Рейтинг@Mail.ru
Россия проявляет интерес к возможностям США, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 19.03.2025 (обновлено: 02:40 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2005859336.html
Россия проявляет интерес к возможностям США, заявил Трамп
Россия проявляет интерес к возможностям США, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
Россия проявляет интерес к возможностям США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Россия проявляет интерес к экономическим возможностям Соединённых Штатов, но не уточнил,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T02:37:00+03:00
2025-03-19T02:40:00+03:00
россия
сша
в мире
дональд трамп
владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415042_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f9d782a40608ff72732abeb237eb2bda.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Россия проявляет интерес к экономическим возможностям Соединённых Штатов, но не уточнил, к каким именно."Что касается России, то она хотела бы получить часть нашей экономической мощи", - сказал Трамп, состоявшемся во вторник после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415042_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e1de4621fb234667285512ef5d00aa28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Россия проявляет интерес к возможностям США, заявил Трамп

Трамп заявил, что Россия проявляет интерес к экономическим возможностям США

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Россия проявляет интерес к экономическим возможностям Соединённых Штатов, но не уточнил, к каким именно.
"Что касается России, то она хотела бы получить часть нашей экономической мощи", - сказал Трамп, состоявшемся во вторник после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
Вчера, 22:15
 
РоссияСШАВ миреДональд ТрампВладимир ПутинТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала