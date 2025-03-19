Рейтинг@Mail.ru
В Турции сохраняются перебои с интернетом после задержания мэра Стамбула - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/turtsija-2006085872.html
В Турции сохраняются перебои с интернетом после задержания мэра Стамбула
В Турции сохраняются перебои с интернетом после задержания мэра Стамбула - РИА Новости, 19.03.2025
В Турции сохраняются перебои с интернетом после задержания мэра Стамбула
Перебои с интернетом в Турции сохраняются после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в среду утром, сообщила международная служба мониторинга интернета... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:51:00+03:00
2025-03-19T23:51:00+03:00
в мире
стамбул
турция
реджеп тайип эрдоган
озгюр озель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005887630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc262afc2fe3c414e15c03d37791eec0.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Перебои с интернетом в Турции сохраняются после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в среду утром, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Имамоглу был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура Стамбула. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу. "Сетевые данные показывают, что ограничения на доступ к интернету в Турции остаются в силе спустя более десяти часов после того, как власти отфильтровали платформы социальных сетей; меры были приняты после того, как более ста человек, включая мэра Стамбула Имамоглу, были задержаны по обвинению в коррупции и терроризме", - говорится в сообщении службы в социальной сети X. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, по его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
https://ria.ru/20250319/erdogan-2006076862.html
https://ria.ru/20250319/protest-2006050350.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005887630_517:318:2824:2048_1920x0_80_0_0_1e82893c532b16cbf1353a29d22295c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
В Турции сохраняются перебои с интернетом после задержания мэра Стамбула

NetBlocks: в Турции сохраняются перебои с интернетом после ареста мэра Имамоглу

© AP Photo / Emrah GurelЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Экрем Имамоглу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Перебои с интернетом в Турции сохраняются после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в среду утром, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
Имамоглу был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура Стамбула. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Эрдоган не стал комментировать задержание мэра Стамбула
Вчера, 22:01
"Сетевые данные показывают, что ограничения на доступ к интернету в Турции остаются в силе спустя более десяти часов после того, как власти отфильтровали платформы социальных сетей; меры были приняты после того, как более ста человек, включая мэра Стамбула Имамоглу, были задержаны по обвинению в коррупции и терроризме", - говорится в сообщении службы в социальной сети X.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, по его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
Сторонники задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу на акции протеста - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Сторонники мэра Стамбула выходят на акцию протеста, несмотря на запрет
Вчера, 19:10
 
В миреСтамбулТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганОзгюр Озель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала