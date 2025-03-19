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Ургант закрыл ИП в Париже после публикации РИА Новости - РИА Новости, 19.03.2025
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13:54 19.03.2025 (обновлено: 13:58 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/urgant-2005961023.html
Ургант закрыл ИП в Париже после публикации РИА Новости
Ургант закрыл ИП в Париже после публикации РИА Новости - РИА Новости, 19.03.2025
Ургант закрыл ИП в Париже после публикации РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант закрыл 18 марта ИП по производству шоу, зарегистрированное год назад в Париже после того, как РИА Новости обнародовало информацию о нем, РИА Новости, 19.03.2025
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франция
иван ургант
париж
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ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант закрыл 18 марта ИП по производству шоу, зарегистрированное год назад в Париже после того, как РИА Новости обнародовало информацию о нем, выяснило РИА Новости.Как следует из регистрационных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, его ИП было закрыто 18 марта 2025 года - в тот же день, когда агентство опубликовало материал о нем.Как ранее выяснило РИА Новости, Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель 11 марта 2024 года по адресу в самом центре Парижа, рядом со зданием парламента. Его основной деятельностью было обозначено "производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок".После этого депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта.Сам Ургант в среду заявил, что "не переезжает в Париж", добавив, что находится в Москве. На имя Урганта и его супруги Натальи Кикнадзе в Париже с марта 2015 года также зарегистрирована другая компания. Она занимается "арендой земли и недвижимости".
https://ria.ru/20240531/urgant-1949575284.html
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франция, иван ургант, париж
Франция, Иван Ургант, Париж
Ургант закрыл ИП в Париже после публикации РИА Новости

Ургант закрыл ИП в Париже после публикации РИА Новости о регистрации фирмы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Телеведущий Иван Ургант. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант закрыл 18 марта ИП по производству шоу, зарегистрированное год назад в Париже после того, как РИА Новости обнародовало информацию о нем, выяснило РИА Новости.
Как следует из регистрационных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, его ИП было закрыто 18 марта 2025 года - в тот же день, когда агентство опубликовало материал о нем.
Как ранее выяснило РИА Новости, Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель 11 марта 2024 года по адресу в самом центре Парижа, рядом со зданием парламента. Его основной деятельностью было обозначено "производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок".
После этого депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта.
Сам Ургант в среду заявил, что "не переезжает в Париж", добавив, что находится в Москве. На имя Урганта и его супруги Натальи Кикнадзе в Париже с марта 2015 года также зарегистрирована другая компания. Она занимается "арендой земли и недвижимости".
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