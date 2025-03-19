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Трамп заявил о намерении нормализовать отношения с Россией - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:27 19.03.2025 (обновлено: 09:33 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2005858586.html
Трамп заявил о намерении нормализовать отношения с Россией
Трамп заявил о намерении нормализовать отношения с Россией - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп заявил о намерении нормализовать отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал о ситуации на Украине, а также о... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T02:27:00+03:00
2025-03-19T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал о ситуации на Украине, а также о перспективах отношений между Москвой и Вашингтоном. Главное — в материале РИА Новости.Об Украине"Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим".Об отношениях с Россией"Мы будем дружелюбны с обеими (странами. — Прим. ред.)".Во вторник вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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в мире, россия, украина, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп, владимир путин, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дональд Трамп, Владимир Путин, Китай

Трамп заявил о намерении нормализовать отношения с Россией

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал о ситуации на Украине, а также о перспективах отношений между Москвой и Вашингтоном. Главное — в материале РИА Новости.

Об Украине

«
"Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим".
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Дональд Трамп
Президент США
  • Разговор с Путиным прошел замечательно, обсудили много тем, включая путь к установлению мира.
  • Российский лидер не требовал от Трампа прекратить помощь Киеву, этот вопрос вообще не обсуждался.
  • Американские военные не участвуют в этом конфликте, в противном случае он мог бы перерасти в третью мировую войну.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
Вчера, 22:15

Об отношениях с Россией

  • Москва и Вашингтон могут наладить экономические отношения после окончания конфликта на Украине.
  • У России есть ресурсы, нужные США. Среди них — редкоземельные металлы.
  • Вашингтон намерен нормализовать отношения не только с Москвой, но и с Пекином.
«
"Мы будем дружелюбны с обеими (странами. — Прим. ред.)".
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Дональд Трамп
Президент США
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Какой приказ отдал Путин во время разговора с Трампом
Вчера, 21:01
Во вторник вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
14 марта, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Дональд ТрампВладимир ПутинКитай
 
 
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