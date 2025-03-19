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Соцсеть "ВКонтакте" восстановили после сбоя - РИА Новости, 19.03.2025
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07:22 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/vkontakte-2005875104.html
Соцсеть "ВКонтакте" восстановили после сбоя
Соцсеть "ВКонтакте" восстановили после сбоя - РИА Новости, 19.03.2025
Соцсеть "ВКонтакте" восстановили после сбоя
Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:22:00+03:00
2025-03-19T07:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. Ранее, во вторник ночью, пользователи стали массово жаловаться на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, пик пришелся на 3.00 мск - насчитывалось почти 12,5 тысячи жалоб. На текущий момент жалоб практически нет. "Все сервисы работают в штатном режиме", - сообщили во "ВКонтакте".
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технологии, вконтакте
Технологии, ВКонтакте
Соцсеть "ВКонтакте" восстановили после сбоя

Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме после масштабного сбоя

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее, во вторник ночью, пользователи стали массово жаловаться на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, пик пришелся на 3.00 мск - насчитывалось почти 12,5 тысячи жалоб. На текущий момент жалоб практически нет.
"Все сервисы работают в штатном режиме", - сообщили во "ВКонтакте".
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
РКН назвал причину сбоя в работе сервисов "Яндекса"
17 марта, 16:53
 
ТехнологииВКонтакте
 
 
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