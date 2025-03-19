https://ria.ru/20250319/tramp-2005859336.html
Россия проявляет интерес к возможностям США, заявил Трамп
Россия проявляет интерес к возможностям США, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
Россия проявляет интерес к возможностям США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Россия проявляет интерес к экономическим возможностям Соединённых Штатов, но не уточнил,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T02:37:00+03:00
2025-03-19T02:37:00+03:00
2025-03-19T02:40:00+03:00
россия
сша
в мире
дональд трамп
владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Россия проявляет интерес к экономическим возможностям Соединённых Штатов, но не уточнил, к каким именно."Что касается России, то она хотела бы получить часть нашей экономической мощи", - сказал Трамп, состоявшемся во вторник после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Россия проявляет интерес к возможностям США, заявил Трамп
Трамп заявил, что Россия проявляет интерес к экономическим возможностям США