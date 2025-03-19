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Названа причина задержания мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 19.03.2025
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08:13 19.03.2025 (обновлено: 10:14 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005877865.html
Названа причина задержания мэра Стамбула Имамоглу
Названа причина задержания мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 19.03.2025
Названа причина задержания мэра Стамбула Имамоглу
Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила главная прокуратура... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:13:00+03:00
2025-03-19T10:14:00+03:00
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АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила главная прокуратура города.Правоохранители начали масштабную операцию в Стамбуле, выдан ордер на задержание оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, сообщила в среду газета Sabah. Имамоглу, в доме которого был проведен обыск, был доставлен в здание суда в сопровождении полиции, передал телеканал CNN Türk."Директорату по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности Стамбула отдан приказ об одновременном аресте, задержании, обыске и изъятии (100) подозреваемых, включая Экрема Имамоглу, Мурата Онгюна, Тунджая Йылмаза, Фатиха Келеша, Эртана Йылдиза, в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе", - говорится в заявлении прокуратуры в соцсети Х.
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стамбул, в мире
Стамбул, В мире
Названа причина задержания мэра Стамбула Имамоглу

Мэра Стамбула Имамоглу задержали по делу о коррупции

© Getty Images / Serdar OzsoyЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Getty Images / Serdar Ozsoy
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила главная прокуратура города.
Правоохранители начали масштабную операцию в Стамбуле, выдан ордер на задержание оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, сообщила в среду газета Sabah. Имамоглу, в доме которого был проведен обыск, был доставлен в здание суда в сопровождении полиции, передал телеканал CNN Türk.
"Директорату по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности Стамбула отдан приказ об одновременном аресте, задержании, обыске и изъятии (100) подозреваемых, включая Экрема Имамоглу, Мурата Онгюна, Тунджая Йылмаза, Фатиха Келеша, Эртана Йылдиза, в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе", - говорится в заявлении прокуратуры в соцсети Х.
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