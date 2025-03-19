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Трамп заявил, что обсудил с Путиным много тем - РИА Новости, 19.03.2025
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02:19 19.03.2025 (обновлено: 02:26 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2005858320.html
Трамп заявил, что обсудил с Путиным много тем
Трамп заявил, что обсудил с Путиным много тем - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп заявил, что обсудил с Путиным много тем
Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News в среду, что его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным прошел "замечательно". РИА Новости, 19.03.2025
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News в среду, что его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным прошел "замечательно"."Звонок прошел замечательно, он продлился почти два часа, мы обсудили много тем, включая путь к миру", - заявил Трамп.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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Трамп заявил, что обсудил с Путиным много тем

Трамп: разговор с Путиным прошел замечательно, обсудили установление мира

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News в среду, что его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным прошел "замечательно".
"Звонок прошел замечательно, он продлился почти два часа, мы обсудили много тем, включая путь к миру", - заявил Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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