https://ria.ru/20250319/vkontakte-2005875104.html
Соцсеть "ВКонтакте" восстановили после сбоя
Соцсеть "ВКонтакте" восстановили после сбоя - РИА Новости, 19.03.2025
Соцсеть "ВКонтакте" восстановили после сбоя
Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:22:00+03:00
2025-03-19T07:22:00+03:00
2025-03-19T07:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. Ранее, во вторник ночью, пользователи стали массово жаловаться на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, пик пришелся на 3.00 мск - насчитывалось почти 12,5 тысячи жалоб. На текущий момент жалоб практически нет. "Все сервисы работают в штатном режиме", - сообщили во "ВКонтакте".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, вконтакте
Соцсеть "ВКонтакте" восстановили после сбоя
Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме после масштабного сбоя
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее, во вторник ночью, пользователи стали массово жаловаться на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, пик пришелся на 3.00 мск - насчитывалось почти 12,5 тысячи жалоб. На текущий момент жалоб практически нет.
"Все сервисы работают в штатном режиме", - сообщили во "ВКонтакте".