https://ria.ru/20250319/voennye-2006086537.html

Военные ВСУ не доверяли друг другу, рассказала жительница Курской области

Военные ВСУ не доверяли друг другу, рассказала жительница Курской области - РИА Новости, 20.03.2025

Военные ВСУ не доверяли друг другу, рассказала жительница Курской области

Украинские военные, напавшие на Курскую область, не доверяли друг другу и боялись, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница курского села, которая... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-19T23:59:00+03:00

2025-03-19T23:59:00+03:00

2025-03-20T00:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные, напавшие на Курскую область, не доверяли друг другу и боялись, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница курского села, которая больше полугода провела на оккупированной ВСУ территории. Среди напавших на область были наемники, которые разговаривали на иностранном языке, рассказала жительница села Махновка Суджанского района Курской области, которая со дня нападения ВСУ на регион и до марта прожила на оккупированной территории. При этом местные жители заметили, что между военными царило недоверие друг к другу и даже страх, добавила она. "Они (ВСУ – ред.) очень боялись: и дронов боялись, и даже друг друга, я так поняла. Потому что они когда ходили, говорили: "Вы нас видели - вы никого не видели и мы никого не видели", - сказала женщина. Ее показания зафиксировали военные следователи СК РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.

https://ria.ru/20241128/vsu-1986295646.html

https://ria.ru/20241227/tekhnika-1991589303.html

курская область

россия

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)