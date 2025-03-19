На Украине мужчина выстрелил в сотрудника военкомата
В Кременчуге мужчина выстрелил в сотрудника военкомата при попытке мобилизации
© РИА НовостиСотрудники военкоматов Украины отлавливают мужчин призывного возраста
© РИА Новости
Сотрудники военкоматов Украины отлавливают мужчин призывного возраста. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Кременчуге в Полтавской области Украины мужчина выстрелил в сотрудника военкомата из травматического пистолета во время попытки силовой мобилизации, сообщили в среду главном управлении полиции региона.
"Во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК (районный военкомат -ред.) увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного, нанеся ему ранение ноги", - говорится в материале на сайте управления полиции Полтавской области.
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Как уточнили в полиции, стрелявший - местный житель 1977 года рождения уже задержан.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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