https://ria.ru/20250319/turtsija-2006085872.html

В Турции сохраняются перебои с интернетом после задержания мэра Стамбула

В Турции сохраняются перебои с интернетом после задержания мэра Стамбула - РИА Новости, 19.03.2025

В Турции сохраняются перебои с интернетом после задержания мэра Стамбула

Перебои с интернетом в Турции сохраняются после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в среду утром, сообщила международная служба мониторинга интернета... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:51:00+03:00

2025-03-19T23:51:00+03:00

2025-03-19T23:51:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Перебои с интернетом в Турции сохраняются после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в среду утром, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Имамоглу был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура Стамбула. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу. "Сетевые данные показывают, что ограничения на доступ к интернету в Турции остаются в силе спустя более десяти часов после того, как власти отфильтровали платформы социальных сетей; меры были приняты после того, как более ста человек, включая мэра Стамбула Имамоглу, были задержаны по обвинению в коррупции и терроризме", - говорится в сообщении службы в социальной сети X. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, по его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250319/erdogan-2006076862.html

https://ria.ru/20250319/protest-2006050350.html

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