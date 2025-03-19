https://ria.ru/20250319/vkontakte-2005875104.html

Соцсеть "ВКонтакте" восстановили после сбоя

Соцсеть "ВКонтакте" восстановили после сбоя - РИА Новости, 19.03.2025

Соцсеть "ВКонтакте" восстановили после сбоя

Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T07:22:00+03:00

2025-03-19T07:22:00+03:00

2025-03-19T07:22:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. Ранее, во вторник ночью, пользователи стали массово жаловаться на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, пик пришелся на 3.00 мск - насчитывалось почти 12,5 тысячи жалоб. На текущий момент жалоб практически нет. "Все сервисы работают в штатном режиме", - сообщили во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250317/sboy-2005533716.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, вконтакте