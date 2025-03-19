https://ria.ru/20250319/tramp-2005858128.html

Трамп оценил возможность налаживания экономических отношений с Россией

Трамп оценил возможность налаживания экономических отношений с Россией - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп оценил возможность налаживания экономических отношений с Россией

Соединённые Штаты и Россия смогут наладить экономическое взаимодействие после завершения конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T02:17:00+03:00

2025-03-19T02:17:00+03:00

2025-03-19T03:57:00+03:00

россия

сша

украина

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Соединённые Штаты и Россия смогут наладить экономическое взаимодействие после завершения конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox."С Россией у нас сейчас нет больших объемов торговли, но они бы этого хотели. И мы тоже", – сказал Трамп.Он подчеркнул, что Москва располагает ценными ресурсами, которые представляют интерес для Соединённых Штатов. Президент также указал на территориальные особенности России, подчёркнув масштаб её природных богатств."И у них есть то, что мы, честно говоря, могли бы использовать - как и другие страны", – добавил он.Трамп дал понять, что такие ресурсы могут стать основой для торговых отношений в будущем, когда ситуация позволит это сделать.

https://ria.ru/20250319/tramp-2005858869.html

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россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)