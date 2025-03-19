https://ria.ru/20250319/urgant-2005961023.html

Ургант закрыл ИП в Париже после публикации РИА Новости

Ургант закрыл ИП в Париже после публикации РИА Новости - РИА Новости, 19.03.2025

Ургант закрыл ИП в Париже после публикации РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант закрыл 18 марта ИП по производству шоу, зарегистрированное год назад в Париже после того, как РИА Новости обнародовало информацию о нем, РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:54:00+03:00

2025-03-19T13:54:00+03:00

2025-03-19T13:58:00+03:00

франция

иван ургант

париж

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ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант закрыл 18 марта ИП по производству шоу, зарегистрированное год назад в Париже после того, как РИА Новости обнародовало информацию о нем, выяснило РИА Новости.Как следует из регистрационных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, его ИП было закрыто 18 марта 2025 года - в тот же день, когда агентство опубликовало материал о нем.Как ранее выяснило РИА Новости, Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель 11 марта 2024 года по адресу в самом центре Парижа, рядом со зданием парламента. Его основной деятельностью было обозначено "производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок".После этого депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта.Сам Ургант в среду заявил, что "не переезжает в Париж", добавив, что находится в Москве. На имя Урганта и его супруги Натальи Кикнадзе в Париже с марта 2015 года также зарегистрирована другая компания. Она занимается "арендой земли и недвижимости".

https://ria.ru/20240531/urgant-1949575284.html

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франция, иван ургант, париж