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Телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
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13:04 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/tramp-2005940364.html
Телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы, заявил Трамп
Телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
Телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Examiner заявил, что телефонному разговору с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:04:00+03:00
2025-03-19T13:04:00+03:00
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дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Examiner заявил, что телефонному разговору с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта, предшествовали другие, которые не афишировались. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Начало на самом деле было положено три или четыре недели назад... У нас были другие телефонные разговоры", - отметил он. Трамп указал на то, что эта информация ранее не предавалась гласности. Он не уточнил, когда именно состоялись эти разговоры. В конце февраля Трамп заявлял, что якобы недавно общался с российским лидером Владимиром Путиным. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время между Путиным и Трампом не было никаких контактов, которые должны были быть преданы огласке.
https://ria.ru/20250319/tramp-2005931420.html
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сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы, заявил Трамп

Трамп: телефонному разговору с Путиным предшествовали не афишированные беседы

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Examiner заявил, что телефонному разговору с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта, предшествовали другие, которые не афишировались.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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"Начало на самом деле было положено три или четыре недели назад... У нас были другие телефонные разговоры", - отметил он.
Трамп указал на то, что эта информация ранее не предавалась гласности. Он не уточнил, когда именно состоялись эти разговоры.
В конце февраля Трамп заявлял, что якобы недавно общался с российским лидером Владимиром Путиным. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время между Путиным и Трампом не было никаких контактов, которые должны были быть преданы огласке.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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СШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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