https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005877865.html

Названа причина задержания мэра Стамбула Имамоглу

Названа причина задержания мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 19.03.2025

Названа причина задержания мэра Стамбула Имамоглу

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила главная прокуратура... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:13:00+03:00

2025-03-19T08:13:00+03:00

2025-03-19T10:14:00+03:00

стамбул

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005895943_0:97:3071:1824_1920x0_80_0_0_7980cd2dec57ff6cc39bbe9b7904db23.jpg

АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила главная прокуратура города.Правоохранители начали масштабную операцию в Стамбуле, выдан ордер на задержание оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, сообщила в среду газета Sabah. Имамоглу, в доме которого был проведен обыск, был доставлен в здание суда в сопровождении полиции, передал телеканал CNN Türk."Директорату по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности Стамбула отдан приказ об одновременном аресте, задержании, обыске и изъятии (100) подозреваемых, включая Экрема Имамоглу, Мурата Онгюна, Тунджая Йылмаза, Фатиха Келеша, Эртана Йылдиза, в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе", - говорится в заявлении прокуратуры в соцсети Х.

https://ria.ru/20250316/turtsiya-2005350602.html

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стамбул, в мире