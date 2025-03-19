Трамп заявил о намерении нормализовать отношения с Россией
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал о ситуации на Украине, а также о перспективах отношений между Москвой и Вашингтоном. Главное — в материале РИА Новости.
Об Украине
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"Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим".
- Разговор с Путиным прошел замечательно, обсудили много тем, включая путь к установлению мира.
- Российский лидер не требовал от Трампа прекратить помощь Киеву, этот вопрос вообще не обсуждался.
- Американские военные не участвуют в этом конфликте, в противном случае он мог бы перерасти в третью мировую войну.
Об отношениях с Россией
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"Мы будем дружелюбны с обеими (странами. — Прим. ред.)".
Во вторник вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
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