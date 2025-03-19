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Российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 19.03.2025
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05:10 19.03.2025 (обновлено: 05:11 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/voennye-2005867393.html
Российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 19.03.2025
Российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Артиллеристы "Центра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:10:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 19 мар – РИА Новости. Артиллеристы "Центра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что укрытие, где располагались операторы FPV-дронов ВСУ, было вскрыто в результате аэроразведки. Огонь по цели велся с закрытой огневой позиции на дальности более 24 километров.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Минобороны: на Красноармейском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мар – РИА Новости. Артиллеристы "Центра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве добавили, что укрытие, где располагались операторы FPV-дронов ВСУ, было вскрыто в результате аэроразведки. Огонь по цели велся с закрытой огневой позиции на дальности более 24 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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