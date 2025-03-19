В Турции сохраняются перебои с интернетом после задержания мэра Стамбула
NetBlocks: в Турции сохраняются перебои с интернетом после ареста мэра Имамоглу
© AP Photo / Emrah GurelЭкрем Имамоглу
© AP Photo / Emrah Gurel
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Перебои с интернетом в Турции сохраняются после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в среду утром, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
Имамоглу был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура Стамбула. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.
"Сетевые данные показывают, что ограничения на доступ к интернету в Турции остаются в силе спустя более десяти часов после того, как власти отфильтровали платформы социальных сетей; меры были приняты после того, как более ста человек, включая мэра Стамбула Имамоглу, были задержаны по обвинению в коррупции и терроризме", - говорится в сообщении службы в социальной сети X.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, по его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.