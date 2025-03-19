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Трамп оценил возможность налаживания экономических отношений с Россией - РИА Новости, 19.03.2025
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02:17 19.03.2025 (обновлено: 03:57 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2005858128.html
Трамп оценил возможность налаживания экономических отношений с Россией
Трамп оценил возможность налаживания экономических отношений с Россией - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп оценил возможность налаживания экономических отношений с Россией
Соединённые Штаты и Россия смогут наладить экономическое взаимодействие после завершения конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T02:17:00+03:00
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россия
сша
украина
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Соединённые Штаты и Россия смогут наладить экономическое взаимодействие после завершения конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox."С Россией у нас сейчас нет больших объемов торговли, но они бы этого хотели. И мы тоже", – сказал Трамп.Он подчеркнул, что Москва располагает ценными ресурсами, которые представляют интерес для Соединённых Штатов. Президент также указал на территориальные особенности России, подчёркнув масштаб её природных богатств."И у них есть то, что мы, честно говоря, могли бы использовать - как и другие страны", – добавил он.Трамп дал понять, что такие ресурсы могут стать основой для торговых отношений в будущем, когда ситуация позволит это сделать.
https://ria.ru/20250319/tramp-2005858869.html
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россия, сша, украина, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Украина, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Трамп оценил возможность налаживания экономических отношений с Россией

Трамп: США и Россия могут наладить отношения после окончания конфликта

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Соединённые Штаты и Россия смогут наладить экономическое взаимодействие после завершения конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox.
Россией у нас сейчас нет больших объемов торговли, но они бы этого хотели. И мы тоже", – сказал Трамп.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Он подчеркнул, что Москва располагает ценными ресурсами, которые представляют интерес для Соединённых Штатов. Президент также указал на территориальные особенности России, подчёркнув масштаб её природных богатств.
"И у них есть то, что мы, честно говоря, могли бы использовать - как и другие страны", – добавил он.
Трамп дал понять, что такие ресурсы могут стать основой для торговых отношений в будущем, когда ситуация позволит это сделать.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Россия обладает ресурсами, которые нужны США, заявил Трамп
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РоссияСШАУкраинаТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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