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Уиткофф прокомментировал действия России в рамках переговоров по Украине - РИА Новости, 19.03.2025
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16:18 19.03.2025 (обновлено: 16:26 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/uitkoff-2006003674.html
Уиткофф прокомментировал действия России в рамках переговоров по Украине
Уиткофф прокомментировал действия России в рамках переговоров по Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Уиткофф прокомментировал действия России в рамках переговоров по Украине
Российская сторона в переговорах по Украине действует добросовестно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:18:00+03:00
2025-03-19T16:26:00+03:00
украина
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
россия
сша
дональд трамп
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Российская сторона в переговорах по Украине действует добросовестно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV."Я склонен верить, что президент (РФ Владимир) Путин действует добросовестно. Он сказал президенту (США Дональду Трампу - ред.), что будет действовать добросовестно, я верю его словам", - сказал Уиткофф.Как заявил Уиткофф, из Москвы ему передали информацию о том, что семь дронов были сбиты российскими силами."У меня есть информация о том, что президент Путин отдал приказ через десять минут после разговора с президентом (Трампом - ред.), указав российским силам не атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру", - сказал спецпосланник."Русские сказали мне этим утром, что семь их дронов были на пути, когда вышел приказ, и их сбили российские силы", - добавил он.Президенты РФ и США провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В среду министерство обороны РФ сообщило, что российская ПВО после приказа президента РФ о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики обезвредила семь нацеленных на объекты в Николаевской области Украины беспилотников.
https://ria.ru/20250319/uitkoff-2006004414.html
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украина, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф
Украина, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Уиткофф прокомментировал действия России в рамках переговоров по Украине

Уиткофф: Россия в рамках переговоров по Украине действует добросовестно

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Российская сторона в переговорах по Украине действует добросовестно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV.
"Я склонен верить, что президент (РФ Владимир) Путин действует добросовестно. Он сказал президенту (США Дональду Трампу - ред.), что будет действовать добросовестно, я верю его словам", - сказал Уиткофф.
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Как заявил Уиткофф, из Москвы ему передали информацию о том, что семь дронов были сбиты российскими силами.
"У меня есть информация о том, что президент Путин отдал приказ через десять минут после разговора с президентом (Трампом - ред.), указав российским силам не атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру", - сказал спецпосланник.
"Русские сказали мне этим утром, что семь их дронов были на пути, когда вышел приказ, и их сбили российские силы", - добавил он.
Президенты РФ и США провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В среду министерство обороны РФ сообщило, что российская ПВО после приказа президента РФ о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики обезвредила семь нацеленных на объекты в Николаевской области Украины беспилотников.
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УкраинаТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В миреРоссияСШАДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
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