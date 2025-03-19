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На Ставрополье задержали подростка, подозреваемого в убийстве
На Ставрополье задержали подростка, подозреваемого в убийстве - РИА Новости, 19.03.2025
На Ставрополье задержали подростка, подозреваемого в убийстве
Следователи задержали 14-летнего подростка из Пятигорска, подозреваемого в убийстве мужчины в городском парке, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:41:00+03:00
2025-03-19T15:41:00+03:00
2025-03-19T15:41:00+03:00
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ПЯТИГОРСК , 19 мар - РИА Новости. Следователи задержали 14-летнего подростка из Пятигорска, подозреваемого в убийстве мужчины в городском парке, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК Ставропольского края. "Вечером 17 марта в парке "Культуры и отдыха имени Кирова" города Пятигорска обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти… подозреваемый в совершении преступления установлен. Им оказался 14-летний местный житель… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении. По данным следствия, вечером в понедельник, 17 марта в парке "Культуры и отдыха имени Кирова" в Пятигорске между группой подростков и незнакомым им мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый сдавил шею потерпевшего, от полученной травмы мужчина скончался на месте. Подозреваемый задержан и допрошен. Все обстоятельства выясняются. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
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происшествия, пятигорск, ставропольский край, россия
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Россия
На Ставрополье задержали подростка, подозреваемого в убийстве
В Пятигорске задержали подростка, подозреваемого в убийстве мужчины в парке
ПЯТИГОРСК , 19 мар - РИА Новости. Следователи задержали 14-летнего подростка из Пятигорска, подозреваемого в убийстве мужчины в городском парке, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК Ставропольского края.
"Вечером 17 марта в парке "Культуры и отдыха имени Кирова" города Пятигорска обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти… подозреваемый в совершении преступления установлен. Им оказался 14-летний местный житель… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером в понедельник, 17 марта в парке "Культуры и отдыха имени Кирова" в Пятигорске между группой подростков и незнакомым им мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый сдавил шею потерпевшего, от полученной травмы мужчина скончался на месте.
Подозреваемый задержан и допрошен. Все обстоятельства выясняются. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.