https://ria.ru/20250319/tramp-2005940364.html

Телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы, заявил Трамп

Телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025

Телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Examiner заявил, что телефонному разговору с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:04:00+03:00

2025-03-19T13:04:00+03:00

2025-03-19T13:04:00+03:00

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россия

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Examiner заявил, что телефонному разговору с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта, предшествовали другие, которые не афишировались. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Начало на самом деле было положено три или четыре недели назад... У нас были другие телефонные разговоры", - отметил он. Трамп указал на то, что эта информация ранее не предавалась гласности. Он не уточнил, когда именно состоялись эти разговоры. В конце февраля Трамп заявлял, что якобы недавно общался с российским лидером Владимиром Путиным. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время между Путиным и Трампом не было никаких контактов, которые должны были быть преданы огласке.

https://ria.ru/20250319/tramp-2005931420.html

https://ria.ru/20250319/razgovor-2005915363.html

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Варвара Скокшина

сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире