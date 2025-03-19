https://ria.ru/20250319/uzbekistan-2005967819.html
В Узбекистане стартовала акция "Сад Памяти"
В Узбекистане стартовала акция "Сад Памяти" - РИА Новости, 19.03.2025
В Узбекистане стартовала акция "Сад Памяти"
Международная акция "Сад Памяти", посвящена 80-летию Победы и Году защитника Отечества, стартовала в трех школах в Узбекистане, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:13:00+03:00
2025-03-19T14:13:00+03:00
2025-03-19T14:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
узбекистан
россия
ташкентская область
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005969415_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1cf087884ef038084607c765fa8c032d.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мар - РИА Новости. Международная акция "Сад Памяти", посвящена 80-летию Победы и Году защитника Отечества, стартовала в трех школах в Узбекистане, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике в Telegram-канале. Во вторник президент России Владимир Путин поздравил организаторов и участников международной акции "Сад памяти", отметив, что в 2025 году она посвящена 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. "Акция "Сад Памяти" стартовала в Узбекистане. Сегодня в трех школах Янгиюля (в Ташкентской области - ред.) школьники со своими преподавателями, волонтеры победы и сотрудники Русского дома посадили восемьдесят фруктовых деревьев в память о янгиюльцах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, в благодарность всем нашим ветеранам, в честь 80-й годовщины Победы", - говорится в сообщении. Следующий "Сад Памяти" появится в Ташкенте уже в апреле как символ уважения и благодарности к тем, кто проявил мужество и самоотверженность ради нашей общей свободы, добавили в пресс-службе. Мероприятия организованы представительством Россотрудничества в Узбекистане. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20250317/serbija-2005475303.html
https://ria.ru/20241031/memorial-1981065658.html
узбекистан
россия
ташкентская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005969415_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1730d50853ad4378ad78c1fe457331d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, россия, ташкентская область, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Узбекистан, Россия, Ташкентская область, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Узбекистане стартовала акция "Сад Памяти"
В Узбекистане стартовала акция "Сад Памяти", посвящена 80-летию Победы