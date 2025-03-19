https://ria.ru/20250319/voennye-2005867393.html

Российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 19.03.2025

Российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Артиллеристы "Центра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:10:00+03:00

2025-03-19T05:10:00+03:00

2025-03-19T05:11:00+03:00

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ЛУГАНСК, 19 мар – РИА Новости. Артиллеристы "Центра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что укрытие, где располагались операторы FPV-дронов ВСУ, было вскрыто в результате аэроразведки. Огонь по цели велся с закрытой огневой позиции на дальности более 24 километров.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность