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Российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 19.03.2025
Российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Артиллеристы "Центра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:10:00+03:00
2025-03-19T05:10:00+03:00
2025-03-19T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 19 мар – РИА Новости. Артиллеристы "Центра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что укрытие, где располагались операторы FPV-дронов ВСУ, было вскрыто в результате аэроразведки. Огонь по цели велся с закрытой огневой позиции на дальности более 24 километров.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Минобороны: на Красноармейском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ