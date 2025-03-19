https://ria.ru/20250319/uitkoff-2006003674.html

Уиткофф прокомментировал действия России в рамках переговоров по Украине

Уиткофф прокомментировал действия России в рамках переговоров по Украине - РИА Новости, 19.03.2025

Уиткофф прокомментировал действия России в рамках переговоров по Украине

Российская сторона в переговорах по Украине действует добросовестно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:18:00+03:00

2025-03-19T16:18:00+03:00

2025-03-19T16:26:00+03:00

украина

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Российская сторона в переговорах по Украине действует добросовестно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV."Я склонен верить, что президент (РФ Владимир) Путин действует добросовестно. Он сказал президенту (США Дональду Трампу - ред.), что будет действовать добросовестно, я верю его словам", - сказал Уиткофф.Как заявил Уиткофф, из Москвы ему передали информацию о том, что семь дронов были сбиты российскими силами."У меня есть информация о том, что президент Путин отдал приказ через десять минут после разговора с президентом (Трампом - ред.), указав российским силам не атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру", - сказал спецпосланник."Русские сказали мне этим утром, что семь их дронов были на пути, когда вышел приказ, и их сбили российские силы", - добавил он.Президенты РФ и США провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В среду министерство обороны РФ сообщило, что российская ПВО после приказа президента РФ о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики обезвредила семь нацеленных на объекты в Николаевской области Украины беспилотников.

https://ria.ru/20250319/uitkoff-2006004414.html

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украина, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф