мар – РИА Новости. Эвакуированная из курской Суджи 101-летняя Ольга Митченко рассказала, что Великая Отечественная война началась в день ее рождения, а она осталась в семье за старшую, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее эвакуированную из Суджи пережившую две войны Ольгу Михайловну осмотрели медики и забрали в медучреждение. Хинштейн сообщил, что навестил ее в больнице.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Хинштейн навестил в больнице 101-летнюю женщину, эвакуированную из Суджи
Вчера, 15:02
"Сегодня навестил в больнице нашего ветерана — Ольгу Михайловну Минченко, одну из старейшин из числа освобожденных суджанцев. 22 июня ей исполнится 102 года!.. Ольга Михайловна хорошо помнит Великую Отечественную, которая началась в день ее рождения. Спасала людей, хотя по ним в упор открывали огонь, бросали в овраг, избивали. Отец воевал, а девчонка Оля осталась за старшую из всех трех детей в семье", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что спустя много лет женщине тяжело было видеть, как нашим военным вновь пришлось бороться с врагом.
"Самое главное ее пожелание — быть добрее и помогать всем, кто вокруг нас. Всем нам — скорейшей победы. Очень переживает за всех, кто еще там, но верит, что скоро все будет хорошо. Договорились, что все вместе обязательно вернемся в Суджу!" - добавил Хинштейн.
По его словам, бабушку заберет племянница из Тулы, где ее ждут внуки и правнуки.
"Связался с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым — Ольгу Михайловну обязательно встретят, окажут всю необходимую помощь. Из больницы проводили ее на вокзал, организовали машину, чтобы в комфорте и безопасности доставить женщину к поезду", - сообщил врио губернатора.
Эвакуация 101-летней жительницы Суджанского района, пережившей оккупацию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Спасенная 101-летняя бабушка: Суджа должна получить звание "Город-герой"
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСуджаКурская областьТулаАлександр ХинштейнДмитрий Миляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала