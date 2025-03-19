https://ria.ru/20250319/tramp-2005858586.html

Трамп заявил о намерении нормализовать отношения с Россией

Трамп заявил о намерении нормализовать отношения с Россией - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп заявил о намерении нормализовать отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал о ситуации на Украине, а также о... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T02:27:00+03:00

2025-03-19T02:27:00+03:00

2025-03-19T09:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001879084_0:125:3074:1854_1920x0_80_0_0_e85af83878811ac40afc0147bbacec9c.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал о ситуации на Украине, а также о перспективах отношений между Москвой и Вашингтоном. Главное — в материале РИА Новости.Об Украине"Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим".Об отношениях с Россией"Мы будем дружелюбны с обеими (странами. — Прим. ред.)".Во вторник вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250318/peregovory-2005829828.html

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

россия

украина

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп, владимир путин, китай