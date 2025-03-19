https://ria.ru/20250319/tramp-2005940364.html
Телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы, заявил Трамп
Телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
Телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Examiner заявил, что телефонному разговору с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:04:00+03:00
2025-03-19T13:04:00+03:00
2025-03-19T13:04:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Examiner заявил, что телефонному разговору с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта, предшествовали другие, которые не афишировались. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Начало на самом деле было положено три или четыре недели назад... У нас были другие телефонные разговоры", - отметил он. Трамп указал на то, что эта информация ранее не предавалась гласности. Он не уточнил, когда именно состоялись эти разговоры. В конце февраля Трамп заявлял, что якобы недавно общался с российским лидером Владимиром Путиным. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время между Путиным и Трампом не было никаких контактов, которые должны были быть преданы огласке.
https://ria.ru/20250319/tramp-2005931420.html
https://ria.ru/20250319/razgovor-2005915363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы, заявил Трамп
Трамп: телефонному разговору с Путиным предшествовали не афишированные беседы