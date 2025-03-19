Военные ВСУ не доверяли друг другу, рассказала жительница Курской области
Жительница Курской области: среди украинских военных царили недоверие и страх
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные, напавшие на Курскую область, не доверяли друг другу и боялись, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница курского села, которая больше полугода провела на оккупированной ВСУ территории.
Среди напавших на область были наемники, которые разговаривали на иностранном языке, рассказала жительница села Махновка Суджанского района Курской области, которая со дня нападения ВСУ на регион и до марта прожила на оккупированной территории. При этом местные жители заметили, что между военными царило недоверие друг к другу и даже страх, добавила она.
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"Они (ВСУ – ред.) очень боялись: и дронов боялись, и даже друг друга, я так поняла. Потому что они когда ходили, говорили: "Вы нас видели - вы никого не видели и мы никого не видели", - сказала женщина.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России.
Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
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