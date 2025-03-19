Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье задержали подростка, подозреваемого в убийстве - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ubiystvo-2005995107.html
На Ставрополье задержали подростка, подозреваемого в убийстве
На Ставрополье задержали подростка, подозреваемого в убийстве - РИА Новости, 19.03.2025
На Ставрополье задержали подростка, подозреваемого в убийстве
Следователи задержали 14-летнего подростка из Пятигорска, подозреваемого в убийстве мужчины в городском парке, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:41:00+03:00
2025-03-19T15:41:00+03:00
происшествия
пятигорск
ставропольский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95772/69/957726983_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_0f44baf6ed3a7914cf19ee69567635b8.jpg
ПЯТИГОРСК , 19 мар - РИА Новости. Следователи задержали 14-летнего подростка из Пятигорска, подозреваемого в убийстве мужчины в городском парке, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК Ставропольского края. "Вечером 17 марта в парке "Культуры и отдыха имени Кирова" города Пятигорска обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти… подозреваемый в совершении преступления установлен. Им оказался 14-летний местный житель… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении. По данным следствия, вечером в понедельник, 17 марта в парке "Культуры и отдыха имени Кирова" в Пятигорске между группой подростков и незнакомым им мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый сдавил шею потерпевшего, от полученной травмы мужчина скончался на месте. Подозреваемый задержан и допрошен. Все обстоятельства выясняются. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20250307/stavropole-2003612460.html
пятигорск
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95772/69/957726983_43:0:758:536_1920x0_80_0_0_b872a28c3fcd1a95340247298ec98d27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пятигорск, ставропольский край, россия
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Россия
На Ставрополье задержали подростка, подозреваемого в убийстве

В Пятигорске задержали подростка, подозреваемого в убийстве мужчины в парке

© Фото : WebelementПятигорск
Пятигорск - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Webelement
Пятигорск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК , 19 мар - РИА Новости. Следователи задержали 14-летнего подростка из Пятигорска, подозреваемого в убийстве мужчины в городском парке, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК Ставропольского края.
"Вечером 17 марта в парке "Культуры и отдыха имени Кирова" города Пятигорска обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти… подозреваемый в совершении преступления установлен. Им оказался 14-летний местный житель… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером в понедельник, 17 марта в парке "Культуры и отдыха имени Кирова" в Пятигорске между группой подростков и незнакомым им мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый сдавил шею потерпевшего, от полученной травмы мужчина скончался на месте.
Подозреваемый задержан и допрошен. Все обстоятельства выясняются. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Житель Ставрополья зарезал и расчленил пенсионера
7 марта, 13:16
 
ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала