https://ria.ru/20250319/tramp-2005859336.html

Россия проявляет интерес к возможностям США, заявил Трамп

Россия проявляет интерес к возможностям США, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025

Россия проявляет интерес к возможностям США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Россия проявляет интерес к экономическим возможностям Соединённых Штатов, но не уточнил,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T02:37:00+03:00

2025-03-19T02:37:00+03:00

2025-03-19T02:40:00+03:00

россия

сша

в мире

дональд трамп

владимир путин

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415042_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f9d782a40608ff72732abeb237eb2bda.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Россия проявляет интерес к экономическим возможностям Соединённых Штатов, но не уточнил, к каким именно."Что касается России, то она хотела бы получить часть нашей экономической мощи", - сказал Трамп, состоявшемся во вторник после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)