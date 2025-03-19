https://ria.ru/20250319/tramp-2005857853.html

Россия обладает ресурсами, которые нужны США, заявил Трамп

Россия обладает ресурсами, которые нужны США, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025

Россия обладает ресурсами, которые нужны США, заявил Трамп

Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T02:13:00+03:00

2025-03-19T02:13:00+03:00

2025-03-19T03:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.Он отметил, что между двумя странами нет значительных объёмов торговли, но и Москва, и Вашингтон заинтересованы в её расширении."У России есть товары, которые представляют для нас большую ценность, включая очень крупные запасы редкоземельных металлов. Это крупнейшие залежи в мире среди всех стран", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox.По его словам, подобные ресурсы могут быть полезны не только США, но и другим государствам, поэтому Вашингтон готов рассматривать возможности сотрудничества с Москвой в этой сфере.

https://ria.ru/20250319/kanada-2005860283.html

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россия, сша, дональд трамп