https://ria.ru/20250319/uzbekistan-2005967819.html

В Узбекистане стартовала акция "Сад Памяти"

В Узбекистане стартовала акция "Сад Памяти" - РИА Новости, 19.03.2025

В Узбекистане стартовала акция "Сад Памяти"

Международная акция "Сад Памяти", посвящена 80-летию Победы и Году защитника Отечества, стартовала в трех школах в Узбекистане, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:13:00+03:00

2025-03-19T14:13:00+03:00

2025-03-19T14:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

узбекистан

россия

ташкентская область

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 19 мар - РИА Новости. Международная акция "Сад Памяти", посвящена 80-летию Победы и Году защитника Отечества, стартовала в трех школах в Узбекистане, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике в Telegram-канале. Во вторник президент России Владимир Путин поздравил организаторов и участников международной акции "Сад памяти", отметив, что в 2025 году она посвящена 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. "Акция "Сад Памяти" стартовала в Узбекистане. Сегодня в трех школах Янгиюля (в Ташкентской области - ред.) школьники со своими преподавателями, волонтеры победы и сотрудники Русского дома посадили восемьдесят фруктовых деревьев в память о янгиюльцах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, в благодарность всем нашим ветеранам, в честь 80-й годовщины Победы", - говорится в сообщении. Следующий "Сад Памяти" появится в Ташкенте уже в апреле как символ уважения и благодарности к тем, кто проявил мужество и самоотверженность ради нашей общей свободы, добавили в пресс-службе. Мероприятия организованы представительством Россотрудничества в Узбекистане. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20250317/serbija-2005475303.html

https://ria.ru/20241031/memorial-1981065658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, узбекистан, россия, ташкентская область, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне